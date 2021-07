20km marche femmes – Priyanka Goswami

Priyanka Goswami est une athlète de piste indienne qui a fait une marque phénoménale en tant que marcheuse de course en très peu de temps. Né le 10 mars 1996, le marcheur participerait à l’épreuve de marche de 20 km originaire de Muzaffarnagar, dans l’Uttar Pradesh.

Depuis son plus jeune âge, Priyanka s’intéresse au sport. Alors qu’elle était en classe 6, elle a suivi une formation en gymnastique pendant 6 mois pour le plaisir ; puis s’est inscrite à l’athlétisme en classe 9. À l’époque, elle a travaillé avec diligence pour participer à une compétition au niveau du district, mais n’a pas pu se qualifier. Son entraîneur lui a alors suggéré d’essayer la catégorie marche. Priyanka a suivi les conseils de son entraîneur et a décroché une troisième médaille en course de marche.

Priyanka est une athlète exemplaire qui a fait ses preuves malgré les épreuves et les défis et continue d’inspirer les femmes à travers ses réalisations.

La jeune femme de 25 ans vient d’un milieu modeste et sa famille a connu de nombreuses difficultés financières. Son père travaille comme conducteur de bus et sa mère, femme au foyer. Elle dédie son succès au soutien indéfectible de ses parents et à la confiance qu’ils lui accordent.

La détentrice du record national a été citée disant qu’elle était fascinée de participer à des compétitions de marche car elles offraient de superbes sacs de prix.

Elle a récemment été mentionnée par PM Modi lors de son dernier Mann Ki Baat session. « Enfant, Priyanka adorait le sac offert aux médaillés. C’est cette fascination qui l’a fait participer pour la première fois à la compétition de marche. Maintenant, elle en est une grande championne », a déclaré le Premier ministre Modi.

Elle est actuellement nommée commis dans les chemins de fer indiens.

Âge – 25

– 25 Sport/Discipline – Marcheur de course

– Marcheur de course Classement de travail – N / A

– N / A Premiers Jeux Olympiques – Jeux olympiques de Tokyo, 2021

Réalisations majeures

Jeux nationaux : Priyanka avait remporté le championnat national en 2017.

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Priyanka a obtenu une place aux Jeux olympiques de Tokyo, été d’une manière remarquable. Lors de l’Open Indian Championship, organisé à Ranchi en février 2021, elle a établi un nouveau record indien de 1:28.45sec sur le 20 km marche.

Grâce à sa victoire exceptionnelle, Priyanka est prête à concrétiser son rêve de représenter l’Inde dans le 20 km de marche féminin aux prochains Jeux olympiques de Tokyo.

