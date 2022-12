2022 NewsTribune Joueur de football offensif de l’année – Shaw Local

Lorsque Randy Tieman est revenu en tant qu’entraîneur de football de Hall, il a décidé de construire l’offensive de l’équipe autour de son meilleur joueur – Mac Resetich.

Avec la vitesse, la taille et la force ultra-rapides de Resetich, il était une grande menace pour diriger le ballon, alors Tieman l’a ramené au quart-arrière – où il a joué en première année sous Tieman – du porteur de ballon où il a joué en deuxième année et junior.

“Il pouvait lire la bulle et voir où se trouvait le trou”, a déclaré Tieman. «Avec son athlétisme, il a pu entrer dans le trou et se relever du terrain. Avec sa vitesse, une fois qu’il a touché le coin, il n’y avait personne qui allait le rattraper.

Resetich était pour le changement.

“Évidemment, si toute l’attaque tourne autour de moi, je vais être excité pour ça”, a déclaré Resetich.

L’attaque a donné à Resetich la liberté de lire la défense et de courir là où il estimait que c’était la meilleure option.

“Je lisais tout”, a déclaré Resetich. «Je lisais les fins, les tacles, les secondeurs. Tout était gratuit. Je pouvais aller où je voulais. C’était juste tout lire.

En grande partie parce qu’il était “beaucoup plus grand et plus rapide que tout le monde”, l’attaque a été très efficace et Resetich a connu une saison record.

Resetich a couru pour 2 227 verges et 30 touchés, qui étaient tous deux des records scolaires en une saison, et il a terminé en tant que meilleur coureur de carrière de Hall avec 3 425 verges.

Resetich, qui a récolté en moyenne 222,7 verges au sol par match et 9,3 verges par course, a couru plus de 200 verges dans sept des 10 matchs et a établi les records scolaires en un seul match pour les verges au sol (429) et les touchés au sol (sept) contre Mendota.

Il a également lancé pour 378 verges et quatre touchés.

Resetich avait 2 637 verges offensives entre la course, la passe et la réception, ce qui représentait 89 % des verges de Hall.

“Je suis définitivement fier de tout ce que j’ai fait”, a déclaré Resetich, qui a récemment effectué une visite de football à l’Université de l’Illinois. “J’ai accompli tout ce que je voulais sauf finir sur une victoire, donc j’en suis content.”

Pour tout ce qu’il a accompli cette saison, Resetich est le joueur de football offensif de l’année 2022 NewsTribune.

“Il était le gars le plus important de l’équipe cette année”, a déclaré Tieman. «Il représentait probablement 90% de notre attaque. Il a fait de gros jeux en défense. Je ne pourrais pas être plus fier de ce qu’il a fait cette année et de ce qu’il a accompli. Vous ne reverrez pas quelqu’un d’aussi spécial avant longtemps.

Tieman a déclaré qu’il n’avait jamais eu un seul joueur qui signifiait autant pour une équipe et a appelé Resetich, “certainement le meilleur joueur que j’ai jamais entraîné”.

Resetich a porté une équipe qui a remporté un match au printemps 2021 et un match à l’automne 2021 à cinq victoires et une place en séries éliminatoires en classe 4A.

Les Red Devils ont commencé 1-3 mais ont commencé à renverser la vapeur avec le match record de Resetich contre Mendota, que Hall a remporté 66-45.

Hall a battu Kewanee la semaine suivante pour passer à 3-3 avant de subir une défaite déchirante à la dernière seconde contre Newman lors de la semaine 7.

La semaine suivante, les Red Devils étaient dos au mur contre St. Bede, qui avait une fiche de 6-1 à l’époque, devant gagner leurs deux derniers matchs pour devenir éligibles aux séries éliminatoires.

Resetich a livré avec 324 verges et six touchés au sol avec 104 verges sur 4 passes sur 5.

“C’était un match énorme pour nous”, a déclaré Tieman. « Il voulait ce match plus que quiconque. Il voulait revenir aux séries éliminatoires. Il a pu jouer dans quelques matchs éliminatoires lors de sa première année. Il savait de quoi il s’agissait et il voulait y retourner.

Resetich a déclaré qu’il prospérait dans des situations critiques.

“J’aime ça”, a déclaré Resetich. “J’aime aussi impliquer mes coéquipiers, mais j’aime quand toute la pression est sur moi.”

Resetich a également livré sur la défense et les équipes spéciales.

Il a réussi 37 plaqués en solo avec 45 passes décisives, a réussi deux plaqués pour perte, un sac, un échappé forcé et une interception.

Resetich a renvoyé trois coups d’envoi pour des touchés et a renvoyé un botté de dégagement pour un touché.

“Il a fait des jeux dans tous les aspects du jeu”, a déclaré Tieman.