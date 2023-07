2023 MLB All-Star FOX Bet Super 6: l’analyste partage les meilleurs paris et les choix du Super 6

Par Erica Renée Davis

Même avec sa croissance exponentielle en popularité et en accessibilité, il y a toujours une certaine mystique qui entoure le paysage des paris sportifs. Associez l’attrait du jeu à la Major League Baseball – un sport qui tient compte en permanence de ses règles tout en s’efforçant d’attirer de jeunes fans – et tout cela peut sembler assez écrasant.

C’est jusqu’à ce que l’analyste des paris de FOX Sports, Sam Panayotovich, se précipite pour sauver la situation en portant un « S » sur sa poitrine comme Shohei Ohtani lors d’une douce nuit à Anaheim. J’ai parlé à Sammy P avant le MLB All-Star Fame de cette semaine sur FOX pour son point de vue d’expert sur les paris, le baseball et FOX Pari Super 6.

Considérez ceci comme un « Sammy explique tout », si vous voulez.

Et le premier à la batte est le pari.

« Les parieurs doivent comprendre l’importance du prix et l’importance d’obtenir le bon numéro », a-t-il souligné. « Je pense que la plus grosse erreur que commettent les parieurs débutants est d’attendre 15 ou 20 minutes avant le premier lancer, et ils décident, ‘Oooo, j’aime l’équipe X !’ Et la réalité est qu’à neuf heures du matin, l’équipe X était à -120 et maintenant, l’équipe X est à -140.

« Et cela peut ne pas sembler un gros problème, mais si vous misez constamment -140 alors que vous auriez pu mettre -120, sur un pari de 100 $, c’est 20 dollars. Et si vous perdez ce pari, vous perdez 140 au lieu de 120. Ces augmentations de 20 dollars s’additionnent. »

Jouant l’avocat du diable, j’ai repoussé et posé des questions sur la pratique d’attendre les rapports de blessure avant de placer des paris. Si la Superstar A est absente de la formation de l’équipe X, cela a sûrement un impact sur l’endroit où l’on pourrait placer son argent, n’est-ce pas ?

« La patience joue parfois contre le parieur », a-t-il poursuivi. « Il en va de même pour la NFL. Beaucoup de gens allumeront les téléviseurs le week-end pour regarder FOX NFL dimanche quand Terry, Howie et Strahan parleront des matchs. Et les gens parieront, par exemple, Colts + 4 alors que les Colts étaient à +6 mardi.

« Vous pouvez obtenir un nombre plus favorable lorsque les lignes de la NFL montent le dimanche précédent. Et si un partant finit par ne pas jouer, vous pouvez toujours quitter votre position et vous en sortir. »

Écrivain intelligent et analyste brillant qui est tout aussi magnétique lorsqu’il lance des joyaux en ondes pour FOX Sports ou NESN, le chemin de Panayotovich pour devenir un gourou du jeu n’était pas linéaire. Il a été transféré de l’Université de l’Illinois lorsqu’il n’a pas été accepté au College of Media de l’école, mais il a ensuite atterri dans une école plus petite, Columbia College Chicago.

C’est là que Sammy P a commencé sa carrière à l’antenne dans le sport. Il a divulgué: « Je ne suis pas un parieur professionnel, et vous pouvez l’écrire. » Et même si, non, il n’est pas un « pointu », son analyse – à la fois devant la caméra et sur papier – fait de lui l’une des voix les plus intelligentes et les plus respectées de l’industrie.

C’est pourquoi je devais voir où était sa tête en ce qui concerne le déroulement de la saison 2023 de la MLB. Et j’ai commencé par lui poser des questions sur les plus grosses déceptions de cette année. Naturellement, le natif de Chicago a commencé avec les White Sox de sa ville natale – une équipe sans espoir qui entre dans la pause des étoiles avec une fiche de 38-54.

« Les White Sox ont été la plus grande déception », a-t-il dit en riant.

Et pour ceux qui se demandent, Panayotovich a admis qu’il place le pari occasionnel sur – ou même contre – ses Sox.

Élaborant sur les déceptions, Sammy a noté que « le truc de San Diego a été très fascinant ».

Au cas où vous auriez manqué la spirale qui a été la saison des Padres, la version abrégée est qu’ils ont largement dépassé tout en sous-performant de manière flagrante.

« Les Padres étaient une équipe qui avait une fiche de 10-1 pour remporter la Série mondiale. Le meilleur chiffre que vous puissiez obtenir maintenant à San Diego est de 45-1 », a-t-il déclaré. « Numériquement parlant, c’est un désastre. C’est tout simplement absurde. Regardez leur masse salariale. Ils paient trois joueurs plus d’un milliard de dollars, et ils sont actuellement quatre matchs sous .500 et ils sont huit matchs et demi Sur le papier, cette équipe était censée être une candidate aux World Series, et maintenant ils sont à six ans et demi hors de la wild card.

