Après avoir fait ses débuts en 2019 pour l’année modèle 2020, le Lincoln Corsair est prêt pour son rafraîchissement de milieu de cycle. Et bien qu’il y ait une esthétique nouvelle et intéressante à prendre en compte, la vraie viande et les pommes de terre de cette lueur sont dans la technologie.

Lincoln a dévoilé lundi le SUV de luxe compact Corsair 2023, avant ses débuts en personne au Salon de l’auto de Detroit 2022. Même s’il était temps pour un rafraîchissement de milieu de cycle, le Corsair est toujours très populaire, avec une augmentation des ventes de 21,2 % cette année. Ainsi, il est logique que Lincoln tourne son attention vers le bachotage autant que possible de sa technologie la plus récente et la plus performante dans le nouveau Corsair.

L’ajout le plus important est peut-être ActiveGlide, le nom de Lincoln pour sa suite d’aides à la conduite active qui permet la conduite mains libres sur certains tronçons précartographiés d’autoroute à accès limité. Le Corsair recevra ActiveGlide 1.2, la dernière et la meilleure version qui a été vient d’annoncer la semaine dernière. Son ajout le plus notable est l’assistance automatique au changement de voie, mais il ralentira désormais dans les virages et se repositionnera dans la voie pour éviter que les conducteurs ne planent trop près également.

Le Lincoln Corsair 2023 bénéficie également d’une mise à niveau de l’infodivertissement. L’écran tactile du tableau de bord atteint 13,2 pouces et comporte de nombreux visuels trouvés sur l’écran large du Navigator phare. Un groupe de jauges numériques de 12,3 pouces est également de série. La compatibilité Amazon Alexa gratuite sera également intégrée au logiciel pendant les trois premières années.

Lincoln a également donné au Corsair 2023 un visage plus moderne, grâce à une nouvelle calandre qui s’étend un peu plus bas sur le pare-chocs avant, en plus de feux de jour révisés, de nouvelles roues et de nouvelles nuances de peinture rouge et bleue. L’hybride rechargeable Corsair Grand Touring reçoit également des accents bleus uniques pour mettre en valeur ses fondements électrifiés.

De plus, deux nouveaux thèmes intérieurs sont proposés ; Smoked Truffle offre un gris chaud qui garde les choses un peu plus neutres, tandis qu’Eternal Red ajoute un petit flash avec un motif en cuir rouge adjacent au vin. La partie la plus cool est probablement la garniture du tableau de bord, qui a des perforations où la lumière ambiante brille. D’autres améliorations intérieures incluent une console centrale flottante révisée qui déplace les commandes de climatisation vers l’écran tactile, et le chargeur d’appareil sans fil réside désormais dans un endroit plus accessible.

Les options de groupe motopropulseur du Corsair 2023 restent les mêmes. La plupart des modèles utilisent un 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres produisant 250 chevaux, tandis que les variantes Grand Touring combinent un moteur à essence de 2,5 litres et un moteur électrique pour créer un hybride rechargeable avec une puissance nette de 266 chevaux. Le Lincoln Corsair 2023 sera mis en vente au début de 2023, mais les carnets de commandes sont déjà ouverts.