2023 Bentley Bentayga S, Azure Hybrids lancent plus de puissance, de confort et d’autonomie

Lors de mon premier trajet en voiture Bentayga EWB à moteur V8, je me suis demandé quelle serait la prochaine étape pour la variante hybride rechargeable du SUV de luxe de Bentley. Je n’ai pas besoin de me demander plus après l’annonce ce matin de nouveaux modèles Bentayga S Hybrid et Azure Hybrid rejoignant la gamme.

Bentayga S hybride

Une nouvelle batterie de 18 kilowattheures (légèrement plus grande que l’unité de 17,3 kWh du Bentayga Hybrid standard) est au centre des gains de performances du S Hybrid. Avec une plus grande réserve à puiser, le moteur électrique a été porté à 100 kilowatts (contre 94 kW) ou environ 134 chevaux. Combiné au V6 turbocompressé de 3,0 litres, le Bentayga S Hybrid produit un total de 456 ch, soit 13 poneys de plus que l’Hybride de base.

Le S Hybrid sprintera de 0 à 62 mph (100 km/h) en 5,3 secondes, presque identique à la spécification non-S, ce qui est logique compte tenu de la modeste bosse de puissance et de la batterie probablement plus lourde. La vitesse de pointe hybride est également inchangée à 158 mph et – bien que la version de Bentley ne le précise pas – il y a probablement fort à parier que la vitesse de pointe du mode EV de 84 mph persiste également.

Avec un pied droit plus léger, la plus grosse batterie devrait offrir une meilleure autonomie EV. Bentley vise 27 miles de fonctionnement silencieux à pleine charge avant que le moteur à combustion n’intervienne pour étendre l’autonomie du S Hybrid. L’accélération devrait également être plus réactive en mode EV grâce au moteur électrique produisant environ 15% de couple en plus (295 lb-pi).

Comme le Bentayga S V8, le S Hybrid reçoit un complément d’améliorations de la maniabilité, y compris une augmentation de 15% de la rigidité de l’amortisseur en mode Sport et un réglage de son contrôle de stabilité pour permettre un plaisir un peu plus dynamique avant que les nounous électroniques n’interviennent. Il y a même un échappement sport qui ajoute un peu d’engagement auditif à la vitesse et peut être ajusté pour créer différents effets pour les passagers des sièges avant et arrière.

Visuellement, la S Hybrid se distingue par des garnitures extérieures Blackline, des roues de 22 pouces uniques, un aileron arrière et un pare-chocs avant inspirés de la Bentayga Speed ​​et des étriers de frein peints en rouge. À l’intérieur, des cadrans de performance ornent le groupe d’instruments numériques et les emblèmes “S” se retrouvent dans tout l’habitacle.

Bentayga Azure hybride

À l’opposé du spectre confort-performance se trouve le Bentayga Azure Hybrid. Cette spécification plus luxueuse et axée sur le bien-être correspond à de nombreux nouveaux conforts de créature qui ont fait leurs débuts sur le Bentayga EWB Azure avec le groupe motopropulseur hybride rechargeable. L’Azure Hybrid dispose également de la nouvelle batterie plus grande de 18 kWh et devrait offrir la même autonomie de 27 miles EV.

Le Bentayga Hybrid standard est déjà silencieux, en particulier en mode EV, mais l’Azure intensifie les améliorations de l’annulation active et passive du son qui réduit le bruit de la cabine jusqu’à 26% selon la fréquence et la position assise. Le modèle Azure offre également une conduite plus douce et plus souple avec un réglage du matériel de suspension qui transmet 27 % moins de vibrations et de dureté aux passagers que ses concurrents.

Les sièges avant confort spécifiques à chaque catégorie sont dotés d’un réglage en 22 directions, du chauffage et de la ventilation. Bentley a également creusé profondément dans la science de ce qu’il appelle le “bien-être au volant”, en utilisant les résultats d’études en neurosciences lors de la conception de l’habitacle de l’Azure Hybrid. Pour faire court, les passagers sont traités avec des matériaux, des motifs et des couleurs beaucoup plus agréables que le Bentayga standard déjà luxueux et cela les fait se sentir bien. De la sellerie en cuir matelassé en diamant avec 15 couleurs de cuir au choix à la myriade d’options de placage de bois, y compris trois nouveaux choix de pores ouverts, des coutures contrastées et un éclairage d’ambiance, l’Azure Hybrid promet d’être un régal pour les sens.

La spécification Touring améliore encore le bien-être grâce à la sécurité, qui comprend des fonctions d’assistance au conducteur telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie et l’assistance à la direction améliorée dans les embouteillages à basse vitesse (inférieure à 37 mph).

Disponible sur commande

Le Bentayga S Hybrid ou l’Azure Hybrid sont disponibles à la commande dès maintenant sur la plupart des marchés. Le prix n’a pas été annoncé pour l’une ou l’autre des spécifications, mais les deux sont sûrs d’être plus chers que le prix de base à six chiffres de la Bentayga Hybrid standard. Avec des véhicules de luxe sur mesure comme ceux-ci, le prix peut varier énormément en fonction de la peinture, de la sellerie, des cloches et des sifflets. Le prix de détail suggéré par le fabricant n’est vraiment qu’une suggestion à ce niveau.

Avec l’arrivée des Bentayga S Hybrid et Azure Hybrid, Bentley se rapproche de son objectif d’offrir des groupes motopropulseurs hybrides pour chaque modèle de sa gamme d’ici 2025. 2025 est également le moment où nous pouvons nous attendre à ce que le premier modèle Bentley électrique à batterie arrive, le coup d’envoi la transition du constructeur automobile britannique vers une gamme entièrement électrique d’ici 2030.