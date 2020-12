Bien qu’il n’y ait aucune garantie que 2021 apportera plus de certitude que l’année lugubre que nous allons (heureusement) bientôt abandonner, une nouvelle année civile signifie qu’il est temps de commencer à planifier.

La Grèce regorge de possibilités qui vont au-delà des vacances classiques à la mer et au soleil.

Avec des centaines d’îles et de montagnes à gogo, à peu près partout, les points cardinaux en Grèce révéleront des endroits tentants pour la détente, l’aventure et tout le reste.

1. Soyez révolutionnaire

2021 est une grande année pour la Grèce car elle marque le bicentenaire du début de la guerre d’indépendance grecque, la guerre que les révolutionnaires grecs ont menée contre l’Empire ottoman.

Recherchez des événements commémoratifs se déroulant à divers endroits en Grèce, ou profitez simplement de l’anniversaire pour ajouter un contexte supplémentaire à vos visites de lieux tels que la pittoresque Nauplie, la première capitale de la Grèce moderne, et la petite île de Spetses, qui a abrité la guerre de Grèce. l’héroïne Laskarina Bouboulina.

Pour vous mettre dans l’esprit festif, voici une vidéo chouette du comité Grèce 1821-2021 filmé au stade panathénaïque.

2. L’œnotourisme est en cours

On a déjà dit que ce qui révèle le génie loci d’un lieu est la lumière – et bien que cela s’applique définitivement à la Grèce, le vin aussi.

En tant que berceau de la consommation de vin à des fins de célébration et de cérémonie, il est normal que la Grèce, avec plus de 1300 établissements vinicoles et 33 régions bénéficiant du statut AOP (Appellation d’Origine Protégée), connaisse un boom de «l’oenotourisme».

Santorin est célèbre pour son vin assyrtiko et une île populaire pour les visites de vignobles, que ce soit ou non le temps du ventema (récolte de la vigne). Pour vous mettre en appétit, le meilleur guide des vins grecs que j’ai trouvé est ici.

3. Visitez les deux Acropoles (quoi?)

D’accord, donc l’Acropole d’Athènes n’a pas besoin d’être présentée, mais sa proéminence est telle qu’elle obscurcit d’autres citadelles antiques en Grèce comme l’Acrocorinthe, qui domine les ruines de l’ancienne cité-état de Corinthe avec un mélange d’anciens mycéniens, grecs, Remparts byzantins et vénitiens.

La vue sur l’isthme de Corinthe du haut du rocher est spectaculaire. Vous pouvez associer votre visite à une escapade à la plage de Loutraki, célèbre pour ses sources chaudes, ou faire un plongeon dans la belle lagune de Limni Vouliagmenis à proximité.

4. Explorez quelques ruines « secrètes »

La plupart des visiteurs d’Athènes visitent les sites antiques classiques comme le Parthénon, les ruines de l’ancienne Agora athénienne et le stade panathénaïque. Étourdissez tous, mais accordez-vous une journée supplémentaire pour admirer des sites moins connus comme le site archéologique de Kerameikos, qui comprend quelques fascinantes fortifications athéniennes anciennes ainsi que des sculptures funéraires monumentales.

Le Pirée, le port d’Athènes, possède également d’étonnants sites antiques « secrets », comme je l’ai récemment découvert (voici un petit aperçu, en grec).

5. Explorez l’Attique

La région de l’Attique, une immense péninsule montagneuse qui s’avance dans la mer Égée, est surtout connue pour être l’emplacement d’Athènes, mais il y a plus à explorer que la capitale.

Entre la banlieue sud scintillante de Glyfada et le temple emblématique de Poséidon au cap Sounion, il y a la Riviera d’Athènes, une vaste étendue de côte parsemée de petites villes de villégiature et de plages.

Les routes sont excellentes (louez une voiture si vous le pouvez) et vous aurez l’impression d’être sur une île lointaine sans jamais mettre les pieds dans un bateau!

6. Prenez un « bateau volcan » autour de la côte de Milos

L’été dernier, Tom Hanks a été aperçu en train de s’éclabousser dans les eaux bleues chaudes de Poliegos – pas une île que vous pouvez normalement atteindre, car elle n’est habitée que par quelques chèvres chanceuses (comme dans le genre avec des cornes).

Mais il est situé très près de la plus connue Milos, une autre merveille géologique de l’île égéenne en raison de ses origines volcaniques. Vous pouvez vous approcher des merveilleuses côtes des deux îles en faisant un tour sur Le volcan, un bateau pneumatique à grande vitesse de fabrication italienne de 15 mètres de long avec seulement 25 sièges.

Les excursions prennent de beaux endroits autour de Milos comme les piles de la mer de Kleftiko et une plage « secrète » sur Poliegos; vous pouvez également faire une tournée de Poliegos et Milos avec un amusement Croisière à la voile Polco.

