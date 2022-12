2023 de Samsung : l’heure d’un rafraîchissement ?

Samsung est une machine qui sort constamment de nouveaux produits pour mieux servir la population toujours diversifiée de ce monde. La société a littéralement un téléphone sur chaque marché pour chaque catégorie d’acheteur possible. Ils ont ces téléphones durables avec du matériel de qualité militaire, ils ont les pliables ultra chers, les produits phares haut de gamme et la plus grande gamme d’appareils de milieu de gamme sans possibilité de se souvenir de tous leurs noms. Bien que cela fonctionne clairement pour eux, car ils ont complètement pris le contrôle de l’écosystème Android en tant qu’OEM n°1 depuis un certain temps maintenant, cela ne me dérangerait pas de voir un peu de rafraîchissement pour le marché américain. Permettez-moi de vous expliquer.

Quand je parle d’un rafraîchissement, je ne parle que des appareils qui sont fortement commercialisés ici aux États-Unis. Nous sommes un site basé aux États-Unis après tout. Cela signifie que je fais référence aux modèles Galaxy Z, Galaxy S et Galaxy Watch.

Pour chacune de ces lignes, nous n’avons même pas besoin de voir des fuites ou des rendus pour savoir à quoi nous attendre pour une année civile, ce qui rend le tout un peu ennuyeux. Par exemple, je peux vous assurer que Samsung lancera les Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold 5, Z Flip 5 et deux modèles de Galaxy Watch 6 en 2023. En ce qui concerne les différenciateurs matériels, tous les téléphones auront leurs caméras parsemées à l’arrière comme le Galaxy S22 Ultra l’avait cette année (image d’en-tête). Passé cela, tout sera de la même taille. Ce n’est que ma supposition, mais il a déjà été signalé que c’était possible en septembre.

Et c’est l’état du matériel Android en ce moment. La principale différence lorsque l’on passe d’un téléphone à l’autre et d’OEM à OEM est l’arrière. Avec chaque appareil équipé de grands écrans, il n’y a pas de place pour se différencier à l’avant, de sorte que les entreprises dépensent beaucoup dans leur département de conception pour s’assurer que l’arrière des téléphones a fière allure. Certains s’en sortent mieux (Google) que d’autres (OnePlus). C’est une déclaration subjective là-bas, pas de soucis si vous n’êtes pas d’accord.

Revenons à Samsung et à ce que j’aimerais voir, cela ne se résume pas vraiment à un changement de matériel ou de logiciel ou quelque chose comme ça, mais peut-être que je veux simplement me sentir surpris par quelque chose. Je ne dis pas que je veux que les fuites s’arrêtent. Je veux que Samsung change quelque chose, que ce soit dans la gamme de ces appareils ou quelque chose de plus important. Voici un exemple. Je veux un Galaxy S22 Ultra, du moins en termes de spécifications, mais dans un corps de la taille d’un Galaxy S22. Donnez-moi un très bon petit téléphone. Ces téléphones plus petits obtiennent toujours l’arbre des spécifications. Apple fait un très bon travail pour s’assurer que lorsque vous achetez un iPhone “Pro”, qu’il soit grand ou petit, vous obtenez une expérience très similaire. Tout le monde ne veut pas du téléphone monstrueux. C’est ce que je veux en 2023 – deux modèles Samsung Galaxy S23 Ultra, un grand et un petit. Est-ce faisable ? Pour 2023, probablement pas.

Il est probablement trop tard pour que Samsung surprenne qui que ce soit en 2023, mais 2024 pourrait être une année où nous verrons quelque chose de radical se produire en réponse à une année de ventes qui n’est pas aussi bonne que prévu en 2022. Ces entreprises ajustent constamment leurs stratégies et des files d’attente pour s’adapter au marché, donc selon les mots de KG, “Tout est possible!”