2024 BMW CE 02 eParkour est en partie moto, en partie scooter, tout électrique

La suite donnée par BMW Motorrad USA au Trottinette électrique CE 04 et sa prochaine étape vers l’avenir zéro émission est un vélo de ville tout électrique qui n’est ni tout à fait une moto ni tout à fait un scooter. La nouvelle BMW CE 02 eParkour 2024 remixe le transport à deux roues avec un design qui, selon le constructeur de vélos allemand, est conçu sur mesure pour les environnements urbains, le plaisir tout-terrain et l’abordabilité.

D’abord aperçu sous forme de concept de retour en 2021, le facteur de forme eParkour combine la silhouette, les grandes roues et la position de conduite d’une moto à enjamber avec un design simple associé à des fourches en or anodisé en option, lui donnant des vibrations futuristes de café racer. Pendant ce temps, la position de conduite droite, le siège assez bas (29,5 pouces du sol) et l’échelle globale du vélo lui confèrent l’accessibilité, la maniabilité et la facilité de conduite typiques d’un scooter urbain. Mesurant 77,6 pouces de long sur des roues de 14 pouces, il est plus grand que un pit bikemais toujours une conduite assez compacte.

Destinées aux nouveaux et jeunes pilotes, les performances entièrement électriques du CE 02 sont plus modestes. Il est équipé de deux batteries lithium-ion de 1,96 kilowattheure qui alimentent un moteur électrique de 11 kilowatts. La puissance maximale est indiquée à 15 chevaux et 40,6 livres-pied de couple, assez bon pour une agitation de 0 à 30 mph en 3,0 secondes et une vitesse de pointe d’environ 59 mph.

Le vélo électrique est doté d’un contrôle de stabilité automatique et d’un contrôle de stabilité de récupération pour aider les nouveaux cyclistes à équilibrer le couple entraîné par courroie, ainsi qu’un freinage antiblocage des roues avant. Il existe également jusqu’à quatre modes de conduite qui ajustent davantage la réponse et la régénération de l’accélérateur. Flow et Surf sont de série, tandis que le mode Flash sportif fait partie du package de mise à niveau Highline. Les deux versions disposent également d’un mode d’économie d’énergie qui limite la puissance à environ 4 kW, augmentant ainsi l’autonomie d’un montant non divulgué.

La vitesse maximale de 59 mph et l’autonomie de 56 miles semblent être un bon équilibre pour une journée de conduite urbaine. BMW Motorrad États-Unis

La charge sur une prise domestique standard avec le chargeur de 0,9 kW inclus vous permet de passer de 20 % à 80 % en environ 170 minutes ou environ 140 minutes sur le chargeur plus rapide de 1,5 kW du Highline. Avec une charge complète, les cyclistes peuvent s’attendre à une autonomie estimée à 56 miles, ce qui est suffisant pour une journée de course dans une ville.

Le forfait Highline à 875 $ comprend également un plateau pour smartphone et une interface Bluetooth, qui permet au cycliste d’utiliser son téléphone comme groupe d’instruments numériques pour surveiller les performances et l’état du vélo ou comme appareil de navigation. Les coureurs contrôleront le téléphone via un clavier de guidon, il n’est donc pas nécessaire de toucher l’écran. L’équipement standard comprend un port de charge USB-C intégré, un écran TFT pour surveiller la vitesse et la portée sans téléphone et un antidémarrage électronique qui fonctionne avec le porte-clés numérique Keyless Ride.

Le contrôle de stabilité sur l’accélération et la récupération aide les nouveaux pilotes à équilibrer les 40.6 lb-pi de couple entraîné par courroie. BMW Motorrad États-Unis

La BMW CE 02 2024 commence à 8 194 $, destination comprise. C’est près de 5 000 $ de moins que l’autre véhicule électrique de Beemer, le CE04, ce qui en fait le scooter de « mobilité urbaine » le moins cher de la gamme actuelle de BMW Motorrad. Cependant, l’eParkour reste cher par rapport aux scooters électriques de forme traditionnelle offrant une autonomie similaire. Les pilotes peuvent décider si la promesse de style et de performances vaut le coût supplémentaire lorsque la BMW CE 02 2024 arrivera aux États-Unis dans les mois à venir.