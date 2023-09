2023 est désormais officiellement la saison des incendies de forêt la plus coûteuse et la plus destructrice jamais enregistrée en Colombie-Britannique

La saison des incendies de forêt 2023 est officiellement la plus coûteuse et la plus destructrice jamais enregistrée.

Selon le BC Wildfire Service (BCWS), un total de 2 217 incendies ont été détectés cette année, brûlant près de 25 000 kilomètres carrés d’arbres, de buissons et de prairies. Cela en fait la pire saison de la Colombie-Britannique en termes de terres brûlées, dépassant facilement le précédent record de 13 540 kilomètres carrés en 2018.

Le coût de la lutte contre ces incendies a également considérablement augmenté, pour atteindre environ 770 millions de dollars, soit plus que les 649 millions de dollars dépensés en 2017.

La majorité des incendies de cette année – environ 71 pour cent – ​​ont été déclenchés par la foudre, tandis que 23 pour cent sont d’origine humaine, selon les pompiers.

Les conditions sous-jacentes de sécheresse ont rendu la Colombie-Britannique particulièrement vulnérable aux incendies de forêt cette année, car les conditions plus sèches ont facilité la propagation des flammes.

De nombreux incendies brûlent encore, même si le service affirme que les températures plus fraîches contribuent à alléger la pression sur les équipages.

Levée des interdictions et des évacuations

Dans la majeure partie de la Colombie-Britannique, l’indice de risque d’incendie est tombé à un niveau faible ou très bas à mesure que le temps automnal frais et humide arrive.

Le BCWS affirme qu’il n’y a pas eu de nouveaux incendies au cours des dernières 24 heures et que sur les 384 incendies actifs qui brûlent en Colombie-Britannique, environ les trois quarts sont classés comme étant sous contrôle ou « en cours de maîtrise », ce qui signifie qu’ils ne sont pas susceptibles de se propager.

Un automne plus humide et plus frais réduit le risque d’incendie en Colombie-Britannique (CBC/Radio-Canada)

Six incendies de forêt importants – des incendies très visibles ou potentiellement menaçants – sont toujours répertoriés, dont quatre dans ou à cheval sur le centre de pompiers de Prince George, qui s’étend sur le quart nord-est de la Colombie-Britannique.

Les deux autres sont l’incendie de Kookipi Creek, d’une superficie de 174 kilomètres carrés, juste au nord de Boston Bar, dans le canyon du Fraser, et l’incendie de Hell Raving Creek, d’une superficie de 168 kilomètres carrés, dans l’ouest de Cariboo.

Des conditions plus fraîches signifient que toutes les interdictions de faire des feux à ciel ouvert, y compris l’interdiction des feux de camp, ont été levées mercredi dans le centre de pompiers de Coastal et dans les zones Cassiar, Skeena et Bulkley du centre de pompiers du Nord-Ouest, tandis que le centre de pompiers de Kamloops devrait lever son interdiction de faire des feux de camp jeudi.

Les interdictions restent en vigueur dans certaines parties du Centre de pompiers de Prince George.

Les ordres d’évacuation sont levés à West Kelowna

Les ordres d’évacuation et les alertes ont également été levés pour toutes les propriétés sauf une à West Kelowna, en Colombie-Britannique, environ cinq semaines après que des milliers de personnes ont été forcées de quitter leur domicile par l’incendie de forêt qui se propage rapidement à McDougall Creek.

Les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan indiquent que les équipes du BCWS patrouillent désormais aux abords du feu, s’efforçant d’éteindre tous les points chauds restants, mais elles préviennent que les communautés voisines peuvent s’attendre à voir de la fumée dans le périmètre dans les semaines à venir.

Pompiers sur l’incendie de forêt de Glen Lake, à six kilomètres à l’ouest de Peachland. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

L’incendie de McDougall Creek, d’une superficie de 139 kilomètres carrés, a ravagé West Kelowna dans la soirée du 17 août, engloutissant des rues résidentielles qui ont été évacuées peu de temps après.

L’état d’urgence à l’échelle de la province a été déclaré le lendemain, alors que les mêmes vents qui avaient alimenté cet incendie ont attisé les incendies dans la région de Shuswap.

Environ la moitié des 400 structures ou maisons détruites lors de la saison des incendies record en Colombie-Britannique ont été perdues dans la région de Kelowna.

Le centre du centre de l’Okanagan a également annoncé qu’il annulait les alertes d’évacuation et réduisait les ordres d’évacuation pour l’incendie de forêt de Glen Lake, d’une superficie de 11 kilomètres carrés, à l’ouest de Peachland.

Le centre des opérations d’urgence du district régional de Thompson-Nicola a annoncé qu’il avait annulé les 124 alertes d’évacuation restantes à proximité de l’incendie de forêt de Bush Creek East, d’une superficie de 456 kilomètres carrés, qui a détruit près de 200 structures dans la région de Shuswap.