2023 Polestar 2 BST Edition 270 First Drive Review: Le sport EV pour les nerds de la suspension

La Polestar 2 BST Edition 270 2023 est enfin là. Après ses débuts en tant que prototype expérimental au Goodwood Festival of Speed ​​2021, le constructeur suédois de véhicules électriques Polestar a annoncé une édition limitée de l’échauffé Polestar 2 plus tôt cette année. Quelques retards liés à la chaîne d’approvisionnement plus tard – ce qui est normal ces jours-ci – et je me retrouve au volant de la berline sport électrique sur les routes secondaires humides et sinueuses de la région de la baie de San Francisco, mon territoire, souriant de oreille à oreille.

Mises à niveau du package de performances

La Polestar 2 BST Edition 270 est essentiellement une Longue portée à double moteur modèle qui a été funk avec un peu de Inspiré de la Polestar 1 skunkworks puait. Chacun des 270 exemplaires commence sa vie sur une chaîne de montage normale de Polestar 2 avant d’être transporté au Polestar Production Center – l’ancien siège de la production de Polestar 1 – pour une personnalisation manuelle et des mises à niveau.

Le BST Edition 270 présente la même mise à niveau logicielle de performance et la même augmentation de puissance qui font du pack Performance de l’année modèle 2023 une mise à niveau plus convaincante depuis la dernière fois que nous avons évalué le 2. Le réglage du logiciel ajoute le contrôle de lancement et augmente la sortie de la configuration à double moteur à un combiné 476 chevaux (350 kW) et 503 livres-pied de couple. C’est une augmentation décente par rapport aux 402 chevaux de la configuration standard à double moteur, suffisamment pour faire passer le temps de 0 à 60 mph de 4,5 secondes à 4,2 ticks. Plus de rapidité en ligne droite est agréable, mais c’est la pédale d’accélérateur plus réactive et le punch supplémentaire délivré à la sortie de chaque virage que j’ai le plus apprécié.

2023 Polestar 2 BST Edition 270 Flexes Suspension Ohlins réglable Voir toutes les photos



Les freins avant Brembo à quatre pistons améliorés du Pack Performance sont également hérités avec des rotors surdimensionnés. Bien sûr, pour la conduite quotidienne, le système de freinage régénératif est responsable de la majeure partie de la puissance de freinage de la Polestar 2. Mais pour les performances et la conduite occasionnelle sur piste, les freins à friction améliorés sont pratiques et sont capables de ralentir la lourde berline électrique de 60 mph à s’arrêter en seulement 105 pieds. Les ceintures de sécurité dorées du Performance Pack.

Le modèle en édition limitée comprend également les améliorations de confort de la cabine Plus Pack et les systèmes d’aide à la conduite améliorés Pilot Pack. Vous pouvez en savoir plus sur ceux-ci dans le cadre de notre examen complet de la Polestar 2.

Suspension réglable Ohlins

Ouvrez le capot et vous verrez l’une des plus grandes différences entre le Polestar 2 Performance Pack et le BST Edition 270. Fièrement affichés en haut du frunk du VE se trouvent les réservoirs à distance avant pour les amortisseurs Dual Flow Valve développés par la société suédoise de suspension. Ohlins. Les amortisseurs disposent de circuits de débit d’huile séparés pour les vitesses d’amortissement faibles et élevées. L’amortissement à grande vitesse est contrôlé par des vannes internes non réglables. La compression et le rebond à basse vitesse peuvent être personnalisés indépendamment via des valves réglables sur chaque amortisseur avec 22 “clics” de réglage. La compression avant est le réglage le plus facilement accessible, situé sur les réservoirs sous le capot. Les autres nécessitent un cric pour y accéder, étant cachés sous le VE.

