2023 Virginia Tech vs Ohio State Wrestling Double aperçu et prédiction

Virginia Tech et Ohio State devraient affronter le plus gros duel du week-end le vendredi 10 novembre à 19h00 (HE). Consultez l’article ci-dessous pour un aperçu complet du duel ainsi que des pronostics pour chaque match.

Compositions projetées :

125 : #4 Eddie Ventresca, Virginia Tech contre Brendan McCrone, État de l’Ohio

133 : #4 Sam Latona, Virginia Tech contre #16 Nic Bouzakis, Ohio State

141 : Mac Church/Hunter Mason, Virginia Tech contre #5 Jesse Mendez, Ohio State

149 : #4 Caleb Henson, Virginia Tech contre #9 Dylan D’Emilio, Ohio State

157 : #6 Bryce Andonian, Virginia Tech contre #15 Paddy Gallagher, Ohio State

165 : #22 Connor Brady, Virginia Tech contre #16 Bryce Hepner, Ohio State

174 : #3 Mekhi Lewis, Virginia Tech contre #7 Carson Kharchla/Rocco Welsh, Ohio State

184 : #15 Sam Fisher, Virginia Tech contre #11 (197)Gavin Hoffman/Seth Shumate/Ryder Rogotzke, Ohio State

197 : #17 Andy Smith, Virginia Tech contre Luke Geog/#11 Gavin Hoffman, Ohio State

285 : #20 Hunter Catka, Virginia Tech contre #25 Nick Feldman, Ohio State

Les confrontations ci-dessus ont le potentiel de voir 17 lutteurs classés au total prendre le tapis avec 7 matchs potentiellement classés en face-à-face. Sur le papier, ce sera un duel incroyable du début à la fin et devrait être décidé par la plus petite des marges.

125 : #4 Eddie Ventresca, Virginia Tech contre Brendan McCrone, État de l’Ohio

Eddie Ventresca vient de terminer 7e au tournoi NCAA 2023 et est un prétendant légitime au titre cette année à 125 livres. Ventresca sera l’un des grands favoris avant le match contre Brendan McCrone, qui n’est actuellement pas classé en tant que titulaire de première année pour les Buckeyes. McCrone est allé 4-2 au Clarion Open le week-end dernier, mais n’a pas réussi à se classer dans le top 6 après avoir perdu contre Tristian Lujan (6-1) et le n°21 Nick Babin (14-5). Ventresca devrait gagner ce combat haut la main et devrait faire pression pour obtenir des points bonus très importants.

Prédiction du match : Ventresca par décision majeure

Double prédiction : Virginia Tech 4, État de l’Ohio 0

133 : #4 Sam Latona, Virginia Tech contre #16 Nic Bouzakis, Ohio State

Le double All-American Sam Latona prendra le tapis comme grand favori des Hokies contre l’étudiant de première année en chemise rouge Nic Bouzakis. Latona a terminé 7e l’année dernière au tournoi de la NCAA et a été le seul lutteur du pays à infliger une défaite à Vito Arujau au cours de la saison régulière. Malgré ces résultats, Latona a connu des débuts un peu difficiles après avoir perdu un match contre Gabe Whisenhunt au Southeast Open le week-end dernier. Nic Bouzakis a également connu des hauts et des bas au Clarion Open en se classant quatrième tout en perdant contre Vince Santaniello et Angelo Rini.

Le match de vendredi soir entre Latona et Bouzakis est une belle opportunité pour les deux lutteurs de se remettre sur les rails face à un adversaire de qualité. De plus, ce match à 133 sera crucial pour décider du vainqueur du duel. Avec tout cela à l’esprit, je pense que Sam Latona devrait être considéré comme le grand favori. La longueur de Latona et ses capacités offensives globales devraient faire la différence dans ce match.

