2023 Las Vegas Raiders Over/Under gagnent les cotes totales, les pronostics et les choix

Martin Rogers Initié FOX Sports Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

Alors que la saison de la NFL est sur le point de commencer, les experts en jeux d’argent de FOX Sports et les rédacteurs de la NFL examinent l’Over/Under de chaque équipe de la ligue. Revenez quotidiennement pour voir les pronostics sur la fin de la saison régulière de votre équipe !

La présence de septembre, dans quelques jours, et l’air devenu frais ne peuvent signifier qu’une chose… NFL le football est de retour, bébé !

Maintenant que les paris sportifs ont baissé les totaux de victoires Over/Under pour chaque équipe de la ligue, il est temps de plonger dans le plaisir et d’examiner les chiffres du point de vue des paris.

Les Raiders de Las Vegas peuvent-ils éclipser leur total de victoires de 6,5 ?

Voici comment notre talent de FOX Sports voit se dérouler la saison des Raiders.

Choisissez via FOX Sports Insider Martin Rogers: Les Raiders de moins de 6,5 gagnent

Le Super Bowl arrive à Sin City, et les équipes du site hôte ont récemment connu un élan, les Buccaneers et les Rams ayant remporté des triomphes locaux bien accueillis au cours de deux des trois dernières années.

Ne vous attendez pas à ce que cette tendance s’étende aux Raiders, qui suivent un chemin vraisemblablement conçu pour progresser mais qui est plus qu’un peu difficile à suivre. Le quart-arrière Derek Carr est absent après sa libération, mais il a été immédiatement recruté par les Saints de la Nouvelle-Orléans pour un contrat de 150 millions de dollars. Jimmy Garoppolo est là et l’entraîneur-chef Josh McDaniels attend de grandes choses de sa part.

Davante Adams reste un receveur extraordinaire, le porteur de ballon Josh Jacobs vient de connaître une brillante année de course et… après on verra. La défense a Maxx Crosby comme seul nom de star, et le choix n ° 7, Tyree Wilson, est un ailier défensif très apprécié. La première partie du calendrier est essentielle. Si l’équipe prend un mauvais départ, les choses pourraient devenir compliquées.

Choisissez via FOX Sports Betting Analyst Sam Panayotovitch : Les Raiders de moins de 6,5 gagnent

La mort par division semble bien trop probable pour ce groupe. Affronter les quarts Patrick Mahomes, Justin Herbert et Russell Wilson à deux reprises chacun est aussi difficile que possible, et en plus de cela, Pro Football Focus affirme que les Raiders ont le cinquième calendrier le plus difficile du football.

Trame. Il y a de fortes chances que le quart Jimmy Garoppolo reste en bonne santé, et Josh McDaniels a une fiche de 17-28 en tant qu’entraîneur-chef.

Pépites de recherche sportive FOX

7-6 (Over-Under) depuis 2010

Les Raiders ont remporté la division Ouest de l’AFC pour la dernière fois après la saison 2002.

2022 en revue

Total : 6-11, troisième de l’AFC Ouest

Bilan à domicile : 4-4

Record sur route : 2-7

Record divisionnaire : 3-3

Différence de points : -23 (22e en NFL)

Points par match : 23,2 (12e en NFL)

Yards par match : 352,5 (12e dans la NFL)

Points adverses par match : 24,6 (26e en NFL)

Yards adverses par match : 365,6 (28e)

Les Chargers ou les Broncos peuvent-ils défier les Chiefs pour la couronne de l’AFC Ouest ?

Ce qu’il faut savoir

Entraîneur-chef : Josh McDaniels, deuxième saison (6-11 avec les Raiders)

Force du calendrier 2023 : 0,524 (10e plus difficile de la NFL)

Ajouts clés

Soustractions clés

Les Raiders font-ils avancer Jimmy Garoppolo ou Aidan O’Connell ? Colin Cowherd se prononce sur la situation du QB des Raiders, après que Derek Carr ait été libéré et atterri à la Nouvelle-Orléans.

CB Rock Ya-Sin (Ravens de Baltimore)

Gagnez les totaux des 5 dernières années

2022 : 6

2021 : 10

2020 : 8

2019 : 7

2018 : 4

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

Sam Panayotovitch est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il affrontera probablement votre équipe préférée. Suivez-le sur Twitter @ spshoot .

 

Tendances NFL

« L’équipe mystère » de Jonathan Taylor révélée, ainsi que ce que les Colts ont demandé aux Dolphins

FOX Sports lance le podcast « Bear Bets » avec Chris « The Bear » Fallica

Classement de la ligne offensive de la NFL 2023 : les Eagles sont clairement le meilleur groupe ; quelles autres équipes se démarquent ?





L’échange houleux d’Aaron Rodgers avec Jihad Ward met en lumière les derniers « coups durs »

2023 NFL Over/Under gagnent les cotes totales, les pronostics et les choix pour les 32 équipes

2023 NFC East Over/Under gagnent les cotes totales, les pronostics et les choix





Suivi des coupes de la liste de la NFL 2023 : Bailey Zappe et la star de « Hard Knocks » Jerome Kapp coupés

Cotes et pronostics de la semaine 1 de la NFL 2023 : choix, lignes, spreads pour chaque match

Calendrier de pré-saison de la NFL 2023 : dates, heures, chaînes, comment regarder