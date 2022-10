21 autres victimes malaisiennes d’arnaques reviennent du Cambodge et du Laos

SEPANG, Malaisie (AP) – 21 autres Malaisiens sauvés des trafiquants d’êtres humains au Cambodge et au Laos sont rentrés chez eux jeudi, alors que le gouvernement intensifiait ses efforts pour localiser les victimes d’escroquerie portées disparues à l’étranger.

Le ministre des Affaires étrangères Saifuddin Abdullah, qui a rencontré certaines des victimes de retour à l’aéroport de Kuala Lumpur, a déclaré que le gouvernement avait maintenant réussi à secourir 273 personnes sur les 401 portées disparues au Cambodge, au Laos, au Myanmar et en Thaïlande. La plupart sont rentrés, à l’exception de 60 personnes toujours dans des centres de détention pour migrants dans ces pays qui attendent d’être traitées, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Saifuddin, qui dirige un nouveau groupe gouvernemental chargé de résoudre le problème, a déclaré que les autorités avaient intensifié les mesures pour localiser les 128 personnes restantes. Il a déclaré que la plupart des victimes étaient dans la vingtaine et a exhorté les Malaisiens à vérifier attentivement avant de prendre un emploi à l’étranger.

Le gouvernement s’est engagé à secourir les Malaisiens pris dans ce qu’on a appelé “l’esclavage moderne” dans la région. La question est devenue plus urgente après la mort d’un Malaisien de 23 ans dans un hôpital thaïlandais près de la frontière avec le Myanmar après avoir été la proie d’un programme de traite des êtres humains.

Certains politiciens de l’opposition pensent que les 401 personnes portées disparues ne représentent qu’une fraction du nombre réel de Malaisiens qui ont été pris dans de telles escroqueries. L’opposition a exhorté le gouvernement à intenter une action en justice contre les agents locaux travaillant avec les syndicats de la traite des êtres humains et à interdire les fausses offres d’emploi.

Les responsables cambodgiens affirment avoir découvert de nombreux stratagèmes illégaux en ligne qui attiraient des travailleurs illégaux et ont arrêté des centaines de personnes de Chine et de Taïwan pour leur implication. La police a déclaré que des escrocs, principalement de Chine, avaient utilisé le Cambodge comme base pour extorquer de l’argent. Outre le Cambodge, les escrocs sont également connus pour avoir établi des bases au Laos et au Myanmar près de la frontière thaïlandaise.

Un envoyé de l’ONU a déclaré que les réseaux d’escroquerie, qui ont souvent des liens avec le crime organisé transnational, sont mis en place dans des pays où l’application de la loi est faible, attirant de jeunes travailleurs instruits avec des promesses de revenus élevés. Les travailleurs sont alors soumis à l’isolement et à la menace de violence à moins qu’ils ne réussissent à tromper les victimes jointes par téléphone pour qu’elles transfèrent les paiements sur des comptes bancaires à l’étranger.

The Associated Press