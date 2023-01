2023 pourrait s’avérer décisive pour l’issue de la guerre en Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – Avec des armements améliorés en route, la détermination occidentale tient bon et l’armée ukrainienne continue de déjouer et de déjouer l’armée russe en difficulté, «l’année de la victoire» promise par l’Ukraine est bien lancée. Si 2023 continue comme elle a commencé, il y a de fortes chances que l’Ukraine soit en mesure de tenir la promesse du Nouvel An du président Volodymyr Zelensky de reprendre toute l’Ukraine d’ici la fin de l’année – ou au moins suffisamment de territoire pour mettre définitivement fin à la menace russe, les responsables occidentaux et disent les analystes.

Mais alors que Zelensky rassemblait les Ukrainiens pour qu’ils s’attendent à la victoire cette année, le président russe Vladimir Poutine a utilisé ses discours du Nouvel An pour préparer les Russes à un combat de longue haleine. Les troupes russes creusent dans des positions défensives fortifiées renforcées par au moins 100 000 soldats nouvellement mobilisés, et bien qu’il semble peu probable que la Russie puisse s’emparer de plus de territoire de sitôt, il sera également plus difficile pour l’Ukraine de progresser en 2023 que l’année dernière, malgré l’élan des récentes victoires, disent les experts militaires.

Si Kyiv ne peut pas réaliser de percées significatives contre cette force russe enracinée et croissante, il y a un risque que la guerre devienne un conflit prolongé favorisant Poutine, a déclaré Elizabeth Shackelford du Chicago Council on Global Affairs. Un programme d’aide de 45 milliards de dollars approuvé par le Congrès fera avancer l’Ukraine pour l’année, a-t-elle déclaré, mais avec les élections présidentielles américaines de 2024, les perspectives à plus long terme sont plus difficiles à prévoir.

“2023 est vraiment l’année”, a déclaré Shackelford. “Si cela ne se termine pas en 2023, Poutine aura un très gros avantage. Dans l’état actuel des choses, Zelensky a encore une chance car il a toujours un très fort soutien.

“Après cela”, a-t-elle ajouté, “tous les paris sont ouverts.”

Les États-Unis promettent 3 milliards de dollars d’armes pour aider l’Ukraine à “reprendre du territoire”

Les développements au cours de la première semaine de l’année suggèrent que les perspectives pour l’Ukraine sont brillantes, a déclaré Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe. Il a coché les avantages que l’Ukraine pourra exploiter, du moral élevé d’une armée défendant sa patrie à un leadership supérieur, à la cohésion et au soutien occidental apparemment inébranlable.

Le rejet généralisé par les États-Unis et l’Europe de l’appel de Poutine à un cessez-le-feu temporaire pendant les vacances de Noël orthodoxes a rappelé clairement et tôt que l’Ukraine n’est pas encore sous pression pour entamer des négociations qui, selon les responsables occidentaux, seraient probablement exploitées par Moscou comme une opportunité de se réarmer et de se regrouper pour de nouvelles offensives, tout en resserrant son emprise sur les territoires occupés.

Une attaque le jour du Nouvel An loin derrière les lignes russes contre une caserne russe de fortune dans la ville ukrainienne occupée de Makiivka a tué au moins 89 soldats russes, selon Moscou – et peut-être beaucoup plus, selon des responsables ukrainiens et américains.

La frappe a démontré non seulement la supériorité de l’Ukraine en matière d’armement, de renseignement et de surveillance, mais aussi les faux pas tactiques persistants de la Russie. Moscou a imputé l’attaque aux recrues nouvellement arrivées utilisant des téléphones portables, ce qui a révélé leur emplacement. Des responsables américains ont cependant déclaré qu’il y avait des preuves que la Russie avait également stocké des munitions dans la caserne, aggravant le nombre de victimes sur le site.

Le même jour, l’Ukraine a déclaré qu’elle avait abattu les 45 drones de fabrication iranienne lancés pour ternir ses festivités du Nouvel An, signe que les défenses aériennes ukrainiennes sont de plus en plus aptes à contrecarrer l’assaut de la Russie contre les infrastructures du pays.