7. Visitez Mani (avant tout le monde)

Si vous n’avez pas entendu parler de Mani, ne vous inquiétez pas: vous en entendez parler maintenant.

C’est la péninsule du centre sud de la Grèce continentale et est connue pour sa beauté brute, ses fiers habitants et ses villages en pierre qui sont parfois si proches du bord de la mer que vous pouvez pratiquement sauter du balcon de votre hôtel dans l’eau (mais ne le faites pas).

C’est une région éloignée mais bien desservie par les autoroutes. Il n’y a pas un énorme inventaire d’hôtels, donc si les photos des côtes rocheuses et de la mer bleu saphir vous tentent, rappelez-vous que vous n’êtes pas le seul à tomber sous le charme – alors réservez tôt.

8. Allez escalader un rocher

Le terrain accidenté de la Grèce en fait un cadre idéal pour des tonnes d’activités de plein air qui n’ont rien à voir avec la plage, comme l’escalade.

Dans le sud-est du Péloponnèse, le parc d’escalade de Leonidio est un grand tirage au sort en raison du spectaculaire Kokkinovrachos, ou Red Cliff qui domine la ville balnéaire de Leonidio.

Dans la mer Égée, l’île de Kalymnos est réputée comme destination d’escalade tandis que pour le bloc, il y a les rochers pittoresques de Volax sur l’île de Tinos.

9. Prenez des cours de surf à Paros

Paros est l’une des plus grandes des îles des Cyclades et possède de nombreuses belles plages préparées pour les sports nautiques.

Dirigez-vous vers Santa Maria pour la plongée et le wakeboard, Punta pour le ski nautique et Golden Beach pour le surf et la planche à voile – les moniteurs de surf de Golden Beach sont parmi les plus expérimentés de Grèce.

Pour une touche de luxe avec la meilleure vue sur le Golden Beach, séjournez au Poséidon de Paros.

10. Randonnée sur un volcan à Nisyros

La petite île de Nisyros près de Rhodes n’a pas un, mais trois cratères volcaniques. Bien que la vapeur émane des ksephysitres, ou évents, il est sûr de se promener.

Nisyros possède également une charmante ville portuaire, Mandraki, et des plages de sable noir spectaculaires qui sont généralement exemptes de foule.

11. Écotourisme en Crète

L’île de Crète compte 54 zones qui font partie du réseau NATURA 2000 de sites à biodiversité protégée.

Malgré cette désignation, certains endroits comme Elafonisi et Balos viraient vers le surtourisme – mais c’était avant la pandémie.

En 2021, vous pourrez visiter ces sites naturels et d’autres comme la zone humide de Xerokambos et le paysage côtier de Dermatos à Tsoutsouras dans l’est d’Asterousia (dans le sud de la Crète) sans toutes les foules.

12. Meteora

Situé dans l’ouest de la Thessalie, le complexe monastique des Météores, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, comprend 30 monastères orthodoxes orientaux historiques, dont six sont toujours utilisés et ouverts au public.

Celles-ci sont perchées au sommet de formations rocheuses extraordinaires atteignant 400 mètres de haut qui sont mieux décrites comme des falaises autonomes – familières à tous ceux qui ont vu le film de James Bond For Your Eyes Only. Certains des monastères remontent au 11ème siècle.

13. Andros

Mountainous Andros est la plus septentrionale de la chaîne d’îles cycladiques (qui comprend également Santorin et Mykonos) et, en tant que telle, c’est un saut facile de moins de deux heures du port continental de Rafina au port de l’île à Gavrio.

Mais la ville principale ou chora est l’éponyme Andros de l’autre côté de l’île. C’est une ville majestueuse avec de nombreux manoirs néoclassiques construits pour les armateurs locaux. Andros a un fier héritage maritime et de nombreux marins de l’île ont participé à la révolution grecque dès le début.

Il y a aussi de superbes plages telles que Tis Grias à Pidima ou The Old Lady’s Jump.

14. Île-château de Monemvasia

Bercez votre Instagram avec une visite à cette citadelle semi-secrète dans le sud du Péloponnèse. Il n’y a qu’une seule entrée à la forteresse byzantine, qui s’accroche à un plateau insulaire surélevé relié au continent par une courte chaussée.

La forteresse date d’environ 583, lorsque les habitants devaient repousser les raids sarrasins. La ville basse fortifiée est un enchevêtrement de maisons anciennes, de rues pavées étroites et de minuscules chapelles entrecoupées de boutiques et de cafés animés.

Un chemin mène à la ville haute avec les ruines du château, l’église Agia Sofia et une vue imprenable sur la Méditerranée.

15. Voir les Mikres Kiklades

Si vous êtes grec, vous avez probablement entendu parler de Keros, Irakleia, Schinousa, Kouphonisia et Donousa – mais si vous ne l’êtes pas, il y a de fortes chances que ces noms d’îles ne vous soient pas familiers.

