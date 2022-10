2023 DeKalb Ward 7 candidat échevin parle développement, sécurité publique – Shaw Local

DeKALB – Le candidat échevin du quartier 7 de DeKalb, John Walker, a déclaré aux électeurs cette semaine qu’il souhaitait réduire les impôts, soutenir la gestion responsable du logement et les entreprises de la région s’il était élu.

Walker, un défenseur du logement locatif de la région de DeKalb, chauffeur UPS et mentor pour les jeunes, a organisé jeudi un événement de rencontre pour sa campagne de 2023 pour l’échevin du quartier 7 de DeKalb avant les élections consolidées d’avril 2023.

Walker est en lice pour occuper un siège au conseil municipal de DeKalb qui est actuellement occupé par l’échevin Anthony Faivre. Organisé au Red Roof Inn and Suites, l’événement a permis aux électeurs potentiels d’en savoir plus sur lui et sa campagne.

Parmi les questions sur lesquelles la plate-forme de Walker fait campagne figurent la réduction des impôts, la gestion responsable du logement, l’entrepreneuriat des petites entreprises et le développement économique intelligent.

Walker a déclaré que la ville est en bonne position pour développer son développement économique.

“Je crois que c’est un bon début, c’est sûr”, a déclaré Walker. «Nous avons tout ce terrain là-bas du côté sud de la ville. Encore une fois, nous devons retirer notre chapeau… pour [city manager] Bill Nicklas pour avoir honnêtement retroussé ses manches et mis cela en route.

Lorsqu’on lui a demandé si la ville devrait envisager de mettre à jour les politiques visant à inciter les développements à faire des affaires en ville afin d’alléger le fardeau des contribuables, Walker a déclaré qu’il y avait un temps et un lieu pour tout.

“Pour amener les gens ici ou pour que les gens veuillent être ici, il y a certaines choses auxquelles vous devez renoncer”, a déclaré Walker. « C’est donner et recevoir. Vous ne pouvez pas tout prendre. Vous ne pouvez pas faire cela dans n’importe quelle facette de votre vie, obtenez simplement tout. Je pense qu’en ce moment avec certaines des choses qui vont dans la direction qu’ils doivent suivre.

Walker a reconnu ce qu’il a appelé les disparités économiques existantes dans la ville.

“Je crois sincèrement que le côté sud a besoin de plus de restaurants, de plus de choses à faire”, a déclaré Walker. «C’est ce que je n’ai jamais compris à propos de DeKalb, c’est comment vous mettez toujours vos efforts dans une partie de la ville tandis que l’autre partie de la ville souffre. Cela n’a pas de sens.

Walker a déclaré que la sécurité publique est un autre problème qu’il défend dans sa campagne pour l’échevin du quartier 7.

Walker, notant l’adoption récente par le conseil municipal de l’initiative de logement sans crime, a déclaré qu’il soutenait les mesures prises par la ville pour renforcer la protection des propriétaires et des locataires, tout en resserrant les réglementations.

Lorsqu’on lui a demandé comment il pourrait aider à unir la Northern Illinois University et les côtés nord et sud de DeKalb pour mieux promouvoir la sécurité, Walker a suggéré que les responsables du NIU devraient travailler davantage avec la ville.

“D’une manière ou d’une autre, nous devons arriver à une bonne médiane, qu’il s’agisse d’argent, de temps, d’efforts pour commencer à construire notre ligne grecque ici à DeKalb”, a déclaré Walker.

C’est un défi de taille, a déclaré Walker, un défi qu’il a dit qu’il serait prêt à relever s’il était élu.

“C’est un jeu de blâme”, a-t-il déclaré. “Nous devons nous en sortir.”

L’élection consolidée de 2023 aura lieu le 4 avril.