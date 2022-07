2024 Chevy Blazer EV fait ses débuts avec jusqu’à 557 HP ou 320 miles d’autonomie

Plate-forme de voiture électrique Ultium de General Motors est puissant impressionnant, mais jusqu’à présent, les seuls modèles de production que nous avons vus l’utiliser ont été le luxueux Cadillac Lyriqle scandaleux GMC Hummer électrique et le cher (au début) Chevrolet Silverado EV. Mais maintenant, Chevy a entièrement dévoilé le nouveau Blazer EVqui sera un multisegment entièrement grand public lors de sa mise en vente l’été prochain.

Une vue de trois quarts avant du Blazer EV a été montrée pour la première fois le mois dernier, mais nous avons maintenant un ensemble complet d’images montrant plusieurs niveaux de finition du nouveau Blazer. Plus que le Blazer à essence existant avec un groupe motopropulseur électrique intégré, le Blazer EV est nouveau à partir de zéro et a un look qui lui est propre avec des hanches sculptées, des lumières LED en forme de boomerang, des porte-à-faux courts et une position basse et large. . Les niveaux de finition plus sportifs comme le SS haut de gamme ont plus de prises d’air et une fausse calandre plus grande à l’avant, mais même le modèle de base a fière allure. Les RS et SS disposent d’une barre lumineuse avant pleine largeur et d’un logo illuminé qui ont une animation de bienvenue et indiquent l’état de charge lorsqu’ils sont branchés. Cet évent d’aile proéminent est également fonctionnel.

Chevrolet



L’intérieur est une évolution du Blazer actuel, avec des éléments de conception et des technologies tirés du Silverado EV. Chaque Blazer EV dispose d’un groupe de jauges numériques de 11 pouces et d’un écran tactile central de 17,7 pouces incliné vers le conducteur, ce dernier ayant un bouton de volume physique et se trouve au-dessus d’un certain nombre de commandes de climatisation analogiques. Il y a un trio de bouches d’aération rondes de style Camaro dans le tableau de bord inférieur, et certains niveaux de finition bénéficient d’un éclairage ambiant intégré. La SS a des accents orange et des sièges en cuir avec un motif de perforation en forme d’éclair.

Peu de détails sur les performances ou les spécifications sont encore disponibles, mais Chevy a annoncé les chiffres remarquables du Blazer EV. Il sera disponible avec une traction avant, arrière ou intégrale selon la version, et quelle que soit la configuration, le Blazer a une suspension indépendante aux quatre coins. Le Blazer EV SS offrira 557 chevaux et 648 livres-pied de couple et peut atteindre 60 mph en moins de 4 secondes lors de l’utilisation du mode WOW (Wide Open Watts). Chevy dit que la SS a “l’âme d’une voiture de sport”. Le freinage régénératif aura une capacité de conduite légitime à une pédale, et il semble que le Blazer ait la même palette de volant activant la régénération que le Bolt EV.

Chevrolet



Dans sa configuration la plus efficace, le Blazer EV aura une autonomie estimée par GM de 320 miles – dans les images publiées, le groupe de jauges du Blazer RS ​​affiche 320 miles, tandis que le SS affiche 290 miles, le LT2 affiche 293 et ​​le LT1 de base a une autonomie indiquée de 247 milles. Selon le modèle, le Blazer EV peut accepter des vitesses de charge rapide CC allant jusqu’à 190 kW, avec la possibilité d’ajouter 78 miles d’autonomie en 10 minutes de branchement. Le Blazer EV est livré avec un chargeur embarqué de 11,5 kW, et les propriétaires pourront utiliser Service Ultium Charge 360 ​​de GM et plus de 100 000 chargeurs publics à travers les États-Unis.

La technologie d’assistance à la conduite mains libres Super Cruise de GM sera en option sur le Blazer EV, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de sécurité telles que l’aide au stationnement avancée et le freinage automatique en marche arrière. Les autres fonctionnalités disponibles incluent un hayon électrique automatique, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants, des roues de 22 pouces, plusieurs ports USB-C, un chargeur de téléphone sans fil, la navigation avec planification d’itinéraire EV et une porte de port de charge électrique.

Les premiers modèles Blazer EV à être mis en vente seront les versions 2LT et RS, qui débuteront respectivement à 47 595 $ et 51 995 $, toutes deux avant destination. Ceux-ci arriveront chez les concessionnaires à l’été 2023, avec les 65 995 $ SS à venir plus tard en 2023. Ensuite, le 1LT d’entrée de gamme sera lancé au premier trimestre 2024 pour 44 995 $ aux côtés d’un Modèle de flotte de police PPV. Le Blazer EV sera produit dans la même usine mexicaine qui construit le Blazer actuel.