Une série passionnante qui met les artistes au défi de s’affronter de manière compétitive dans une bataille chanson pour chanson et repoussant les limites artistiques est de RETOUR avec une programmation passionnante.

Red Bull a annoncé que Red Bull SoundClash est de retour avec une nouvelle série d’expériences en direct pour les fans américains cet automne.

Au cas où vous ne seriez pas familier, le SoundClash est une confrontation entre des artistes qui vont chanson pour chanson et tour pour tour tout en s’affrontant sur des scènes opposées élaborées. Les artistes divertissent le public en interprétant des reprises, en réinventant l’un des morceaux de leurs concurrents et en faisant bouger les choses lors d’un tour final générique. En fin de compte, le gagnant de chaque tour appartient aux participants qui pèsent via un lecteur de décibels.

Maintenant, pour la toute première fois, l’offre Red Bull SoundClash 2022 comprendra un affrontement de tournée dynamique entre Larry June et Babyface Ray.

Doublé Red Bull SoundClash : De Detroit à la baieles artistes chauds s’affronteront à Detroit (15/10) et dans la Bay Area (3/11), pour célébrer leurs villes natales respectives et le lien que les villes partagent en matière de musique.

En plus de la paire de spectacles de tournée, Red Bull SoundClash Houston est également en baisse et il comportera une confrontation de taille texane entre Gary Clark Jr. et Paul Wall.

La bagarre musicale H-Town clôturera la série 2022 le 11/10.

Vous trouverez ci-dessous les descriptions complètes des événements et les liens vers les billets pour la série américaine Red Bull SoundClash 2022.

DÉTROIT | 15 octobre : Babyface Ray contre Larry June

Lieu : Centre industriel de Russell

Acheter des billets ici

Red Bull SoundClash célèbre les sons qui définissent la culture de Detroit et de la baie dans cette confrontation en deux parties, qui se déroule pour la première fois dans la ville natale de Ray’s Motor City. Ces deux talents interpréteront également pour la première fois sur scène leur nouveau single collaboratif passionnant “Extra of Um”, tout en explorant les sons et les artistes qui ont défini qui ils sont.

SAN FRANCISCO | 3 novembre : Larry June contre Babyface Ray

Lieu : La salle de bal Regency

Acheter des billets ici

Le deuxième tour de la confrontation Detroit to the Bay se déroule dans la ville natale de June, dans la magnifique salle de bal Regency, où un seul peut être couronné roi du Red Bull SoundClash. Les fans doivent s’attendre à des invités spéciaux passionnants et à d’autres surprises sur scène.

HOUSTON | 10 novembre : Gary Clark Jr. contre Paul Wall

Lieu : 713 Music Hall

Acheter des billets ici

Paul Wall le ramène à Houston lors de cette confrontation de taille texane du son du Sud avec le phénomène blues-rock Gary Clark Jr. Cette confrontation de novembre réunira deux styles différents pour une vitrine brûlante de deux voix de premier plan.

Êtes-vous en train de regarder l’un des Red Bull SoundClashes 2022 ?

Billets et plus d’informations sur l’événement : redbull.com/soundclash

Pour revivre l’action des événements Red Bull SoundClash de l’année dernière aux États-Unis qui mettaient en vedette Danny Brown contre Rico Nasty, SHELLEY FKA DRAM contre Westside Boogie, Bren Joy contre Jake Wesley Rogers et The Suffers contre Tank and the Bangas, rendez-vous sur redbull.com/soundclash.