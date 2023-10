Vous recherchez un cadeau technologique pour quelqu’un qui se considère d’abord comme un amoureux du design et ensuite comme un technophile ? Si tel est le cas, consultez notre sélection soigneusement organisée de cadeaux technologiques, allant des appareils éprouvés que tout le monde apprécierait jusqu’à des appareils vraiment hors des sentiers battus qui ne manqueront pas de susciter un « Wow, je ne savais même pas ». cela existait ! réponse.

Les huit membres de la chorale en bois fabriqués à la main par Teenage Engineering, maestros du synthétiseur, ressemblent étrangement à des figurines en bois japonaises traditionnelles connues sous le nom de kokeshi. Mais cet octet de poupées en hêtre massif est un peu plus moderne à sa manière. Conçue pour fonctionner individuellement ou collectivement comme haut-parleurs audio, chaque poupée « chante » avec son propre ton vocal unique. Chanter en solo, c’est un tour d’une seule note. Mais en groupe, les poupées évoquent quelque chose de magique, reconnaissant leurs camarades de chorale pour tisser un chœur mélodique de mélodies de contrepoint. Connectez-le à un clavier MIDI ou Le champ OP-1 ou les instruments OP-Z de Teenage Engineeringet vous avez une façon étrangement belle de jouer un synthé.

Préparer le café le matin peut être un rituel étrangement gratifiant : l’odeur des grains fraîchement torréfiés, le doux bruit du marc qui se déverse dans un filtre en papier suivi du gargouillis silencieux de l’eau chaude qui coule sur le monticule brun avant qu’il ne rote, le goutte à goutte par trempage. anticipation avant cette première gorgée. Le xBloom est conçu pour recréer cette série d’étapes sensorielles lentes vers votre première tasse de bonjour, et le fait avec une régulation informatisée de la température de l’eau, de la pression, du débit, du motif et du poids au sol avec une attention de niveau barista en utilisant une utilisation pratique et respectueuse de l’environnement. gélules. Ce n’est certainement pas la machine à goutte-à-goutte de vos parents.

Considérez ces appareils de la taille d’une balle de golf comme les Tamagotchi des appareils photo numériques. Doté d’un degré de personnalité adorable, cet appareil photo est capable d’inciter même les plus timides à dire «fromage.» Il émet un son spongieux satisfaisant lorsqu’il est allumé, son obturateur peut être personnalisé pour ressembler à tout ce que vous pouvez imaginer, et il transfère sans fil tout ce qu’il capture dans sa mémoire intégrée vers un téléphone ou vers le Mini Link 2 inclus pour l’imprimer. film instantané. S’il existe déjà un appareil photo conçu pour les réunions de vacances entre amis et en famille, c’est bien celui-là.

Apple n’a jamais eu peur d’améliorer un design au fil de nombreuses itérations jusqu’à ce que même les opposants doivent admettre timidement : « ouais, c’est plutôt cool ». Et cette neuvième mise à jour de la saga Apple Watch est plus que plutôt cool. C’est sans aucun doute leur meilleure offre pour la plupart des gens qui souhaitent une montre intelligente intuitive et confortable à porter au quotidien – une montre conçue pour garder un œil sur leurs activités, suivre leurs entraînements et, s’ils sont déjà investis dans l’écosystème Apple iPhone, les étendre. capacités directement depuis leur poignet. La série 9 est plus confortable que jamais, plus rapide et désormais deux fois plus lumineuse que son prédécesseur. Mais le plus impressionnant est peut-être la possibilité de répondre à des appels, de lancer une application ou de naviguer dans un menu sans jamais avoir besoin de toucher l’écran de l’Apple Watch en utilisant Double Tap, un geste qui ressemble un peu à de la magie à chaque fois que vous placez le doigt sur le pouce.

