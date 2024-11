21 collines sur lesquelles les gens sont prêts à mourir

11.

« Les célibataires et les personnes sans enfants ont aussi des familles. J’en ai marre du travail et, honnêtement, une bonne partie de la société s’attend à ce qu’ils ne passent jamais de vacances avec leur famille et qu’ils prennent toujours le relais au travail lorsque le petit Johnny tombe malade. «

—OmbreMajick

« OMG, OUI. Avant, ça m’énervait sans fin. Tu dois travailler jusqu’à cinq heures pour que je puisse aller chercher mes enfants à l’école, etc. J’ai été puni pour ne pas me mettre dans cette situation d’une manière ou d’une autre. Vos enfants ne sont pas mes problème, les gens! »

—Acceptable_Ad7457