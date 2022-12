20twitter-militaire

SAN FRANCISCO – En réponse à une demande du Pentagone en 2017, Twitter a maintenu en ligne un réseau de comptes que l’armée américaine utilisait pour faire avancer ses intérêts au Moyen-Orient, selon des courriels internes de l’entreprise rendus publics mardi par L’interceptionune publication à but non lucratif. Une division antiterroriste de Twitter était au courant de l’arrangement, mais d’autres non, ont déclaré cinq personnes au courant de l’affaire. Lorsqu’il est devenu plus largement connu au sein de l’entreprise, les dirigeants se sont précipités pour le défaire. Mais ils ont eu du mal à divulguer publiquement les comptes Twitter gérés par l’armée, ont déclaré les gens. Certains des comptes ont été supprimés, mais d’autres sont restés en ligne pendant des années. Twitter a finalement révélé la campagne d’influence américaine cette année. La situation était inhabituelle car normalement Twitter supprime et divulgue publiquement les campagnes d’influence menées par les gouvernements. Les entreprises de médias sociaux ont adopté une ligne ferme contre les campagnes d’influence soutenues par l’État depuis l’élection présidentielle américaine de 2016, lorsque la Russie a abusé de Twitter, Facebook et Instagram pour influencer les électeurs américains. Mais dans ce cas, les efforts de transparence de Twitter ont progressé lentement et la société a fait preuve de déférence envers le gouvernement américain.

Les documents internes publiés par The Intercept ont été fournis par Twitter sous son nouveau propriétaire, Elon Musk. M. Musk a mis une archive de documents à la disposition de certains journalistes pour examiner les décisions des anciens dirigeants de l'entreprise. Il n'a pas répondu à une demande d'accès aux fichiers du New York Times.

Un déluge de bots : Les personnes qui protestaient contre les règles chinoises de Covid ont partagé leurs manifestations sur Twitter. Mais malgré le vœu de M. Musk de supprimer les bots, les comptes de spam ont noyé leurs messages. On ne sait pas si Twitter, sous la direction de M. Musk, continuera à révéler des campagnes d’influence sur sa plateforme. Le milliardaire a licencié de nombreux employés qui travaillaient pour détecter l’influence étrangère sur Twitter et a remis en question le niveau de collaboration entre le gouvernement et l’entreprise sous sa direction précédente. M. Musk n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du Commandement central américain a refusé de commenter la question. La situation a commencé en 2017 lorsqu’un responsable travaillant avec le Commandement central américain a demandé à Twitter de vérifier certains des comptes de l’armée, selon un e-mail interne de l’entreprise. Les comptes avaient été signalés par un système Twitter utilisé pour détecter automatiquement les contenus terroristes et n’étaient pas faciles à trouver dans les recherches. Le Pentagone a demandé à Twitter de “mettre sur liste blanche” les comptes, ce qui empêcherait les outils automatiques de les signaler et les rendrait plus largement visibles sur la plateforme. L’équipe antiterroriste de Twitter s’est conformée, ont déclaré deux personnes proches du dossier.