Je serais le premier à vous dire que personne n’a encore besoin d’un téléviseur 8K. Mais… si j’étais sur le marché pour acheter un nouveau téléviseur aujourd’hui, j’envisagerais fortement de pérenniser mon investissement en matière de divertissement à domicile avec plus de 33 millions de pixels Mini LED qui font de presque tout ce qui est vu sur le Neo QLED 8K de Samsung une expérience satisfaisante. Au cours des quelques semaines que nous avons passées avec un prêteur, nous avons été impressionnés par la profondeur, la clarté, la luminosité et l’image HDR immersive de l’ensemble qui rendaient notre OLED 4K précis mais terne inadéquat (surtout en comparaison dans une pièce baignée de soleil). Encore une fois, vous n’avez pas besoin de cet ensemble 8K, mais après avoir regardé le bon contenu, vous en voudrez un.

Les bougies parfumées ou l’encens sentent bon… jusqu’à ce qu’ils commencent à sentir un peu aussi beaucoup. C’est juste la nature de brûler des choses dans un espace clos. Un diffuseur d’air froid offre un moyen amélioré de disperser des parfums agréables sans introduire de fumée dans l’air que vous respirez, en utilisant nébulisation – un processus qui décompose les huiles parfumées en une brume sèche ultra-fine pour parfumer une pièce. C’est un parfum qui ne s’estompe pas et ne se compose pas comme un élément brûlant. Ces diffuseurs d’air froid compatibles Bluetooth vous permettent non seulement de contrôler quand et à quelle fréquence votre parfum préféré est dispersé, mais également l’intensité, un niveau de contrôle qu’aucune bougie Yankee Candle ne pourrait jamais aspirer à offrir.

Il s’agit d’un simple bloc de verre rectangulaire doté d’un ensemble de LED contenant 166 zones de couleurs distinctes, toutes capables de reproduire 16 millions de couleurs différentes. Oui, c’est l’équivalent moderne d’une lampe à lave, mais en tant qu’éclairage d’ambiance purement décoratif qui peut être placé presque n’importe où et qui est même conçu pour répondre à la musique, le Neon Crystal Cube est le genre de nouveauté qui pourrait séduire un le cœur difficile à impressionner d’un enfant ou d’un adolescent.

Vous avez peut-être remarqué que la foule cool s’est aventurée au-delà de la revisite du vinyle et s’est tournée vers le support analogique horriblement imparfait des cassettes. Qui sommes-nous pour juger, nous avons grandi en écoutant nos groupes préférés avec le sifflement et le vrombissement d’un magnétophone, et nous nous sommes avérés (pour la plupart) bien. Ce haut-parleur Bluetooth expose littéralement l’acte de lecture, avec une fenêtre de couverture transparente présentant la cassette audio sur le pont comme une œuvre d’art. Offrez-le à un jeune ami qui a hérité de la collection de nostalgie analogique de son frère aîné ou de ses parents et qui souhaite faire l’expérience du « streaming » pré-Internet, comme autrefois.

Est-ce juste moi ou ces écouteurs sans fil dégagent-ils une forte ambiance Marc Newson ? Huawei affirme que le design est en fait inspiré par du verre en fusion dégoulinant. Quoi qu’il en soit, ils sont plutôt frappants par rapport à d’autres écouteurs d’apparence répétitive. En ce qui concerne les appareils audio portables, les Freebuds 5 ont toutes les bonnes notes : connectivité Bluetooth 5.2 avec prise en charge d’une double connexion à deux appareils, suppression active du bruit et jusqu’à 30 heures de lecture en utilisant l’étui de chargement. Mais en réalité, tout dépend de ce goutte-à-goutte.

Tout le monde a tellement peur que l’intelligence artificielle ruine nos vies, mais est-ce que quelqu’un envisage le fait que la plupart d’entre nous bénéficieraient grandement de l’aide de l’IA pour cuisiner parfaitement la poitrine ? Je veux dire, combien de morceaux de viande avons-nous collectivement gâchés au cours de notre vie ? Ce problème est exactement ce que ce gril à granulés amélioré par l’IA est conçu pour résoudre, en ajustant automatiquement les températures comme un maître de fosse patient versé dans l’art de la cuisson lente et du fumage, en gérant la température optimale avec une facilité automatisée, que ce soit pour cuisiner à 165°F ou saisir à 165°F. 500°F. Offrez-le à l’aspirant chef de jardin qui pourrait réellement bénéficier de l’aide d’une application et d’un algorithme, mais qui n’a pas compris qu’il y a une différence entre le charbon et le brûlé.

Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous effectuez un achat à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk !