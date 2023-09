2023 pourrait être une année à attendre sur iPad

Pommes Gamme iPad n’a toujours pas vu de nouveaux ajouts en 2023, même avec les nouveaux iPhones et Apple Watches arrivant cette semaine. Et d’après les rapports jusqu’à présent, il se pourrait qu’il n’y ait pas d’iPad du tout pour le reste de l’année, ce qui ferait de 2023 la première année d’Apple sans nouvel iPad depuis ses débuts en 2010.

Des rapports récents de Mark Gurman, un journaliste Apple fiable chez Bloomberg, pointent vers une nouvelle ligne de Modèles d’iPad Pro à venir en 2024 avec une gamme de mises à jour plus large que celle que la gamme de tablettes haut de gamme a connue depuis des années, notamment des écrans OLED, de nouveaux accessoires de clavier et de nouveaux processeurs M3 similaires à ce qu’Apple devrait dévoiler dans sa prochaine génération de Mac. L’analyste Apple extrêmement fiable Ming-Chi Kuo également récemment ajouté que les nouveaux iPad, quels qu’ils soient, sont peu probables cette année, ce qui indique des retards pour le reste de la gamme.

Il y a toujours une chance qu’Apple annonce des iPad comme il le fait souvent en octobre, mais même si cela se produit, il serait peut-être préférable de ne pas acheter de nouveaux iPad jusqu’à ce que ces nouveaux modèles arrivent… chaque fois que cela se produit.

En 2022, il y a eu quatre nouveaux iPad : le ipad air au printemps, et Modèle de 10e génération et iPad Pro fin octobre.

Les ventes sur les iPads existants pourraient avoir du sens pour les acheteurs à petit budget cette année, mais attendre jusqu’en octobre, si vous le pouvez, est le sens le plus évident.

Verrons-nous des mises à niveau d’entrée de gamme en 2023 ? Attend et regarde

Le gamme actuelle d’iPad Pro est cher, à partir de 800 $ actuellement, et c’est sans un seul accessoire. Si vous envisagez un iPad haut de gamme, quelque chose qui peut être une tablette sophistiquée, attendez bien sûr de faire des folies.

D’un autre côté, la plupart des gens veulent simplement un iPad plus abordable, et ces modèles pourraient bénéficier de mises à niveau mineures cet automne. Les candidats évidents seraient un nouvel iPad Air, qui pourrait introduire un meilleur processeur M2 et peut-être un meilleur placement de la caméra frontale pour les chats vidéo, un peu comme l’iPad de 10e génération l’a fait l’année dernière.

Si Apple effectuait ces mises à niveau, l’Air pourrait devenir un meilleur appareil que l’iPad Pro pour la plupart des gens, surtout si le prix était raisonnable. C’est ce que j’ai ressenti à propos de l’Air équipé du M1 à son arrivée, et c’est toujours mon modèle d’iPad personnel préféré, même si son prix est encore loin du « budget ».

Acheteurs d’iPad débutants, eh bien, la bonne nouvelle est que le modèle de 10e génération de l’année dernière, s’il est en vente, est un excellent choix pour la plupart. Le modèle vieillissant de 9e génération pourrait également valoir la peine en vente, mais je me demande si Apple pourrait le rendre obsolète en 2024.

Samsung a déjà déplacé sa gamme de tablettes vers des écrans OLED cet été. Scott Stein/CNET

iPad Pro 2024 : OLED, puce M3, nouveau clavier et $$$

Selon Gurman dans sa récente newsletter, les modèles d’iPad Pro 13 et 11 pouces attendus l’année prochaine passeront enfin aux écrans OLED au lieu des Mini LED, une décision des entreprises comme Samsung l’ont déjà fait pour leurs tablettes. Les iPhones d’Apple utilisent déjà des écrans OLED pour de meilleurs taux de contraste, HDR et des couleurs plus dynamiques. L’utilisation d’OLED pour les prochains iPad Pro pourrait donner les mêmes résultats.

Une mise à niveau de la puce vers le processeur M3 d’Apple, encore inédit mais attendu, devrait évidemment donner une nouvelle amélioration des performances, mais les iPad Pro actuels sont déjà très rapides d’après mon expérience.

Enfin, un changement de conception est attendu pour celui d’Apple. Clavier magique accessoire, qui peut se connecter et s’ouvrir davantage comme un ordinateur portable ordinaire (ou le précédent Accessoires pour clavier iPad) et disposent d’un trackpad plus grand.

Aucun de ces changements n’est révolutionnaire et ils ne changeront peut-être pas la façon dont les utilisateurs professionnels d’iPad travaillent. Mais ce seront probablement des mises à niveau bienvenues à attendre. Ils pourraient également entraîner une réévaluation du reste de la gamme iPad.

Si 2024 est le moment de changement de conception pour les iPad, alors 2023 finit inévitablement par ressembler à la fin de ce qui existe déjà – d’autant plus que l’iPad Air et les iPad d’entrée de gamme ont tendance à recevoir des mises à niveau de la gamme Pro. .

L’iPadOS 17 possède des fonctionnalités optimisées pour M1 et M2, mais l’iPadOS 18 pourrait-il l’année prochaine utiliser davantage les nouveaux processeurs Pro ? Scott Stein/CNET

Apple va-t-il encore faire évoluer l’iPadOS ?

Nous savons déjà quoi iPadOS 17 peut faire. Bien sûr, téléchargez-le sur votre iPad : il offre un multitâche amélioré, de nombreux ajouts subtils et des écrans d’accueil personnalisables, mais à bien des égards, c’est plus ou moins la même chose. Apple continue de rapprocher MacOS et iPadOS sans que les deux fusionnent réellement, bien que les modèles iPad Pro et Mac partagent des processeurs similaires.

Il est toujours possible qu’Apple déplace la gamme iPad Pro plus loin sur le territoire Mac, mais cela dépendra de modifications logicielles et non matérielles. L’iPad Pro est déjà très puissant. Pourtant, si vous espérez obtenir l’avenir des iPad d’Apple, encore une fois, il semble que 2024 sera l’année.

Il n’y a pas d’iPad parfait pour le moment

Actuellement, il y a pas d’iPad « absolument parfait ». L’iPad le plus abordable possède des fonctionnalités obsolètes, à savoir un port Lightning au lieu de l’USB-C, ainsi qu’un processeur plus ancien. L’iPad de 10e génération s’en rapproche, mais il est plus cher et utilise toujours l’ancien Pencil de première génération comme son compagnon d’entrée de gamme, ce qui est étrange. Les modèles iPad Air et Pro n’ont pas le placement amélioré de la caméra frontale du modèle de 10e génération, ce qui est vraiment utile pour Zoom et d’autres chats vidéo lors de son utilisation en mode paysage avec un clavier.

Peut-être qu’Apple résoudra sa gamme d’entrée et de milieu de gamme plus tard cet automne et contribuera à rendre les décisions un peu plus faciles. Mais sur le front de l’iPad Pro, il semble probable qu’il n’y aura rien du tout, laissant les acheteurs attendre jusqu’en 2024 pour vraiment peser les différences entre ce qu’Apple introduit ensuite et le reste de la gamme.

Il est toujours difficile d’attendre, mais si vous attendez un très « nouvel » iPad, ce n’est peut-être pas votre année. Cependant, si vous faites des achats à petit budget, cela ne vous intéressera peut-être pas de toute façon.