2024 Les espoirs républicains se précipitent pour défendre Marine qui a mis le conducteur du métro de New York dans un étranglement fatal

WASHINGTON (AP) – Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a exhorté la nation à montrer à Daniel Penny que « l’Amérique le soutient ». L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a appelé le gouverneur de New York à gracier Penny, et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy a fait don de 10 000 $ à son fonds de défense juridique.

Les candidats républicains à la présidence se sont alignés pour soutenir Penny, un vétéran de la marine américaine de 24 ans qui a été filmé en train d’épingler un autre passager agité du métro à New York au sol dans un étranglement. Le passager, Jordan Neely, 30 ans, est décédé plus tard d’une compression du cou, selon le médecin légiste.

Penny a été accusée d’homicide involontaire. Ses avocats disent qu’il a agi en état de légitime défense.

Il est déjà devenu un héros pour de nombreux républicains, qui ont présenté Penny comme un bon samaritain se déplaçant pour protéger les autres dans une ville dirigée par les démocrates qui a vu le taux de criminalité augmenter. Le soutien a été inébranlable, malgré le fait que Neely, qui était noir, n’a jamais été physique avec qui que ce soit dans le train avant d’être placé dans l’étranglement pendant plusieurs minutes par Penny, qui est blanche.

La précipitation pour soutenir Penny rappelle comment le président de l’époque, Donald Trump, et d’autres républicains de haut niveau ont farouchement soutenu Kyle Rittenhouse lors de l’élection présidentielle de 2020. Rittenhouse, un adolescent blanc qui a tué deux hommes et en a blessé un troisième lors d’une nuit tumultueuse de manifestations dans le Wisconsin à propos de la mort d’un homme noir, a été acquitté.

Plus récemment, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a promis de gracier Daniel Perry, un sergent de l’armée blanche qui a été condamné à 25 ans de prison pour avoir tué par balle un homme armé lors d’une manifestation Black Lives Matter en 2020 dans la capitale de l’État, Austin.

Les meilleurs républicains ont tenté de faire de la hausse des taux de criminalité un handicap politique pour les démocrates. Le comité judiciaire de la Chambre contrôlé par les républicains s’est rendu à New York le mois dernier – avant que Neely ne soit tué – pour une audience examinant les «victimes de crimes violents à Manhattan».

Les démocrates et les défenseurs de la justice raciale rétorquent que les messages du GOP concernant le rétablissement de la «loi et de l’ordre» jouent sur un racisme profondément enraciné.

« Ils ont un livre de jeu pour gagner des élections qui est basé sur l’exploitation des pires aspects de la nature humaine et sur le fait de le ramener à la maison avec la division et la peur », a déclaré Jumaane Williams, un démocrate qui est l’avocat public de la ville de New York. « Et, s’il y a de la race et de la classe, alors c’est comme Noël pour eux. »

Neely, connu par certains navetteurs comme un imitateur de Michael Jackson, avait des antécédents de maladie mentale et avait souvent été arrêté dans le passé. Des passants ont déclaré qu’il avait crié après les passagers, mendié de l’argent et agi de manière agressive, mais qu’il n’avait touché personne à bord du train.

Christopher Borick, directeur du Muhlenberg College Institute of Public Opinion, a déclaré que les candidats à la présidentielle du GOP voient la cause de Penny comme un moyen d’exciter la base de leur parti.

« Il y a très peu d’inconvénients au sein de l’électorat républicain, étant donné qu’il recouvre si bien les problèmes qui sont incroyablement saillants parmi les électeurs républicains en termes de loi et d’ordre et qui correspondent à ce récit sur la dégénérescence de la vie urbaine », a déclaré Borick. « C’est le message – le message de Trump et de son bloc de républicains – que les » fous « sont une menace, et nous devons faire ce que nous pouvons pour protéger les » Américains « de toutes les manières possibles. »

Mais la défense des Blancs par le GOP après la mort de Noirs est souvent très différente des incidents dans lesquels des Blancs sont tués. Un exemple clé est Ashli ​​Babbitt, l’ancien vétéran blanc de l’armée de l’air qui a été abattu par un policier noir alors qu’il tentait de grimper à travers une fenêtre brisée au Capitole des États-Unis lors de l’insurrection du 6 janvier 2021.

Trump a qualifié Babbitt de « femme innocente, merveilleuse et incroyable » et a qualifié l’officier noir qui lui a tiré dessus de « voyou ». D’autres républicains l’ont pleurée comme une martyre.

