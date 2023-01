2023 : à quoi s’attendre du prochain MacBook Pro d’Apple

Apple devrait annoncer les nouveaux modèles de MacBook Pro 2023 mis à niveau dès demain, mardi 17 janvier, marquant la première annonce de nouveau produit d’Apple de l’année. Voici à quoi s’attendre du prochain MacBook Pro d’Apple.

Les processeurs mis à niveau devraient être le principal différenciateur entre le MacBook Pro de la série M1 de génération actuelle et les nouvelles itérations 2023, qui devraient fonctionner sur les puces M2 Pro et M2 Max, la puce M2 Max la plus performante offrant apparemment 12 cœurs de processeur. – composé de 8 cœurs de performance et de 4 cœurs d’efficacité – et de 38 cœurs graphiques.

Un nouveau MacBook Pro inédit avec prise en charge du Wi-Fi 6E a été trouvé dans la base de données Canada Radio Equipment Listconfirmant apparemment que les nouvelles machines prendront en charge le Wi-Fi 6E, qui utilise la bande sans fil 6 GHz pour des vitesses plus rapides et des latences plus faibles par rapport au Wi-Fi 6 et aux versions antérieures.

Apple ne devrait pas modifier la conception des prochains modèles de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, des rapports suggérant que les machines continueront d’être disponibles dans les tailles 14 pouces et 16 pouces avec le même design que les modèles actuels, qui a reçu une refonte majeure de la conception, y compris une encoche de style iPhone, une charge MagSafe, un écran Liquid Retina XDR, un port HDMI, etc. lors de leur lancement fin 2021.

Dans l’ensemble, le prochain MacBook Pro 2023 devrait offrir des améliorations mineures par rapport à la série M1, la mise à niveau étant comparable à une mise à niveau iPhone “S”.

Apple vend son MacBook Pro M1 Pro 14 pouces de base pour 1 999,00 $ et le MacBook Pro M1 Max 16 pouces de base pour 2 499,00 $. On ne sait pas si les nouveaux modèles 2023 seront lancés avec des prix révisés, bien qu’il semble certain que le lancement de nouveaux modèles verra le retrait des machines actuelles de la série M1 de la vente.