J’ai essayé les extrêmes les plus fermes et les plus doux pour le réglage de la compression avant sur un tronçon sinueux et j’ai trouvé la recommandation de Polestar d’environ 7 clics du plus ferme pour être en effet la zone Goldilocks pour une direction réactive et tourner avec un peu de souplesse sur les bosses. Je pourrais en fait aller un clic ou deux plus doux, sacrifiant juste un cheveu de réactivité, étant donné l’état difficile de mes routes secondaires préférées. Oui, des amortisseurs électroniques qui passent du sport au confort en appuyant sur un bouton seraient beaucoup plus pratiques, mais le clic tactile des boutons, la nature délibérée des réglages et le niveau de personnalisation hautement réglé que cette configuration offre est excitant pour les gens qui aiment peaufiner et personnaliser leurs voitures.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Les ressorts enroulés autour de ces amortisseurs sont également environ 20 % plus fermes que la configuration du pack Performance, ce qui représente une augmentation de 80 % à l’avant et de 40 % à l’arrière par rapport à la suspension de base non Performance. La hauteur de caisse statique est inférieure de 25 mm (environ un pouce) à celle même du pack Performance. Les sièges à ressort à anneau de verrouillage fileté offrent au propriétaire un autre degré de réglage mécanique pour raffermir la précharge du ressort de chaque coin pour la piste ou ajouter un peu de conformité pour la rue.

Caché sous le frunk-liner, le BST Edition 270 dispose également d’un renfort de tour de jambe de force qui améliore la rigidité des points de montage de la suspension avant.

Roues plus grandes, pneus collants

Les roues de 21 pouces surdimensionnées sont encore plus grandes que les 20 du Performance Pack et présentent un design inspiré, mais pas identique, aux rouleaux de la Polestar 1. Les roues sont plus larges sur l’essieu arrière (9 pouces) qu’à l’avant (8 pouces). Des pneus sport Pirelli P Zero 245/35 R21 de taille identique sont utilisés aux quatre coins malgré le décalage. Polestar me dit que le léger étirement résultant sur le caoutchouc arrière supprime un peu de flexion du flanc, ce qui se traduit par une meilleure réponse dans les virages et l’accélération. Les roues et les pneus collants sont peut-être le plus grand contributeur aux limites de maniabilité plus élevées de la BST Edition 270; ils sont également probablement la raison pour laquelle sa portée tombe à 247 miles par rapport à l’estimation EPA de 260 miles du Performance Pack.

Visuellement, la BST Edition 270 se distingue en outre par des détails extérieurs noir brillant et des garnitures couleur carrosserie autour des passages de roue et des pare-chocs inférieurs. La berline en édition limitée est disponible en peinture blanche neige ou gris tonnerre. Oubliez peut-être la bande centrale noire mate en option, à moins que vous ne soyez extrêmement prudent avec elle ; Le vinyle de mon exemple se décollait déjà légèrement aux points fins autour de la découpe “2” sur le capot. De plus, la bande de toit bloque environ un tiers du toit en verre du Plus Pack.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Seuls 270 exemplaires de la Polestar 2 BST Edition 270 seront construits dans le monde, dont environ 47 destinés aux États-Unis, en fonction de la demande des clients. Ici, la BST Edition 270 sera proposée à partir de 76 900 $ (dont 1 400 $ pour la destination), soit 9 250 $ de plus qu’une Polestar 2 ordinaire entièrement équipée des packages Performance, Pilot et Plus. Ce n’est pas trop loin du coût d’effectuer vous-même des mises à niveau similaires de pneus et de suspensions de rechange, mais avec l’avantage du savoir-faire en ingénierie de Polestar.

Comme la Polestar 1 qui l’a inspiré, la Polestar 2 BST Edition 270 2023 n’est pas pour tout le monde. La plupart des conducteurs trouveront le réglage mécanique de la suspension trop fastidieux ou ennuyeux, préférant la facilité du bouton-poussoir des amortisseurs modernes à commande électronique. Mais les passionnés relativement peu nombreux qui recherchent non seulement un plaisir de conduire accru, mais également un lien plus profond et plus direct avec les performances de leur voiture – soyons honnêtes, il n’y a pas beaucoup de clé à tourner à gauche sur un VE – trouveront beaucoup de plaisir dans cette édition limitée.