Les annonces de la France, des États-Unis et de l’Allemagne selon lesquelles ils fourniraient pour la première fois à l’Ukraine des véhicules de combat ont considérablement renforcé les capacités offensives de l’Ukraine.

La guerre de Moscou en Ukraine a apporté des tactiques dures contre les homosexuels russes à la maison

Même le temps a été clément pour l’Ukraine, avec des températures hivernales record en Europe qui ont fait chuter les prix de l’énergie et épargné aux citoyens la douleur qui, selon de nombreux analystes, éroderait le soutien européen à l’effort de guerre en Ukraine.

Dans son annonce du don de chars légers, le président français Emmanuel Macron, qui a été largement critiqué en Ukraine pour avoir apparemment cherché à apaiser Poutine, s’est engagé à soutenir l’Ukraine “jusqu’à la victoire”, sa déclaration de soutien la plus sans équivoque à ce jour.

Tant que le soutien occidental reste fort, Hodges s’est dit convaincu que l’Ukraine pourra reprendre la totalité ou la plupart des territoires occupés par la Russie cette année, y compris la péninsule de Crimée, que la Russie a occupée et annexée en 2014.

Les voies d’approvisionnement de la péninsule sont potentiellement vulnérables aux attaques ukrainiennes utilisant des armes de précision HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) fournies par les États-Unis, et l’Ukraine pourrait être en mesure de forcer la Russie à se retirer de la Crimée avant même qu’elle ne puisse reprendre toute la région orientale du Donbass. où se concentrent désormais la plupart des combats, a-t-il déclaré.

“Je crois que l’Ukraine a atteint un élan irréversible et, fondamentalement, les Russes ne peuvent rien faire pour changer cela, à moins qu’ils ne trouvent un moyen de persuader l’Occident de se désintéresser”, a déclaré Hodges, qui est maintenant conseiller principal du Washington- groupe Human Rights First.

“Je vois beaucoup de points positifs et je ne vois aucun affaiblissement de la détermination de l’Occident”, a-t-il ajouté.

Mais il incombe maintenant à l’Ukraine de rester sur l’offensive, ce qui est plus difficile que de défendre le terrain, a déclaré Rob Lee, un ancien marine américain maintenant au Foreign Policy Research Institute.

Les succès de l’Ukraine en 2022 ont été facilités par les erreurs russes qui sont moins susceptibles de se répéter maintenant que les troupes russes s’engagent sur le long terme, a-t-il déclaré. “C’est plus facile à défendre qu’à attaquer, et les Russes ont déjà mis en place de longues positions défensives”, a déclaré Lee.

À certains égards, a déclaré Lee, l’Ukraine a déjà gagné, non seulement en repoussant l’assaut russe initial, mais en reprenant près de la moitié du territoire qui a été arraché par la Russie dans les premières semaines de la guerre.

“Après les deux premières semaines de la guerre, il était clair que la Russie n’avait pas atteint ses objectifs”, a-t-il déclaré. « Les objectifs de la Russie étaient si ambitieux que l’Ukraine a gagné simplement en restant un pays souverain. Mais la question est maintenant de savoir si l’Ukraine peut réaliser ce qu’elle veut, c’est-à-dire revenir au moins aux frontières du 24 février, sinon reprendre plus de territoire que cela.

“Que cela puisse faire cela”, a ajouté Lee, “c’est ce qui n’est pas si clair.”

Beaucoup peut dépendre du côté qui manque de munitions en premier. Les responsables occidentaux prédisent depuis des mois que la Russie risque de manquer de munitions, et bien que cela ne se soit pas encore produit, il existe des preuves persistantes que les approvisionnements russes sont faibles.

Les responsables ukrainiens ont déclaré à la fin de l’année dernière que le rythme des tirs d’artillerie russe le long du front oriental n’était plus qu’un tiers de ce qu’il était pendant l’été, lorsque les troupes russes étaient à l’offensive. Et bien que la Russie ait commandé une production accélérée, il est clair que la production russe ne sera pas en mesure d’égaler la consommation, a déclaré un responsable occidental, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de sécurité sensibles.

