2023 MLB London Game Cotes et pronostics : comment parier Cubs-Cardinals

La Major League Baseball voyage à nouveau de l’autre côté de l’étang pour une passionnante London Series. Ce week-end mettra en vedette deux affrontements entre les Cardinals de St. Louis et les Cubs de Chicago. Le match de samedi sera diffusé sur FOX et FOX Sports App.

La MLB a également joué une série à Londres en 2019 dans le cadre de ses efforts pour étendre l’influence mondiale de la ligue avec davantage de matchs internationaux.

Du côté de Chicago, le lanceur des Cubs Justin Steele est récemment revenu de la liste des blessés et se prépare pour son deuxième départ. Avant d’être blessé, il affichait une fiche de 7-2 cette saison au départ. Saint-Louis, en revanche, a sous-performé cette année. Malgré tout le talent que les Cards ont sur la liste, l’équipe 31-44 devrait connaître une saison plus réussie.

Et si vous cherchez à jeter quelques dollars sur le gros gibier, nous avons ce qu’il vous faut. Voici comment parier Cardinals-Cubs, à partir de la ligne de course, de la moneyline, du total Over/Under et d’un choix d’expert.

Cubs de Chicago contre. Cardinaux de Saint-Louis (13 h 10 HE samedi, Application FOX et FOX Sports )

Exécutez la ligne : Cubs -1,5 (les Cubs sont favorisés pour gagner par plus de 1,5 points, sinon les Cardinals couvrent)

Ligne d’argent : Oursons -130 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 17,69 $ au total) ; Cardinaux +110 (pariez 10 $ pour gagner 21 $ au total)

Nombre total d’exécutions supérieures/inférieures : 14 points marqués par les deux équipes combinées

Choisissez via l’analyste des paris sportifs FOX Sam Panayotovitch:

Je sais ce que tu penses. Ces 14 points sont un total élevé.

Ensuite, vous vous souvenez du barrage de circuits frappés par les Red Sox de Boston et les Yankees de New York lors de la MLB London Series 2019. Les scores finaux étaient de 17-13 et 12-8 en deux éruptions offensives avec 10 circuits au total.

« Cinquante courses en deux matchs », a déclaré Randy Blum, commerçant en chef du baseball Westgate SuperBook, à FOX Sports depuis Las Vegas. « Les dimensions sont courtes au stade de Londres. Il n’y a que 392 pieds au point mort et 330 sur les lignes. »

Les ruelles sont un peu plus profond cette annéemais c’est toujours une boîte à bande.

Chicago et Saint-Louis ne possèdent peut-être pas le bruit sourd que ces clubs de Boston et de New York ont ​​fait il y a quatre étés, mais cela n’aura probablement pas d’importance.

Cela aide qu’aucune équipe n’ait un enclos solide. Les Cubs (4,29) ont la neuvième pire MPM de l’enclos des releveurs, et les Cardinals (4,17) ne sont pas beaucoup mieux. Vous devez également croire que c’est bon pour le baseball lorsque des jeux comme celui-ci ont des feux d’artifice.

Parions sur beaucoup d’attaque à Londres.

PRENDRE: Plus de 14 points marqués par les deux équipes combinées

