20km marche femmes – Bhawna Jat

Bhawna Jat a été une championne toute sa vie. La marcheuse aguerrie lutte contre les préjugés et les contraintes financières depuis le début de son long et compliqué voyage du petit village de Kabra au Rajasthan au calcul national en février 2020 lorsqu’elle a établi le record national de l’époque aux championnats nationaux de marche de course ouverte à Ranchi.

En un temps record de 1 heure 29 minutes 54 secondes, elle a parcouru 20 km. Cela a été son record personnel jusqu’à présent.

Née le 3 janvier 1996 dans le village de Kabra au Rajasthan (district du Rajsamand), Bhawna est encline à la marche à pied depuis l’âge de 13 ans. éducation. Elle est également la plus jeune des trois frères et sœurs.

C’est son professeur d’éducation physique Heera Lal Kumawat qui lui a fait découvrir pour la première fois la compétition d’athlétisme au niveau du district. Elle a obtenu la deuxième position du 3000 mètres marche à l’époque lors de sa première compétition. La persévérance et le dévouement de Bhawna l’ont aidée à devenir une athlète éminente.

Elle s’entraînait aux petites heures du matin pour éviter l’attention des villageois conservateurs. Apparemment, elle avait l’habitude de faire face à des railleries pour avoir pratiqué en short et donc pour échapper à l’angoisse mentale, Bhawna a commencé à pratiquer dès 3 heures du matin.

Bhawna a continué sa pratique avec sincérité malgré sa crise financière à la maison. Gurmukh Sihag est son entraîneur personnel. Elle a remporté de nombreuses médailles dans des compétitions de niveau zonal et national.

Un fait intéressant est que Bhawna ne savait rien des Jeux olympiques avant 2011, mais en neuf ans, elle avait fait la coupe pour Tokyo 2020.

Bhawna, actuellement, est affecté à Kolkata en tant qu’examinateur de billets de train.

Âge – 25

– 25 Sport/Discipline – Marcheur de course

– Marcheur de course Classement de travail – N / A

– N / A Premiers Jeux Olympiques – Jeux olympiques de Tokyo, 2021

Réalisations majeures

Jeux Nationaux

Cinquième position – chronométré en 1:52:38sec aux championnats nationaux inter-États, 2016 Hyderabad

Chronométré en 1:36:17sec – 20 000 m marche aux championnats d’athlétisme inter-ferroviaires de l’Inde, août 2019 Pune

Chronométré en 1:38.30sec – Championnats nationaux ouverts, octobre 2019

Chronométré 1:29:54sec – Championnats nationaux ouverts de marche à Ranchi, février 2020

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Bhawna Jat est l’une des 2 femmes à s’être qualifiée pour les JO de Tokyo 2021.

Elle s’est avérée éligible en terminant la marche en 1 heure 29 minutes 54 secondes, ce qui correspondait à la marque de qualification de 1 heure 31 minutes.

Son palmarès semble très louable et assure toutes les chances de remporter une médaille d’or aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, 2021.

