2022 une année de projets de construction, de planification pour le gouvernement du comté de Kendall – Shaw Local

Les responsables du comté de Kendall construisaient pour une communauté en pleine croissance et planifiaient de futurs projets pour servir les résidents du comté dans une année 2022 chargée qui a inauguré des changements de personnel au sein du conseil du comté de Kendall à la fin de l’année.

Le grand projet était la construction du pont Eldamain Road enjambant la rivière Fox entre Yorkville et Plano.

Les travaux sur le projet progressaient si rapidement plus tôt cette année que les responsables du comté de Kendall augmentaient leurs prévisions d’achèvement et s’attendaient à une coupure de ruban pour la durée avant la fin de l’année.

Le 7 juin, une grève de sept semaines des ouvriers de la carrière a commencé, entraînant un arrêt brutal de la production de béton dans le nord de l’Illinois. Le retard signifiait que le pont ouvrira au printemps prochain, toujours avant la date limite du milieu de l’été.

Le pont Eldamain n’est que le huitième site de franchissement de la rivière Fox dans le comté de Kendall et le premier depuis l’ouverture du pont Orchard Road près d’Oswego en 2001. À 1 557 pieds, la travée Eldamain devient la plus longue du comté.

Le nouveau site de traversée nord-sud de la rivière se trouve à mi-chemin entre le pont de la route 47 au centre-ville de Yorkville et le pont Fox River Drive juste au sud de Plano, à un écart de 5 milles.

Lorsque le pont ouvrira au printemps prochain, on s’attend à ce qu’il modifie les habitudes de conduite et favorise le développement économique du comté de Kendall.

Le 29 novembre, le conseil du comté de Kendall a approuvé une résolution nommant le pont en l’honneur de l’ingénieur routier du comté de Kendall, Fran Klaas.

Le conseil du comté a avancé sur d’autres projets de transport, y compris l’extension de Collins Road près d’Oswego, dont la construction devrait commencer au printemps prochain.

Et, le conseil du comté a décidé qu’il construirait une nouvelle maison pour le service de bus Kendall Area Transit sur une propriété appartenant au comté à l’angle sud-ouest de la route 47 et de Galena Road à Yorkville.

Connu sous le nom de KAT, le service de bus à la demande utilise 17 véhicules pour transporter les résidents du comté, avec une priorité pour assurer la mobilité des personnes âgées et des personnes handicapées.

Au début de l’année, le comté a reçu une subvention de 4 millions de dollars du ministère des Transports de l’Illinois et du programme d’immobilisations Rebuild Illinois pour la construction d’un centre de répartition des bus et d’une installation de maintenance.

Actuellement, KAT exploite ses véhicules à partir de trois emplacements à Yorkville, y compris le département des autoroutes du comté de Kendall sur la route 47, le parking du palais de justice historique du centre-ville et le campus du centre gouvernemental du comté de Kendall sur West John Street.

Le bâtiment servira de siège social à l’agence de transport en commun, de centre de répartition, de garage d’entretien et d’installation d’entreposage de véhicules.

La demande pour le service KAT a considérablement augmenté à mesure que la population du comté de Kendall a augmenté. Le KAT à but non lucratif reçoit des fonds de fonctionnement des municipalités locales, de la Regional Transportation Authority et des subventions fédérales.

L’effort majeur du district de la réserve forestière du comté de Kendall en 2022 a été la rénovation et la transformation d’une maison dans la réserve forestière de Pickerill-Piggott pour devenir un nouveau centre de nature et d’événements.

Donnée à la réserve forestière par feu Ken et Jackie Pickerill, la maison des années 1970 fait l’objet d’un projet de rénovation de 1,2 million de dollars. La maison est isolée dans une zone fortement boisée sur Minkler Road à mi-chemin entre Yorkville et Oswego.

Avec la propriété adjacente achetée à la famille Pigott, la réserve forestière de Pickerill-Pigott couvre environ 99 acres et est considérée comme l’une des principales propriétés du district de la réserve forestière.

À la fin de l’année, il y a eu un changement de garde au sein du conseil du comté, quatre membres ayant choisi de ne pas se présenter à la réélection.

Plus particulièrement, le président du conseil d’administration et vétéran du conseil d’administration de 10 ans, Scott Gryder, a démissionné du conseil d’administration, après une offre infructueuse pour le siège du 14e district du Congrès lors des élections du 8 novembre.

Les six titulaires qui se sont présentés ont été réélus, dont Matt Kellogg de Yorkville rural, Brian DeBolt de Plano, Elizabeth Flowers de Montgomery, Scott Gengler de Yorkville, Dan Koukol d’Oswego et Ruben Rodriguez de Yorkville.

Les quatre nouveaux membres sont Jason Peterson de Yorkville, Seth Wormley de Millbrook, Zach Bachmann de Montgomery et Brooke Shanley d’Aurora.

Le 5 décembre, Kellogg a été élu président du conseil d’administration par ses pairs, qui ont également choisi DeBolt comme président du district de la réserve forestière. DeBolt a remplacé Judy Gilmore de Yorkville qui ne s’est pas présentée aux élections.

Amy Cesich de Yorkville et Robyn Vickers d’Oswego ont également quitté le conseil d’administration.