2022 pourrait être un tournant politique pour les femmes du Massachusetts

BOSTON (AP) – Il y a à peine 20 ans, les électeurs du Massachusetts n’avaient pas encore élu de femme gouverneur, procureur général, sénateur américain ou maire de sa plus grande ville. Cette année, les femmes démocrates ont remporté cinq des six concours primaires à l’échelle de l’État.

2022 s’annonce comme une année charnière pour les femmes en quête de pouvoir politique dans le Massachusetts, un État qui, malgré sa réputation libérale, a pris du retard en ce qui concerne l’élection des femmes aux plus hautes fonctions.

La procureure générale démocrate Maura Healey est fortement favorisée pour renverser le bureau du gouverneur détenu par les républicains en novembre, ce qui ferait d’elle la première femme de l’État et la première candidate ouvertement homosexuelle élue directrice générale. Andrea Campbell, l’ancienne conseillère municipale de Boston espérant succéder à Healey au poste de procureure générale, serait la première femme noire à occuper ce poste.

Et puisque les candidats au poste de gouverneur et de lieutenant-gouverneur se présentent ensemble aux élections générales, Healey est sur le point d’entrer dans l’histoire avec son colistier, le maire de Salem, Kim Driscoll, en devenant la première femme gouverneure/lieutenant-gouverneur à être élue à la tête d’un État.

Healey a déclaré qu’elle se concentrait davantage sur les problèmes importants pour les électeurs – comme les coûts de logement et le transport – que sur la nature révolutionnaire de sa course.

« Je sais que c’est historique. Je sais aussi qu’il s’agit du curriculum vitae. Il s’agit de choisir les personnes que vous voulez au sein du gouvernement pour mieux servir et livrer pour vous et votre famille », a déclaré Healey un jour après sa victoire aux primaires du 6 septembre.

Cette année, les démocrates et les républicains ont nommé des femmes au poste de lieutenant-gouverneur. En outre, les démocrates ont nommé des femmes dans les courses de procureur général, de trésorier et d’auditeur, tandis que les républicains ont nommé une femme au poste de secrétaire du Commonwealth.

Les nominations poursuivent une tendance qui a vu Michelle Wu devenir la première femme et la première Américaine d’origine asiatique élue maire de Boston l’année dernière.

Si Healey devait gagner en novembre, elle ne serait pas la première femme gouverneure de l’État, mais elle serait la première femme à être élue à ce poste. La républicaine Jane Swift, alors lieutenante-gouverneure, est devenue gouverneure par intérim en 2001 lorsque Paul Cellucci a démissionné pour devenir ambassadeur au Canada.

Swift a déclaré que le fait d’avoir plus de femmes au pouvoir aide à désamorcer la “question de genre”.

“J’aurais aimé ne jamais répondre à une autre question sur le sexe, non pas parce que je n’étais pas extrêmement fière de mes réalisations, mais je ne me suis pas présentée aux élections parce que j’étais une femme”, a-t-elle déclaré. “Je me suis présenté aux élections parce que je pensais que nous avions besoin de moins d’impôts, d’un meilleur climat pour les petites entreprises et d’une meilleure éducation.”

“J’ai hâte d’être le jour où cela ne fera pas partie de la conversation, où les femmes en poste pourront parler des problèmes qui les ont poussées à gagner, et non pourquoi elles pensent différemment parce qu’elles ont un utérus”, a-t-elle ajouté.

Le Massachusetts a pris du retard sur les autres États dans l’élection des femmes. En 2012, le New Hampshire voisin, considéré comme beaucoup moins libéral, est devenu le premier État à élire une délégation du Congrès entièrement féminine ainsi qu’à élire une femme gouverneur.

L’une des raisons du récent succès des candidates dans le Massachusetts pourrait être l’affaiblissement de l’appareil du Parti démocrate du Massachusetts, a déclaré Erin O’Brien, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université du Massachusetts-Boston.

