2022 NewsTribune Joueur de football défensif de l’année – Shaw Local

L’entraîneur de football de Princeton, Ryan Pearson, a déclaré qu’avoir un arrière défensif tel que Teegan Davis était un luxe.

“Teegan a été chargé de toujours couvrir le meilleur receveur de l’autre équipe”, a déclaré Pearson. “La plupart du temps, cela nous permettait soit de garder plus de gars dans la surface, soit d’amener plus de défenseurs dans une équipe à trois receveurs et des choses comme ça.”

Avec Davis verrouillant le meilleur receveur de l’adversaire, permettant à Pearson d’utiliser les autres défenseurs de différentes manières, les Tigers avaient une défense dominante.

Princeton a accordé 108,6 verges au sol, 86,1 verges au sol et 12,8 points par match – tenant six adversaires à sept points ou moins avec trois blanchissages – en route vers une saison régulière invaincue, un cinquième titre consécutif dans la division Est de la conférence Three Rivers et une troisième place consécutive en quart de finale. .

“J’aime jouer un rôle aussi important que possible”, a déclaré Davis. “Si vous pouvez arrêter leur meilleur joueur, c’est une grande clé. Si nous pouvons les arrêter, cela aide notre équipe.

Davis a réussi 60 plaqués (27 en solo), intercepté huit passes – en renvoyant deux pour des touchés – et récupérant un échappé.

Pour tout ce qu’il a accompli cette saison, Davis est le joueur de football défensif de l’année 2022 NewsTribune.

Davis a été le joueur de football offensif de l’année NewsTribune en tant que junior.

“Ses pauses sur les ballons de football le distinguent”, a déclaré Pearson. “Je ne sais pas combien de fois il a fait des pauses incroyables, dont certaines qu’il a fini par reprendre pour des touchés. Il n’avait pas terminé une balle sur lui jusqu’au dernier match de la saison contre IC Catholic. C’est un enfant [KJ Parker] qui avait [multiple] Division I offre et Teegan l’a tenu à une prise.

«Il est l’un des meilleurs corners de verrouillage que j’aie jamais vus. Tout attribut auquel vous pouvez penser que vous voulez qu’un arrière défensif ait, Teegan excellait.

Pearson a déclaré que Davis “possède une capacité naturelle donnée par Dieu”, mais il travaille également dur dans la salle de musculation pour devenir plus gros et plus rapide. Il est également extrêmement coachable, un excellent communicateur et un excellent plaqueur, a déclaré Pearson.

Davis attribue son «sens du jeu» à son succès en défense.

Il avait un don pour le ballon, créant neuf revirements en 12 matchs.

“Je suis un gars de gros chiffres”, a déclaré Pearson. « Je joue toujours les pourcentages. Chaque fois que vous pouvez avoir un score défensif, vous avez environ 91 % de chances de gagner. Avoir un joueur qui peut vraiment changer un jeu du côté défensif est inestimable. Je ne peux tout simplement pas en dire assez sur la valeur d’un membre de notre défense et de notre équipe qu’il était.

Davis a également changé la donne en attaque et dans les équipes spéciales.

Davis a complété 85 des 142 passes pour 1 638 verges et 20 touchés pour une seule interception tout en se précipitant pour 766 verges et 17 touchés pour mener une attaque qui totalisait en moyenne 47,7 points par match et a marqué 50 points ou plus à six reprises. Il a également retourné un botté de dégagement cette saison, prenant 60 verges pour un touché.

“C’est un véritable étudiant du jeu”, a déclaré Pearson. «Il comprend les couvertures. Il comprend comment lire les défenseurs. Il comprend où sont nos avantages numériques. Il était vraiment bon pour mettre notre attaque dans des situations pour que nous réussissions. Nous lui avons lancé beaucoup de choses en ce qui concerne les lectures dans le jeu de course et les lectures dans le jeu de passe que nous n’avons pas pu faire ces dernières années. Ensuite, vous ajoutez la capacité athlétique qu’il possède là-bas. Les défenses devaient tenir compte de sa capacité de course, donc vous jouez vraiment au football à 11 contre 11. »

Davis termine sa carrière avec une fiche de 27-3 à l’université avec une saison de printemps COVID-19 invaincue suivie d’apparitions consécutives en quart de finale.

“J’ai eu une belle carrière”, a déclaré Davis. « Je n’aurais pas voulu jouer ailleurs. J’espère que nous avons laissé un grand impact sur les enfants avec qui nous avons pu jouer cette année et qu’ils vont tout donner au cours des deux prochaines années. Il n’y a vraiment rien de mieux que de jouer pour les Tigers de Princeton. La communauté était super. C’était tellement amusant de jouer pour cette école.

Davis poursuivra sa carrière à l’Eastern Illinois University, où il a déclaré que son poste était un “coup au sort en ce moment”, mais qu’il serait probablement arrière défensif.

“Je vais juste donner tout ce que j’ai, j’espère aller sur le terrain et avoir un impact”, a déclaré Davis.

Pearson a déclaré que Davis réussira quel que soit le poste qu’il occupera pour les Panthers.

“Je pense que le ciel est la limite pour Teegan”, a déclaré Pearson. « Je pense qu’il peut exceller dans une multitude de postes. Ils peuvent le faire jouer au poste de demi défensif. Ils peuvent le jouer au receveur. Ils peuvent le jouer au quart-arrière. Il a cette capacité athlétique et cet esprit de compétition qui le pousseront à réussir dans n’importe quelle position qu’ils voudront qu’il joue. Ce qui montre le caractère de Teegan, c’est qu’il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. Quelle que soit la position, Teegan va l’adopter. Il va exceller dans ce domaine et il va rendre les autres joueurs autour de lui encore meilleurs. »