Un rapport d’une société mondiale de données aéronautiques a révélé l’impact « choquant » des restrictions de voyage mondiales Covid-19 sur l’aviation.

Le rapport du Cirium montre que la pandémie et ses conséquences ont anéanti 21 ans de croissance mondiale de l’aviation en quelques mois, ramenant le nombre de passagers cette année aux niveaux observés pour la dernière fois en 1999. Le trafic passagers a diminué de 67% en 2020.

Au plus fort de la perturbation en avril, les vols passagers réguliers ont chuté de manière significative à seulement 13600 dans le monde, le 25 avril, par rapport au jour le plus chargé de 2020 le 3 janvier lorsque Cirium a suivi plus de 95000 vols passagers réguliers. Cela représente une réduction extraordinaire de 86% des vols.

De janvier à décembre, les compagnies aériennes ont effectué 49% de vols en moins en 2020 par rapport à 2019, soit une baisse de 33,2 millions de vols à seulement 16,8 millions (au 20 décembre).

Les voyages intérieurs ont diminué de 40% cette année à 13 millions, contre 21,5 millions de vols en 2019, tandis que les vols internationaux ont subi une baisse encore plus abrupte, avec seulement 3,8 millions de vols internationaux, 68% de moins que les 11,7 millions de vols suivis l’année précédente.

Au total, 77% des vols réguliers de passagers effectués cette année sont des vols intérieurs et 23% internationaux.

L’analyse des données de Cirium a enregistré Southwest Airlines opérant le plus de vols au monde (et en Amérique du Nord), avec 869 800 vols au total. De son côté, China Southern Airlines (500 700 vols) est en tête des classements en Asie-Pacifique, Ryanair en Europe (207 000 vols), Azul en Amérique latine (138 500 vols) et Qatar Airways (84 100 vols) au Moyen-Orient et en Afrique.

Au sol, Atlanta était l’aéroport le plus fréquenté du monde, avec plus de 250.800 vols à l’arrivée en 2020, tandis que la route aérienne la plus fréquentée du monde dans les deux sens se trouvait en Corée du Sud, entre Séoul et l’île de Jeju avec 71900 vols opérés.

La planification prévisionnelle des compagnies aériennes a considérablement diminué de six à 12 mois pour la planification des vols à seulement six à huit semaines, obligeant les transporteurs à être plus agiles et à s’adapter plus rapidement aux règles et aux restrictions de voyage en évolution rapide dans le monde, a déclaré Cirium.

FLOTTES EN STOCKAGE (MAIS PAS L’A320)

Les compagnies aériennes ayant été contraintes de réduire drastiquement le nombre d’avions encore en service, ceux qui volent encore fonctionnent beaucoup moins d’heures.

Par exemple, les avions à fuselage étroit n’ont fonctionné que de six à sept heures par jour au troisième trimestre de 2020, contre neuf à 10 heures par jour à la même période l’an dernier.

Alors que jusqu’à 30% de la flotte mondiale de passagers reste en stock, des signes de reprise se profilent à l’horizon, avec seulement 10% des Airbus A320neo court-courriers actuellement en stock, ce qui montre que les avions à fuselage étroit sont en tête de la renaissance, avec les voyages intérieurs et court-courriers revenant en premier.

Le type d’avion le plus utilisé au monde était l’Airbus A320 avec le Cirium effectuant 6,07 millions de vols tout au long de 2020.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré: « Alors qu’à cette époque de l’année dernière, nous célébrions la ponctualité des transporteurs mondiaux, cette année est radicalement différente. La plupart des compagnies aériennes mondiales étaient en grande partie à l’heure en 2020, c’est juste dommage que le public voyageur, les compagnies aériennes et les entreprises aéronautiques du monde entier n’en aient pas profité.

« Les facteurs qui causent généralement des retards, tels que l’espace aérien encombré, les voies de circulation et les passagers en correspondance tardifs n’existaient tout simplement pas en 2020. »

Le Cirium Airline Insights Review 2020 remplace l’examen annuel des performances à l’heure du Cirium, qui, depuis plus d’une décennie, a identifié les compagnies aériennes et les aéroports les plus performants au monde pour les vols à temps.