Pour Noël orthodoxe, la Russie propose un cessez-le-feu intéressé mais pas de paix

L’épuisement des stocks de munitions russes, en particulier pour l’artillerie, rend peu probable que la Russie soit en mesure de monter une quelconque opération offensive réussie pendant un certain temps, malgré les prédictions de l’armée ukrainienne selon lesquelles Moscou prépare une offensive majeure, selon un évaluation par l’Institut pour l’étude de la guerre.

Mais il est également loin d’être certain que l’Occident sera en mesure de répondre aux besoins en munitions de l’Ukraine, d’autant plus que les opérations offensives nécessitent de plus grandes quantités de matériel, a déclaré Dmitri Alperovich, président du Silverado Policy Accelerator, un groupe de réflexion basé à Washington.

Alperovich a prédit que l’Ukraine pourra reprendre du terrain cette année, mais pas assez pour assurer une victoire définitive. Poutine semble seulement doubler sa détermination à subjuguer l’Ukraine, et bien que la Russie n’ait actuellement pas la capacité de lancer des offensives réussies, l’injection de main-d’œuvre fraîchement mobilisée renforce sa capacité à freiner les avancées ukrainiennes.

“Je ne pense pas que ce sera l’année de la fin de la guerre, malheureusement”, a déclaré Alperovich.

Si les lignes de front ne changent pas de manière significative au cours de l’année à venir, la voie à suivre devient plus trouble.

Les économies russe et ukrainienne auront du mal à soutenir une longue guerre. Et on ne sait pas si chaque pays peut générer suffisamment de main-d’œuvre pour un combat prolongé. L’Ukraine a l’avantage pour l’instant, avec une réserve de millions d’hommes d’âge militaire malgré sa petite taille, tandis que la Russie sort les condamnés des prisons pour maintenir sa présence sur les lignes de front, a déclaré Hodges.

Personne ne prédit que l’Ukraine abandonnera ou perdra carrément face à la Russie, a-t-il déclaré. Les Ukrainiens restent déterminés à se battre et les troupes restent bien plus motivées que leurs adversaires russes réticents.

Mais une longue guerre retarderait indéfiniment le relèvement de l’Ukraine, sa reconstruction et le retour des réfugiés. Le gouvernement devrait maintenir des centaines de milliers de soldats le long de la ligne de front estimée à 600 milles alors que son économie continue de s’effondrer, ce qui contribuerait à atteindre l’objectif de Poutine de nier le succès de l’Ukraine en tant que pays indépendant.

Au fil du temps, les capacités offensives de l’Ukraine seront épuisées par l’attrition de soldats expérimentés et bien entraînés, érodant potentiellement l’avantage en main-d’œuvre dont elle a bénéficié, a déclaré Lee. Et la Russie aurait une chance de reconstruire son économie, ses lignes d’approvisionnement et ses capacités de combat pour potentiellement lancer de futures offensives, comme elle l’a fait après le gel des lignes de front après la guerre séparatiste dans le Donbass en 2014-2015.

Pendant ce temps, la fortune de l’Ukraine deviendra de plus en plus dépendante de variables indépendantes de sa volonté, telles que la résolution occidentale, la disponibilité des munitions occidentales – et les événements en Russie.

« Ce que nous ne savons pas, c’est ce qui se passera à Moscou d’ici la fin de l’année. Il y a de sérieuses luttes de pouvoir », a déclaré Hodges. Bien qu’il n’y ait aucune preuve immédiate d’un défi à l’emprise de Poutine, l’émergence d’une dissidence importante à Moscou ou une mutinerie parmi les troupes russes mécontentes pourraient s’avérer décisives, a déclaré Alperovich.

Les événements aux États-Unis pourraient s’avérer tout aussi importants, a déclaré Shackelford. Bien que le soutien de l’Europe soit politiquement important, ses contributions militaires sont éclipsées par les vastes quantités d’armes fournies par Washington, dont l’engagement futur pourrait être remis en question si les républicains remportent la Maison Blanche en 2024.

“Si Poutine peut transformer cela en une guerre d’usure de plusieurs années, il pourra probablement attendre l’Ukraine”, a déclaré Shackelford. “Cela pourrait encore traîner pendant un certain temps, mais le tir de l’Ukraine sera vraiment diminué à ce moment-là.”