Prédiction du match : Latone par décision

Double prédiction : Virginia Tech 7, État de l’Ohio, 0

Écoutez Sam Latona parler de son état d’esprit à l’approche du double vendredi :

141 : Hunter Mason, Virginia Tech contre #5 Jesse Mendez, État de l’Ohio

Jesse Mendez est passé à 141 livres après une véritable campagne de première année réussie à 133 livres où il a terminé 6e au tournoi NCAA 2023. Mendez a dominé lors de ses débuts chez les 141 livres en remportant le Clarion Open en allant 4-0 avec 2 technologies et 2 quilles. Tout cela pour dire que Mendez sera un grand favori contre le véritable étudiant de première année Hunter Mason vendredi soir.

Bien que Mendez soit le favori, il convient de noter que Mason a fait des débuts universitaires réussis au Southeast Open où il a obtenu une fiche de 5-0 avec 3 quilles et 2 décisions majeures. Mason a été classé n°85 dans la classe du Big Board 2023 et vit/s’entraîne à Virginia Tech depuis mars. Ce sera évidemment un gros test pour Mason et nous montrera à quel point il est proche de rivaliser avec les meilleurs du pays à 141 livres.

Prédiction du match : Méndez par décision majeure

Double prédiction : Virginia Tech 7, État de l’Ohio 4

Écoutez Jesse Mendez parler de ce qu’il a appris au cours de sa première année à l’Ohio State :

149 : #4 Caleb Henson, Virginia Tech contre #9 Dylan D’Emilio, Ohio State

Nous avons un match parmi les 10 premiers à 149 livres entre deux All-Americans de retour ! Caleb Henson a connu une véritable première année où il s’est classé 5e au tournoi NCAA 2023. Tout au long de la saison, Henson a également enregistré des victoires contre Max Murin, Brock Mauller, Yahya Thomas, Doug Zapf, Jackson Arrington, Jaden Abas et Sammy Sasso. Henson a déjà pris un bon départ après avoir obtenu une fiche de 5-0 et remporté le Southeast Open.

Dylan D’Emilio s’est classé 8e au tournoi NCAA 2023 à 141 livres sur la tête de série n°17. D’Emilio a enregistré des victoires notables dans les NCAA contre Tom Crook et Cole Matthews et sera fascinant à surveiller à 149 livres. D’Emilio a connu un début de saison réussi en remportant le Clarion Open et son match contre Henson nous dira à quel point il est sur le point de défier les meilleurs du pays à 149 livres.

Prédiction du match : Henson par décision

Double prédiction : Virginia Tech 10, État de l’Ohio 4

Caleb Henson veut augmenter le score contre D’Emilio vendredi :

157 : #6 Bryce Andonian, Virginia Tech contre #15 Paddy Gallagher, Ohio State

Bryce Andonian et Paddy Gallagher étaient coéquipiers à l’école secondaire St. Edwards dans l’Ohio et ils s’affronteront désormais vendredi soir. En tant que double All-American, Andonian a définitivement l’avantage dans ce match et a le potentiel de marquer des points bonus. En fait, le style sauvage de haut vol d’Andonian a le potentiel de marquer des points bonus sur n’importe quel lutteur du pays. Gallagher lutte avec un style qui pourrait ralentir Andonian et sa familiarité avec Andonian sera également de bon augure pour le Buckeye.

Prédiction du match : Andonien par décision

Double prédiction : Virginia Tech 13, État de l’Ohio 4

165 : #22 Connor Brady, Virginia Tech contre #16 Bryce Hepner, Ohio State

165 n’est pas le match le plus médiatisé de la soirée, mais c’est certainement un match swing pour le duel. Connor Brady a participé à trois reprises aux qualifications nationales mais n’a jamais remporté plus d’un match au tournoi national. Bryce Hepner porte un peu de battage médiatique avec lui avant cette année après avoir battu Carson Kharchla lors du combat de l’année dernière et Cam Amine au Cleveland State Open. Hepner est un incroyable lutteur de haut niveau et il est incroyablement difficile de marquer lorsque les lutteurs se mettent sur ses jambes. En raison de la capacité unique de Hepner au sommet et dans les mêlées, je lui donne un léger avantage dans le match contre Brady.

