2023 est l’année de Vijay Varma ? L’acteur de Jaane Jaan réagit de la manière la plus spirituelle

Vijay Varma, actuellement l’un des acteurs les plus populaires et incroyablement talentueux de l’industrie, a sorti un certain nombre d’excellents films et séries Web qui ont eu un effet remarquable sur le public. Il fait souvent la une des journaux avec ses films, parfois à propos de sa relation avec Tamannaah Bhatia. Il prépare désormais son quatrième film de cette année, Jaane Jaan, et les fans ont hâte de voir leur acteur préféré revenir à l’écran.

La réponse pleine d’esprit de Vijay Varma sur 2023 intitulée « Une année de Vijay Varma »

Dans Jaane Jaan, on le verra jouer un détective aux côtés de Kareena Kapoor, ce qui est différent des autres rôles qu’il a joués auparavant. Cela montre à quel point il est doué pour jouer. Lors du lancement de la bande-annonce du film, on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que 2023 soit appelée « l’Année de Vijay Varma ». Il a plaisanté et a dit qu’il en était vraiment heureux. Il trouve cool que les gens aiment tellement son travail qu’ils l’appellent son année. Il a même plaisanté en disant qu’il souhaitait que le calendrier chinois l’appelle également Année de Vijay Varma.

Dans ses mots, il dit avec humour : « Je suis extrêmement heureux que tout cela se produise dans ma vie en ce moment où mon travail trouve un écho auprès des gens. Je suis vraiment flatté qu’ils l’appellent l’Année de Vijay Varma. Je veux que même le calendrier chinois la reconnaisse également comme l’Année de Vijay Varma.

Découvrez la bande-annonce de Jane Jaan ;

Les projets à venir de Vijay Varma

Ainsi, 2023 s’avère être une excellente année pour Vijay Varma car il réussit très bien dans sa carrière. Jaane Jaan sortira sur Netflix le 21 septembre. Et il y a aussi des choses plus excitantes qui s’annoncent pour lui. Il va être dans Mirzapur 3 et il travaille sur un film intitulé Murder Mubarak avec le réalisateur Homi Adjania.

En bref, Vijay Varma est un acteur fantastique et ses fans adorent tous les grands films qu’il tourne cette année. Nous l’avons déjà vu dans Dahaad, List Stories 2 et Kaalkoot cette année et Jaane Jaan n’est que le début d’autres trucs géniaux de sa part. Alors, gardez un œil sur ses nouveaux films et webséries et profitez de ses incroyables performances.