Les Mikres Kiklades, ou Petites Cyclades, sont comme leur nom l’indique un groupe de petites îles situées au sud et à l’est de Naxos, la plus grande île des Cyclades.

Ces lieux de vacances ensoleillés sont surtout connus pour ce qu’ils n’ont pas: grands hôtels, centres commerciaux et aéroports. Mais ils ont beaucoup de belles plages et une saveur authentique d’île grecque. Réserver un hôtel reste loin devant, car les options ne sont pas toujours nombreuses.

16. Faites-vous plaisir à Sifnos, Syros, Santorin

Chaque région et île de Grèce est connue pour certaines cultures et traditions culinaires, donnant aux voyages partout dans le pays un grand attrait gustatif. Il y a Santorin pour ses tomates, par exemple, et Sifnos pour ses câpres ainsi que des restaurants étoilés comme Omega3 Fish & Wine Bar (Scarlett Johansson est fan).

Les deux îles, ainsi que Syros, jouissent d’une réputation croissante en tant qu’escapades gastronomiques et dans les trois, vous pouvez dîner à merveille: c’est-à-dire savourer une excellente cuisine locale servie dans des environnements insulaires venteux.

17. Patmos

Patmos, calme et sans aéroport, est niché dans la partie nord-ouest de l’archipel du Dodécanèse et possède 63 kilomètres de côtes attrayantes qui créent un ruban de plages et de criques cachées, entourant un paysage paradisiaque avec des pics escarpés qui s’élèvent au-dessus de vallées vertes cachées.

L’ancienne colonie de Chora est l’une des mieux conservées de la mer Égée, ayant évolué sans interruption depuis le 12ème siècle et certaines des anciennes maisons de marchands abritent désormais des restaurants et cafés chics.

Mais le cœur spirituel de Chora et en fait de Patmos est la grotte de l’Apocalypse où la tradition veut que l’apôtre Jean ait écrit le livre de l’Apocalypse, le dernier (et quelque peu inquiétant) livre du Nouveau Testament.

Avec le monastère de Saint-Jean le théologien, il forme un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

18. Crète pour les idylles de plage

La Crète n’est pas seulement la plus grande des îles grecques, mais grâce à son emplacement au sud, elle a également la plus longue saison de plage.

Pour trouver les meilleurs dont vous aurez besoin louer une voiture et bien sûr un bon endroit pour rester est pratique.

Certains hôtels et complexes qui n’ont pas ouvert en 2020 en raison de la pandémie envisagent déjà 2021, ce qui signifie que les planificateurs précoces ne devraient pas hésiter.

Près de La Canée, pensez à faire des folies sur un villa de luxe, tandis qu’une belle station balnéaire sur la côte sud appelée Irini Mare sert également certains des meilleurs plats de l’île. Ils fabriquent même leur propre huile d’olive.

19. Redécouvrez Mykonos (oui, Mykonos)

En 2021, vous entendrez beaucoup parler de « repositionnement » touristique des pays méditerranéens qui se sont traditionnellement appuyés sur le tourisme maritime et solaire, mais avouons-le, il suffit parfois de se détendre avec du sable entre les orteils.

Peu d’îles grecques servent le sable aussi délicieusement que Mykonos – c’est vrai, il y a plus de belles plages en Grèce, mais en raison de sa taille gérable et du grand nombre de plages, Mykonos rend ces vacances balnéaires un jeu d’enfant.

L’île a des décors chics en bord de mer à gogo, mais Mykonos est une question d’options: vous pouvez également découvrir la plage à cheval.

N’oubliez pas de planifier un voyage à Mykonos en mai, juin ou septembre pour éviter la foule.

20. Serifos et Ios

Serifos est une île égéenne située au centre, connue pour ses paysages austères, sa pittoresque colline de Chora ou sa ville principale et ses nombreuses belles plages telles que Yianema, Sykamia et Psili Ammos.

Larger Ios est situé au nord de Santorin et propose un mélange de plages préservées et de quelques clubs de plage cosmopolites.

Comme dans de nombreuses îles grecques, restez au moins quelques jours si vous le pouvez et essayez de louer une voiture pour voir les choses à un rythme plus tranquille.

21. Volos

Cette ville portuaire ensoleillée, célèbre pour ses tsipouradhika ou tavernes traditionnelles, est la capitale de la région de la magnésie riche en minéraux de Thessalie, située à mi-chemin entre Athènes et Thessalonique.

C’est sur le golfe de Pagastikos en face de la péninsule luxuriante du Pélion qui s’avance dans la mer Égée.

Volos est la ville grecque la plus proche du mont Pélion, considérée par beaucoup comme la région la plus magnifique de Grèce.

En ville, découvrez la gare ferroviaire historique de Volos, conçue en Italie; vous pouvez également planifier une promenade panoramique sur le train du Pélion, un retour en 1896 lorsque ce chemin de fer à voie étroite est entré en service pour la première fois.

Basé à Athènes, Anthony Grant édite également la colonne grecque.