Adrianne Shropshire, directrice exécutive de Black PAC, a déclaré que le problème allait au-delà de la course présidentielle, notant que certaines législatures contrôlées par les républicains avaient adopté des mesures après la vague de manifestations en 2020 contre le racisme institutionnel et la brutalité policière, cherchant à punir plus sévèrement les manifestants.

Shropshire, dont le groupe s’efforce d’accroître l’engagement politique et la participation électorale des Afro-Américains, a déclaré que la question renforce l’engagement de longue date du GOP à « protéger la blancheur, ce dont il s’agit fondamentalement ».

Quant aux démocrates, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York a tweeté avant que des accusations ne soient déposées que le « meurtrier » de Neely était « protégé » tandis que « beaucoup au pouvoir diabolisent les pauvres ». Le maire de New York, Eric Adams, a qualifié la mort de Neely de « tragédie qui n’aurait jamais dû se produire », mais a mis en garde contre les déclarations irresponsables avant que tous les faits ne soient connus.

Rafael Mangual, responsable de la recherche sur la police et la sécurité publique au Manhattan Institute, un groupe de réflexion conservateur de New York, a déclaré que l’affaire présentait une profonde ambiguïté juridique que de nombreuses personnes des deux parties ignoraient.

« J’ai été très rebuté par le degré auquel les politiciens de gauche ont qualifié Daniel Penny de meurtrier et les politiciens de droite sont sortis et ont dit: » C’est ce que nous devons faire « , a déclaré Mangual. « Je ne veux pas vivre dans un monde où le maintien de l’ordre public incombe à des bourreaux du quotidien. »

Il n’y a pas eu une telle hésitation de la part de la représentante républicaine de Géorgie Marjorie Taylor Greene, qui a qualifié Penny de « héros », ou du représentant républicain de Floride Matt Gaetz, qui a surnommé Penny un « Subway Superman » et a offert un jour un stage à Rittenhouse.

Trump, qui se présente pour la troisième fois à la présidence, a déclaré cette semaine qu’il n’avait pas vu la vidéo, mais a déclaré à The Messenger qu’il pensait que Penny « était en grand danger et que les autres personnes dans la voiture étaient en grand danger ».

Le fait que le cas de Penny soit traité par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui dirige les poursuites contre Trump pour des accusations d’avoir payé de l’argent pour dissimuler une affaire pendant sa campagne présidentielle de 2016, contribue à alimenter la colère républicaine.

« Nous devons vaincre les procureurs financés par Soros, arrêter le programme pro-criminel de la gauche et reprendre les rues pour les citoyens respectueux des lois », a tweeté DeSantis, qui se prépare à annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024, répétant de fausses affirmations selon lesquelles l’investisseur milliardaire et philanthrope George Soros a orchestré l’acte d’accusation de Trump.

« Nous soutenons les bons samaritains comme Daniel Penny », a écrit DeSantis, y compris un lien vers une page de collecte de fonds pour Penny. « Montrons à ce Marine… L’Amérique est là pour lui. »

L’ancienne ambassadrice Haley a déclaré à Fox News Channel que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, une démocrate, devrait gracier Penny. Ramaswamy a fait un don au fonds de défense de Penny via GiveSendGo, un site qui a également collecté des fonds pour soutenir les insurgés qui ont attaqué le Capitole le jour où Babbitt a été tué. Il a collecté environ 2 millions de dollars en dons pour Penny.

Lors des funérailles de Neely vendredi, le révérend Al Sharpton a offert une réponse indirecte aux partisans de Penny, disant qu' »un bon samaritain aide ceux qui ont des problèmes, ils ne les étouffent pas ».

Williams, un ombudsman qui peut enquêter sur les plaintes des citoyens concernant les agences et les services, a déclaré que d’éminents républicains capitalisaient politiquement sur la violence à connotation raciale depuis 1988, des publicités politiques mettant en vedette Willie Horton, un meurtrier noir qui a violé une femme blanche lors d’un week-end de congé de prison. Il a également noté que de nombreuses personnes qui contribuent maintenant au fonds de défense de Penny ont également probablement soutenu la réduction des programmes sociaux qui auraient pu profiter à des personnes comme Neely.

« Ces gens ne disent pas: » Laissons ça se jouer, voyons ce qui se passe « », a déclaré Williams. « Ils font immédiatement de quelqu’un un héros qui a tué quelqu’un dans un train qui criait et hurlait d’avoir faim. »

___

L’écrivain de l’Associated Press, Luke Sheridan, a contribué à ce rapport depuis New York.

Will Weissert, Associated Press