À l’autre extrémité du spectre se trouvent les Braves d’Atlanta, une franchise qui entre dans la pause avec un record de 60-29 et dans la plupart des paris sportifs, les chances les plus courtes de remporter la Classique d’automne.

« En termes de joueurs qui m’ont impressionné, je pense que ce gamin de Matt Olson d’Atlanta est la vraie affaire », a déclaré Sammy P. « Tout le monde pensait que, lorsque les Braves perdraient Freddie Freeman, tout irait en enfer. Mais Olson a près de 30 circuits et 70 points produits. Il est une grande menace dans cette formation. »

Et puis il y a Shohei Ohtani parce que, bien sûr, on ne peut pas parler MLB sans parler Shohei. Qu’il s’enfuie avec le MVP ou qu’il fuie potentiellement les anges, Shotime est toujours à l’avant-garde des esprits du baseball.

« C’est quelque chose d’autre. J’ai regardé un match des Angels cette année quand il a frappé deux circuits et retiré 10 gars sur des prises », a-t-il déclaré. « C’est ce que mes copains ont fait dans la Petite Ligue. Tu n’es tout simplement pas censé faire ça dans les ligues majeures! »

Pour notre septième manche, j’ai mis Sammy P à l’épreuve de la vitesse pour le concours FOX Bet Super 6 MLB All-Star Game de 25 000 $ de mardi.

FOX Pari Super 6 est gratuit, et le défi de cette semaine présente la confrontation entre la Ligue nationale et la Ligue américaine qui peut être vue sur FOX et l’application FOX Sports. Pour tenter votre chance au 25 000, téléchargez l’application, répondez aux six questions et soumettez vos choix avant le début du grand événement mardi. Obtenez-les tous correctement, et l’énorme prix en argent pourrait être le vôtre.

Il convient également de noter que les gens gagnent vraiment.

Alors plongeons dans les choix de Sammy.

Matthew Batten ÉCRASE un circuit de deux points pour prolonger l’avance des Padres sur les Mets Matthew Batten a réussi un circuit de deux points qui a prolongé l’avance des Padres de San Diego sur les Mets de New York.

Combien de circuits au total y aura-t-il dans le jeu ?

4

Quelle équipe lancera le plus de retraits au bâton et combien en lanceront-ils ?

Ligue nationale, 10+

Quelle équipe aura le plus de hits et combien en aura-t-elle ?

américain, 8

Quelle équipe aura le plus de coureurs restants sur la base et combien en auront-ils ?

Ligue nationale, 9

Quelle équipe marquera le plus de points et combien en aura-t-elle ?

américain, 6

Quelle équipe va gagner et par combien de points ?

américain, 2

Ken Rosenthal se demande si les Angels échangeront Shohei Ohtani Ken Rosenthal se demande si les Angels de Los Angeles devraient échanger Shohei Ohtani à la date limite de la MLB.

Je ne pouvais pas laisser Sammy P se retirer au club-house sans lui demander sa prédiction audacieuse sur le déroulement de la seconde moitié de cette saison MLB. Au lieu de cela, il a insisté pour tenter sa chance avec une prédiction audacieuse et un pari audacieux.

Balancez, battez, battez !

« Ma prédiction audacieuse est que Ronald Acuña va conclure l’affaire et obtenir 40/40 », a-t-il déclaré. « Cela semble inévitable, en supposant qu’il reste en bonne santé. Je ne sais pas si c’est très audacieux, mais j’espère que cela arrivera. »

Et maintenant un avertissement déclencheur, Angelenos et Dodgers fidèles, parce que le pari audacieux de notre pote Sammy P pourrait vous faire vous sentir bleu.

« Les Dodgers de Los Angeles ratent les séries éliminatoires », a-t-il prédit. « Nous payons une prime sur ce qu’ils ont fait dans le passé. Et les gens prêteront souvent attention aux succès passés plutôt qu’aux possibilités présentes.

« Je peux parier que les Dodgers rateront les séries éliminatoires à 7-1. Ils sont dans la chasse aux wild-cards, oui. Mais si autre chose se brise contre eux, ils vont avoir un grand test en tenant Miami, Philadelphie ou même San Diego ou San Francisco.

« Les Dodgers sont fortement favorisés pour participer aux séries éliminatoires, mais cela ne me dérangerait pas de parier 10 $ pour gagner 70 $ ou 100 $ pour gagner 700 $ pour qu’ils manquent. Je ne pense pas que ce soit un mauvais pari. »

Qu’il s’agisse de plonger dans les bases des paris et d’examiner les sous-performants de la MLB, de faire des choix FOX Bet Super 6 All-Star et de révéler ses prédictions audacieuses sur le baseball, Sammy P explique que tout est sorti du parc.

Et cela, mes amis, pourrait bien être le Grand Chelem le plus épique de la saison 2023 de la MLB à ce jour.

