21 août 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté dans le comté de Will.

Envoyez les soumissions « Animaux de compagnie de la semaine » à [email protected]. Les photos doivent être au format .jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style et la grammaire et sont exécutées en fonction de l’espace disponible.

Skippy est une race mixte de 3 ans. Il aime les longues promenades et jouer avec ses jouets. Il ferait un excellent partenaire de randonnée. Il s’entend bien avec les autres chiens et les enfants. Pour rencontrer Skippy, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo fournie par la NAWS Humane Society of Illinois)

Honeycomb est un shorthair domestique de 4 ans qui a été sauvé d’un contrôle animalier dans le sud de l’Illinois. Elle est calme, douce et douce. Elle peut être timide dans de nouvelles situations, mais elle s’échauffe rapidement et apprécie ensuite l’attention. Elle a un pelage très doux et soyeux et adore les animaux de compagnie. Elle s’entend bien avec les autres chats. Elle a le potentiel d’être un merveilleux chat de compagnie. Pour rencontrer Honeycomb, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Cupcake est un jeune mélange retriever/pit bull terrier venu au refuge d’un contrôle animalier. C’est un chiot typique, plein d’énergie et de curiosité. Cupcake a besoin d’un adoptant qui travaillera sur sa formation et passera les étapes du chiot. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Sue Newcomb Visual Arts)

Fletcher est un chat domestique à poil mi-long qui est venu au refuge d’un contrôle local des animaux. Il est doux au possible et aime l’attention. Fletcher semble bien s’entendre avec les autres chats. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.