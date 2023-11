Bienvenue au Stream-O-Matic de défense de la Fantasy Football Week 10 2023 !

Avec les Chiefs de Kansas City, les Eagles de Philadelphie et les Dolphins de Miami en congé, la défense des Browns de Cleveland affrontant l’offensive des Ravens de Baltimore et les Jaguars de Jacksonville affrontant les 49ers de San Francisco, il y aura une poignée de managers dans chaque ligue à la recherche de une option de streaming au cours de la semaine 10.

J’espère que cet outil sera utile pour décider entre des options difficiles cette saison. L’année dernière, je suivais les résultats du Defense Stream-O-Matic, en téléchargeant son classement sur FantasyPros. Il s’est avéré être le classement le plus précis des défenses jusqu’à la semaine 17 ! Plus nous obtenons de données en saison, plus l’outil devient précis !

Résultats de la semaine 9 de Stream-O-Matic

2023 Fantasy Football Semaine 10 Défense Stream-O-Matic

Notation

J’utilise un style de notation de rôtisserie traditionnel couramment utilisé dans les ligues de baseball fantastique tout au long de la saison pour donner le total de points à chaque équipe.

Catégories

Les catégories du graphique sont répertoriées ci-dessous, ainsi que des liens vers des sites Web que j’utilise pour trouver ces données.

Rost%/Début% : Pourcentages d’effectif basés sur les ligues Yahoo Fantasy Football. Cela nous donne une idée de qui est disponible. Cela n’est pas pris en compte dans le classement et les données seront mises à jour après les renonciations.

: Pourcentages d’effectif basés sur les ligues Yahoo Fantasy Football. Cela nous donne une idée de qui est disponible. Cela n’est pas pris en compte dans le classement et les données seront mises à jour après les renonciations. Emplacement (domicile) : D’une manière générale, les défenses jouent mieux à domicile qu’à l’extérieur. Un bonus de cinq points est accordé à toutes les équipes à domicile.

: D’une manière générale, les défenses jouent mieux à domicile qu’à l’extérieur. Un bonus de cinq points est accordé à toutes les équipes à domicile. Vegas (Opp implicite) : En utilisant Cotes à Las Vegas, l’écart et le plus/moins génèrent un total de points implicite pour chaque équipe. Ce score de jeu décrit à quoi pourrait ressembler le déroulement du jeu et, par conséquent, quelles défenses de Fantasy Football sont en bonne position pour réussir. Ces données seront mises à jour plus tard dans la semaine pour tenir compte des dernières nouvelles, des blessures, etc.

: En utilisant Cotes à Las Vegas, l’écart et le plus/moins génèrent un total de points implicite pour chaque équipe. Ce score de jeu décrit à quoi pourrait ressembler le déroulement du jeu et, par conséquent, quelles défenses de Fantasy Football sont en bonne position pour réussir. Ces données seront mises à jour plus tard dans la semaine pour tenir compte des dernières nouvelles, des blessures, etc. Pression (Opp Prss%) : Grâce à Référence du football professionnel, nous avons accès à des statistiques de réussite avancées. Je me suis concentré sur les pourcentages de pression autorisé ici qui comprend les courses QB, les coups sûrs et les sacs.

Grâce à Référence du football professionnel, nous avons accès à des statistiques de réussite avancées. Je me suis concentré sur les pourcentages de pression autorisé ici qui comprend les courses QB, les coups sûrs et les sacs. DVOA : Probablement l’outil le plus populaire pour évaluer les défenses, les cotes d’efficacité DVOA sont utilisées pour donner une base de référence solide aux classements. FTN Fantasy a pondéré DVOA que j’utilise depuis la semaine 10.

: Probablement l’outil le plus populaire pour évaluer les défenses, les cotes d’efficacité DVOA sont utilisées pour donner une base de référence solide aux classements. FTN Fantasy a pondéré DVOA que j’utilise depuis la semaine 10. REC : L’équipe classée n°1 sur FantasyPros ECR pour la semaine obtient le maximum de points pour la semaine. Ces données seront mises à jour plus tard dans la semaine pour s’adapter aux classements mis à jour.

L’équipe classée n°1 sur FantasyPros ECR pour la semaine obtient le maximum de points pour la semaine. Ces données seront mises à jour plus tard dans la semaine pour s’adapter aux classements mis à jour. Points fantastiques autorisés -Je mixe maintenant dans Fantasy Points Allowed en tant que catégorie de notation. Cela donne à l’équipe face aux Giants un avantage par rapport à la défense face aux Ravens.

-Je mixe maintenant dans Fantasy Points Allowed en tant que catégorie de notation. Cela donne à l’équipe face aux Giants un avantage par rapport à la défense face aux Ravens. Projet: J’ai utilisé les projections Yahoo de la semaine 10 pour cette chronique. Il est ajouté en bonus et non pas noté comme par rotation pour toutes les autres colonnes. Ces données seront mises à jour plus tard dans la semaine pour s’ajuster aux projections mises à jour.

Tableau Stream-O-Matic de défense de la semaine 10 de Fantasy Football 2023

le score maximum avec bonus de cinq points sur le terrain mais sans bonus de projection est de 189

le score médian est de 101,4