“Dans le passé, le contrôle du parti unique a rendu plus difficile pour les femmes d’être élues parce que les partis n’élargissent leur bassin de candidats que lorsqu’ils se sentent menacés – et les démocrates n’ont pas été menacés dans le Massachusetts”, a déclaré O’Brien.

Il y a des signes que l’influence du parti pourrait décliner. En 2014, un Healey relativement inconnu a embauché le sénateur d’État Warren Tolman au poste de procureur général. Tolman avait l’approbation du Parti démocrate et un frère qui était président de l’AFL-CIO du Massachusetts, mais Healey l’a facilement battu et a remporté les élections générales.

Juste cet été, Quentin Palfrey a remporté l’approbation de l’État partie pour le poste de procureur général, mais a abandonné la course une semaine avant la primaire et a approuvé Campbell. Dans la course au poste d’auditeur d’État, Chris Dempsey a remporté l’approbation du parti mais a perdu la primaire face à la sénatrice d’État Diana DiZoglio.

“Une partie de la raison pour laquelle les femmes commencent à gagner dans le Massachusetts est que le Parti démocrate commence à regarder à l’extérieur de lui-même”, a déclaré O’Brien. “Les femmes peuvent se présenter contre l’homme préféré et gagner et ne pas payer de leur carrière si elles perdent.”

La représentante américaine Ayanna Pressley, qui a battu un titulaire pour devenir la première femme noire élue au Congrès du Massachusetts, a déclaré que l’ascension de ses compatriotes démocrates témoigne du “courage, des compétences et de l’engagement” de chaque candidate.

“De plus en plus de femmes se voient dans la fonction publique, reconnaissant le rôle essentiel que leur expertise et leur expérience vécue jouent dans l’élaboration des politiques, et choisissant de construire des tables de prise de décision plus inclusives et représentatives”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Quand j’ai remporté ma première campagne pour le Congrès, en 2018, beaucoup de gens l’ont appelée” Black Girl Magic “, mais je sais que c’était” Black Woman Work “”, a-t-elle ajouté.

Les statuts du parti lui interdisent de s’impliquer dans des primaires contestées autres que les approbations à la convention d’État, selon Gus Bickford, président du Parti démocrate du Massachusetts.

“Une fois qu’un candidat est choisi par les électeurs lors de l’élection primaire, nous nous mettons au travail pour le faire élire”, a déclaré Bickford dans un communiqué. “Alors que nous nous préparons à élire la première équipe de femmes gouverneur et lieutenant-gouverneur de l’histoire du Massachusetts, ainsi que d’autres femmes qualifiées sur le bulletin de vote, nous sommes très fiers du rôle que nous jouons pour les soutenir.”

Le changement a commencé en partie en 2006, lorsque Martha Coakley est devenue la première femme élue procureur général du Massachusetts. Une autre étape importante a eu lieu en 2012, lorsque Elizabeth Warren a battu le sénateur sortant du GOP, Scott Brown, pour devenir la première femme de l’État élue au Sénat américain.

La représentation des femmes dans la politique de l’État du Massachusetts remonte à 1922, lorsque la démocrate Susan Fitzgerald et la républicaine Sylvia Donaldson sont devenues les premières femmes élues à la Chambre des représentants de l’État.

En 1936, la républicaine Sybil Holmes est devenue la première femme élue au Sénat du Massachusetts, mais il a fallu encore 70 ans avant que Thérèse Murray ne devienne la première femme à occuper le poste de présidente du Sénat.

Le nombre de femmes siégeant à l’Assemblée législative a augmenté au cours des dernières décennies.

En 1992, il n’y avait que six femmes siégeant au Sénat du Massachusetts de 40 membres et 31 dans la Chambre du Massachusetts de 160 membres. Trente ans plus tard, le nombre de femmes au Sénat a plus que doublé pour atteindre 13, tandis que le nombre de femmes à la Chambre s’élève à 46.

Steve Leblanc, Associated Press