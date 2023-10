En décembre dernier, l’équipe du NVC a réfléchi si 2023 pouvait être la plus grande année de Nintendo . Entre le lancement de jeux comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Super Mario Wonder, je pense qu’il est prudent de dire que 2023 a gagné une place dans la liste restreinte des plus grandes années de l’histoire de Nintendo.

Mais au-delà des jeux, la société célèbre autant, sinon plus, de succès dans le domaine du divertissement. Le film Super Mario Bros. , Ouverture du Super Nintendo World à Hollywood et le Événement pour les fans du Nintendo Live devraient tous être considérés comme aussi réussis que énorme lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Président de Nintendo Amérique Doug Bowser l’a dit lui-même lors de mon entretien avec lui .

Même si je me souviendrai toujours de Zelda, Super Mario Bros. Wonder et Pikmin 4, je me souviendrai davantage de 2023, année où Nintendo a franchi un cap dans sa mission de longue date visant à passer d’un éditeur de jeux vidéo à une marque de divertissement à part entière. .

Je sais ce que vous pensez probablement : « Nintendo a toujours été une société de divertissement ! On l’appelait la Nintendo Divertissement Système!” Et tu as raison. Il est vrai qu’au fil des années, des dessins animés, des gammes de jouets et des activités de divertissement ont utilisé Nintendo IP, et que les jeux vidéo eux-mêmes constituent un pilier essentiel du secteur du divertissement.

Ce n’est pas que Nintendo ne se soit jamais lancé dans le divertissement. C’est qu’avant cette nouvelle orientation vers le divertissement, j’ai toujours eu l’impression que Nintendo avait balayé sous le tapis tout ce qui n’était pas lié au jeu. Quelque chose comme The Super Mario Bros. Super Show ou la gamme de Mario Kart K’nex que vous verriez chez Target semblait totalement distinct du cœur de métier du jeu vidéo de Nintendo. C’étaient des réflexions après coup. (Bien sûr, cela ne tient pas compte de Pokémon, qui ne relève généralement pas des opérations de Nintendo.)

Mais maintenant, Nintendo embrasse enfin pleinement l’attrait mondial de sa propriété intellectuelle en dehors du public dédié aux jeux. Je n’aurais jamais pensé que nous verrions le jour où Shigeru Miyamoto lui-même présenterait Chris Pratt comme la voix de Mario dans un film théâtral, ou sortirait d’un tuyau de distorsion en faisant visiter un tout nouveau parc à thème Nintendo. Et Nintendo entretient des partenariats de produits en cours avec de grands noms connus comme LEGO et Hot Wheels, ce qui signifie qu’il y a plus de jouets Nintendo pertinents dans les rayons des magasins que par le passé. Des projets comme celui-ci obtiennent l’approbation officielle de Nintendo, que ce soit de Miyamoto lui-même ou de Les réseaux sociaux de Nintendo – va un long chemin.

Si vous ne croyez toujours pas que le divertissement est plus important que jamais pour Nintendo, ne cherchez pas plus loin que le jeu Nintendo du moment, Super Mario Bros. Wonder. Alors que Nintendo a déclaré dans un récent blog de développeur que Mario Wonder ne l’était pas directement influencé par le film Mario , il semble bien qu’ils aient au moins pris le film en considération. Takashi Tezuka, vétéran de longue date de Mario, a déclaré que l’équipe était “consciente de créer un jeu qui ne décevrait pas” les nouveaux fans qui ont choisi Wonder après avoir vu le film, ajoutant “nous avons consacré beaucoup de temps et de budget pour créer les personnages avec encore plus de soin et d’attention”. et plus en détail.” Tezuka a dit quelque chose de similaire dans une récente interview avec Radio Nationale Publique en disant: “Les gens qui viennent du film Mario vont voir ça et penser” c’est ce que fait Mario, c’est comme ça que Mario bouge “, et nous voulions qu’ils expérimentent quelque chose de similaire.”

Dans un autre exemple, Nintendo a discrètement mise à jour de la pochette de Princess Peach : Showtime 2024 ! avec une légère refonte du personnage qui ressemble plus à l’apparence de la princesse dans le film Super Mario Bros. Il est juste de dire que Nintendo s’inspire de son succès au box-office d’un milliard de dollars, même s’ils refusent de l’admettre catégoriquement. Il y a 30 ans, vous ne vous seriez jamais attendu à ce que Link crie « excuse-moi, princesse » dans un jeu vidéo. Mais je pense qu’à l’avenir, la frontière entre les jeux vidéo et les produits de divertissement de Nintendo sera plus floue que jamais.

2023 semble être l’année où tout est réuni pour la croissance du divertissement de Nintendo, mais cela est en préparation depuis longtemps maintenant. En 2015, quand il y avait loin moins de gens prêtent attention à Nintendo au milieu des profondeurs de la génération Wii U, Nintendo a annoncé son partenariat avec Universal pour développer des attractions de parcs à thème basées sur les jeux Nintendo. En 2018, L’accord de Nintendo avec Illumination produire le film Super Mario Bros. est devenu officiel.

Et tandis que Miyamoto ne pense pas qu’il mérite d’être comparé à Walt Disney (il y a cette modestie de Nintendo qui frappe encore une fois), il n’est pas difficile d’envisager un avenir où les films et les parcs à thème de Nintendo seront regardés à travers le même objectif que ceux de Disney. Chez Kat Bailey entretien avec Miyamoto plus tôt cette année, le créateur de Mario a déclaré qu’il envisageait de créer « Nintendo en tant que marque ».

« Je pense que parfois Nintendo se retrouve confronté à d’autres sociétés dans le domaine des jeux vidéo, mais nous devons penser que la plus grande force de Nintendo réside dans ses personnages et dans la manière dont ils sont utilisés dans différents types de médias au-delà des jeux… Trouver le meilleur Les médias dans lesquels les personnages peuvent s’épanouir sont quelque chose que nous voulons vraiment garder à l’œil », a déclaré Miyamoto.

Nous pouvons constater que le voyage d’une décennie visant à étendre l’attrait mondial des personnages Nintendo se déroule sous nos yeux. Mais surtout, l’expansion rapide et le succès de Nintendo dans ses efforts de divertissement n’ont pas détourné l’attention de la raison pour laquelle nous aimons tous Nintendo : les grands jeux. Même si Nintendo continuera certainement à explorer ses activités de parcs à thème et de cinéma, je suis convaincu que les jeux vidéo resteront toujours le cœur de la marque Nintendo.

Nintendo existe depuis très longtemps et 2023 marque le début d’une nouvelle ère. Plus tôt cette année, j’ai visité le bâtiment d’origine de Nintendo à Kyoto, au Japon, où la famille Yamauchi a lancé une petite entreprise de cartes à jouer en 1889. Le lendemain, j’ai visité les deux immeubles de bureaux modernes où se trouvent des jeux comme Tears of the Kingdom et Mario Wonder. ont été développés. Cela m’a frappé à quel point Nintendo est adaptable et l’a toujours été. Je suis tout à fait d’accord pour voir comment cette entreprise vieille de 134 ans continue d’évoluer à l’avenir.