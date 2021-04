Le directeur de la haute performance de la boxe féminine indienne Raffaele Bergamasco et l’entraîneur-chef Mohammed Ali Qamar font partie des 21 campeurs qui ont été testés positifs au COVID-19 au stade intérieur Indira Gandhi ici, mais aucun des pugilistes infectés n’est destiné aux Jeux olympiques.

L’Autorité des sports de l’Inde (SAI) a publié une déclaration pour confirmer le développement du camp, mais n’a pas donné les noms des personnes touchées. Cependant, une source proche de l’équipe a déclaré à PTI que les meilleurs membres du personnel d’entraîneurs font partie de ceux qui ont été testés positifs.

«Des tests COVID de précaution ont été menés au National Coaching Camp for Elite Women Boxers au Indira Gandhi Sports Complex à New Delhi et 21 campeurs, y compris des joueurs et des entraîneurs, ont été testés positifs. Aucun d’entre eux n’est cependant un boxeur lié aux Jeux olympiques », a déclaré l’ISC.

Tous ceux qui ont été testés positifs sont asymptomatiques et ont été transférés dans une zone de quarantaine selon le protocole SAI.

«Les boxeurs olympiques ainsi que d’autres campeurs, qui ont été testés négatifs, sont placés dans une zone de sécurité au stade Jawaharlal Nehru à New Delhi. C’est le plus grand effort de l’ISC pour garantir l’endiguement de la propagation du virus », a-t-il déclaré.

La source a révélé que l’épidémie avait entraîné l’arrêt de la formation pour le moment.

«Raffaele et Ali Qamar sont positifs avec d’autres entraîneurs adjoints. Les olympiques ne sont pas positifs, mais ils pourraient être entrés en contact avec ceux qui ont été testés positifs pendant le combat, cela nécessiterait plus de surveillance », a-t-il déclaré.

«Tout le monde a été mis en quarantaine. Pas de formation pour le moment », a-t-il ajouté.

Les quatre boxeuses qualifiées pour les Jeux sont MC Mary Kom (51kg), Simranjit Kaur (60kg), Lovlina Borgohain (69kg) et Pooja Rani (75kg).

Le développement de mercredi intervient après que 10 du contingent masculin aient été testés positifs pour le virus redouté en mars dans leur base d’entraînement à Patiala.

Compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays, SAI mène des tests de précaution hebdomadaires pour les athlètes, le personnel de soutien et l’administration et des normes de quarantaine strictes ont été mises en place.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici