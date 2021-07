21 000 $ par lit: des employés de l’hôpital public arrêtés au Pérou pour avoir inculpé des patients désespérés de Covid pour accéder aux soins intensifs

Des arrestations ont eu lieu à la suite d’une descente à l’hôpital public Guillermo Almenara Irigoyen, dans la capitale péruvienne, mercredi, a annoncé la police locale. Selon un procureur, les administrateurs de l’hôpital qui dispense des soins gratuits font partie du réseau criminel présumé qui a illégalement inculpé leurs patients gravement malades, rapportent les médias locaux.

Lire la suite















L’unité de soins intensifs de l’hôpital compte 80 lits et de nombreux patients ont dû être ajoutés à la longue liste d’attente de l’unité en raison d’un manque de capacité. Cependant, dans le cadre d’une escroquerie présumée, la famille de personnes gravement atteintes de Covid aurait été invitée à payer jusqu’à 82 000 soles (environ 20 800 $) pour avoir accès à un lit de soins intensifs. Un parent d’un patient a prévenu la police après avoir effectué le paiement pour éviter la file d’attente pour un membre de la famille ayant besoin de soins urgents. Le patient, qui était le 20e sur la liste d’attente, n’avait pas été transféré à l’unité de soins intensifs même après que son parent ait payé l’argent, et il est décédé par la suite.

S’adressant à la presse à la suite des arrestations, le ministre péruvien de la Santé, Oscar Ugarte, a qualifié l’affaire de « totalement répréhensible” et a dit que personne ne s’en tirerait.

La nation d’Amérique latine a enregistré le taux de mortalité le plus élevé au monde parmi les patients de Covid-19 par habitant. Plus de 195 000 personnes sont décédées et plus de deux millions de cas de Covid ont été enregistrés parmi les 32,5 millions d’habitants du pays. Pendant les pics pandémiques, lorsqu’il y a eu une pénurie de lits dans les hôpitaux publics, beaucoup ont payé des sommes importantes pour accéder au traitement Covid dans les cliniques privées.

Alors que le virus fait rage dans le monde entier, divers scandales de corruption sont apparus. Une arnaque similaire impliquant des lits d’hôpitaux a récemment été découverte en Inde. Un responsable de Bengaluru a affirmé que des lits avaient été attribués aux patients de Covid en échange de pots-de-vin, après un «pénurie artificielle» avait été créée, rapportaient les médias locaux en mai. Selon le responsable, des soins hospitaliers ont été prodigués aux patients asymptomatiques, tandis que ceux qui étaient gravement malades et nécessitaient des soins urgents s’en étaient vu refuser. Ceux qui demandaient le paiement avaient depuis été arrêtés, a-t-il affirmé. Pendant ce temps, en Ouganda, une autre arnaque liée à Covid a été découverte, des centaines ayant reçu une injection de « »plus d’eau qu’autre chose,” au lieu de vrais vaccins.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!