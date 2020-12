Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Nous pouvons tous convenir que ce fut une année folle! Cependant, trouver le cadeau parfait ne doit pas être aussi stressant que 2020.

Lorsque vous commencez à chercher des cadeaux significatifs pour tous les membres de votre liste, il est important de réfléchir à la manière d’encourager vos proches à investir plus de temps en eux-mêmes. Que cela leur donne un plateau de bain pouvant contenir un verre (ou une bouteille) de vin ou huiles pour le visage pour réduire la tension du visage ou couvertures lestées pour favoriser un meilleur sommeil, votre destinataire n’aura d’autre choix que de ralentir et de mettre de côté un «temps pour moi» dont il a tant besoin.

De bombes de bain et oreillers de méditation à coffrets cadeaux de rasage et incontournables de beauté, nous avons sélectionné 21 cadeaux qui aideront ceux que vous aimez à investir du temps en eux-mêmes.

Découvrez nos choix ci-dessous!