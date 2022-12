2022 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni, selon le Met Office

2022 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée pour le Royaume-Uni, selon les chiffres provisoires du Met Office.

Le Met Office a déclaré que la température moyenne annuelle à travers le Royaume-Uni cette année dépassera le précédent record établi en 2014, lorsque la moyenne était de 9,88 ° C.

Le Dr Mark McCarthy, chef du Centre national d’information sur le climat du Met Office, a déclaré: «2022 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée pour le Royaume-Uni. Alors que beaucoup se souviendront de la chaleur extrême de l’été, ce qui a été remarquable cette année a été la chaleur relativement constante tout au long de l’année, chaque mois sauf décembre étant plus chaud que la moyenne.

“L’année chaude est conforme aux impacts réels que nous attendons en raison du changement climatique induit par l’homme. Bien que cela ne signifie pas que chaque année sera la plus chaude jamais enregistrée, le changement climatique continue d’augmenter les chances d’années de plus en plus chaudes au cours des prochaines décennies.