Prédiction du match : Hepner par décision

Double prédiction : Virginia Tech 13, État de l’Ohio 7

174 : #3 Mekhi Lewis, Virginia Tech contre #7 Carson Kharchla/Rocco Welsh, Ohio State

Mekhi Lewis est de retour pour sa dernière année de lutte universitaire et cherche à remporter son deuxième titre national après avoir remporté le titre des 165 livres en première année en 2019. Lewis pourrait être confronté à un match difficile vendredi soir contre le All-American Carson Kharchla. . Cependant, Kharchla s’est blessé au Clarion Open le week-end dernier et bien qu’il ait terminé le match, il a déclaré forfait pour le tournoi.

Avec la blessure de Kharchla, nous devrions nous attendre à voir le véritable étudiant de première année Rocco Welsh prendre le tapis vendredi soir. Welsh était la recrue classée n°6 au classement général de la promotion 2023 et a fait ses débuts universitaires réussis au Clarion Open. Les Gallois ont remporté le titre du Clarion Open le week-end dernier avec une fiche de 5-0, soulignée par une victoire de 5-2 contre le qualifié national John Crawford. Lewis sera évidemment le favori contre les Gallois, mais les Gallois ont une défense et un conditionnement suffisamment solides pour pouvoir garder le combat jusqu’à une décision.

Prédiction du match : Lewis par décision

Double prédiction : Virginia Tech 16, État de l’Ohio 7

184 : #15 Sam Fisher, Virginia Tech contre #11 (197) Gavin Hoffman/Seth Shumate/Ryder Rogotzke, Ohio State

Comme 165, le match à 184 livres pourrait déterminer le vainqueur du duel. Il y a un peu de mystère autour de qui commencera pour les Buckeyes. Seth Shumate et Ryder Rogotzke ont lutté au Clarion Open le week-end dernier. Rogotzke a terminé 6e et a ainsi battu Shumate dans les tours de consolation. Cependant, Shumate a battu Rogotzke lors de leur combat éliminatoire, 13-8. Cependant, il est également possible que Gavin Hoffman chute de 197. Il sera fascinant de voir qui prendra le tapis à 184 livres.

Il ne fait aucun doute qui prendra le tapis pour Virginia Tech – Sam Fisher débute pour la première fois de sa carrière après avoir soutenu All-American Hunter Bolen au cours des dernières saisons. Fisher lutte à un rythme soutenu d’un coup de sifflet à l’autre et a remporté un certain nombre de victoires classées la saison dernière. La meilleure victoire de Fisher est survenue lors de l’Open du Sud-Est 2022 contre le All-American Gavin Kane, mais il a également éliminé les qualifiés nationaux Matthew Waddell, Jacob Ferreira et Jacob Nolan. Fisher pourrait surprendre beaucoup de monde cette année et nous devrions nous attendre à ce qu’il grimpe dans le classement au fur et à mesure que la saison avance.

Prédiction du match : Fisher par décision

Double prédiction : Virginia Tech 19, État de l’Ohio 7

197 : #17 Andy Smith, Virginia Tech contre Luke Geog/#11 Gavin Hoffman, Ohio State

Andy Smith a montré un potentiel incroyable au cours de ses 3 premières années à Virginia Tech et a même battu Tanner Sloan, vice-champion de la NCAA, la saison dernière. Cependant, Smith a également fait preuve d’incohérence l’année dernière en abandonnant des matchs à des gars moins bien classés comme Jake Koser et Nick Stemmet. Au-delà de cela, Gavin Hoffman a battu Andy Smith 4-1 l’année dernière lors de la double victoire de l’Ohio State contre Virginia Tech.

Hoffman reprendra-t-il le tapis contre Smith ou verrons-nous Geog occuper la 197e place pour les Buckeyes ? Quoi qu’il en soit, ce sera un match nul avec les Buckeyes ayant un léger avantage.

Prédiction du match : Hoffman/Geog par décision

Double prédiction : Virginia Tech 19, État de l’Ohio 10

285 : #20 Hunter Catka, Virginia Tech contre #25 Nick Feldman, Ohio State

Nick Feldman apporte avec lui un battage médiatique incroyable pour sa première année avec les Buckeyes. Feldman est un poids lourd incroyablement athlétique et a remporté le Clarion Open le week-end dernier en allant 5-0 avec 4 victoires de points bonus. Cependant, Feldman n’a affronté personne sur…