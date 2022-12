2022 NewsTribune Football All-Area Team – Shaw Local

Un aperçu des meilleurs joueurs de football de la région de NewsTribune au cours de la saison 2022, y compris des joueurs de La Salle-Pérou, St. Bede, Hall, Mendota, Princeton, Bureau Valley et Fieldcrest.

Jean Brady

QB – John Brady, St. Bede, sr .: Brady était un véritable quart-arrière à double menace, éclipsant 1 000 mètres dans les airs et au sol. Il a complété 106 des 210 passes pour 1 449 verges et 12 touchés tout en se précipitant pour 1 007 verges et 17 touchés. Le choix de la deuxième équipe de la division Est de la conférence All-Three Rivers a mené les Bruins à une fiche de 7-3 et à une place en séries éliminatoires.

Réinitialisation Mac

QB- Mac Resetich, Hall, père : Le joueur de football offensif NT de l’année est passé de porteur de ballon à quart-arrière et a connu une saison record tout en menant Hall à un record de 5-5 et à une place en séries éliminatoires 4A. Il a couru pour des records scolaires de 2 227 verges et 30 touchés. Contre Mendota, Resetich avait des records en un seul match de 429 verges et sept touchés. Il a été unanime pour la division Est de la Conférence All-Three Rivers et l’Association des entraîneurs de football des lycées de l’Illinois 4A All-State.

Antoine Childs

RB- Anthony Childs, Mendota, sr. : Childs était un bourreau de travail pour les Troyens, exécutant le ballon 213 fois pour 1 190 verges et 15 touchés en huit matchs. Il a réalisé 42 courses pour 278 verges et trois touchés au cours de la semaine 1 et 52 portées pour 265 verges et quatre touchés au cours de la semaine 7. Il a fait l’unanimité dans la division Est de la conférence All-Three Rivers.

Augie Christiansen (Mike Vaughn)

RB- Augie Christiansen, Princeton, sr. : Christiansen était la meilleure arme de course des Tigers alors qu’il courait pour 1 082 verges et 19 touchés en 121 courses. Il a également eu deux réceptions TD. Le choix unanime de la division Est de la conférence All-Three Rivers a aidé les Tigers à établir un dossier de 11-1 et une apparition en quart de finale 3A.

Noé La Porte (Mike Vaughn)

WR- Noah LaPorte, Princeton, donc : LaPorte a émergé comme une menace de réception dangereuse pour les Tigres. Il a capté 45 passes pour 884 verges et 12 touchés. Il avait un record scolaire de 206 verges sur réception – ainsi que quatre attrapés TD – contre Mendota. Il a été nommé dans la première équipe All-Three Rivers Conference East Division.

Ben Wallace

WR- Ben Wallace, St. Bede, père : Le senior de 6 pieds 4 pouces a été le receveur par excellence des Bruins, avec 37 passes pour 535 verges et sept touchés. Le choix de la première équipe de la division Est de la conférence All-Three Rivers a aidé les Bruins à établir un dossier de 7-3 et une place en séries éliminatoires 1A.

Nik Belski

OL- Nik Belski, La Salle-Pérou, sr. : Le tacle a aidé les Cavaliers à atteindre une moyenne de près de 200 verges au sol par match et a aidé LP à un record de 5-5 et une place en séries éliminatoires 5A. La recrue de l’Université Butler a été élue All-Kishwaukee River / Interstate 8 White Division.

Jordan Coney

OL – Jordan Coney, Mendota, sr. : Coney avait une note globale de 81%, 14 blocs de crêpes et aucun sac autorisé pour une infraction qui totalisait en moyenne 209,3 verges au sol, 177,9 verges par la passe et 34,9 points par match.

Ryan Migliorini

OL- Ryan Migliorini, St. Bede, sr. : Le plaqueur était un partant de quatre ans pour les Bruins. Il a aidé à ouvrir la voie à une attaque équilibrée qui totalisait en moyenne 146,1 verges au sol, 160,6 verges par la passe et 29,3 points par match. Il faisait partie de la première équipe All-Three Rivers Conference East Division.

Cade Odell (Mike Vaughn)

OL- Cade Odell, Princeton, donc. : Le garde a bloqué pour une puissante attaque des Tigers qui totalisait en moyenne 283,1 verges au sol, 148,9 verges par la passe et 47,8 points par match. Odell a été unanime pour la division Est de la conférence All-Three Rivers.

Brady Piacenti (Mike Vaughn)

OL- Brady Piacenti, Princeton, père : Piacenti a joué un rôle clé dans le succès offensif des Tigers en tant que centre de Princeton. Le choix de la première équipe de la division Est de la conférence All-Three Rivers a aidé les Tigers à établir un dossier de 11-1 et une place en quart de finale 3A.

Seth Adam

K- Seth Adams, La Salle-Pérou, jr. : Le footballeur a joué un double rôle en tant que botteur des Cavaliers cet automne. Il a réussi 18 des 22 points supplémentaires et a réussi ses quatre tentatives de placement, dont une paire de 43 verges. Il a également eu des touchés sur 10 de ses 32 coups d’envoi.

Joël Koch (Jen Heredia)

DL- Joel Koch, Hall, jr. : Koch a fait la différence à l’avant pour les Red Devils, réalisant 51 plaqués (16 en solo) avec neuf plaqués pour perte, cinq sacs et deux échappés forcés. Il faisait partie de la deuxième équipe de la division Est de la conférence All-Three Rivers.

Connor Lorden

DL- Connor Lorden, La Salle-Pérou, sr. : Au cours de sa première année à jouer au football au lycée, le lutteur qualifié d’État devenu joueur de ligne défensive était une force pour les Cavaliers. Il a réussi 52 plaqués (43 en solo) dont 16 plaqués pour perte, trois sacs et quatre échappés forcés. Il était All-Kishwaukee River / Interstate 8 White Division.

Ayize Martin

DL- Ayize Martin, Bureau Valley, sr. : Martin a été un point positif lors d’une saison difficile pour le Storm. Il a réussi 36 plaqués dont trois plaqués pour une défaite et trois sacs. Il a fait l’unanimité dans la division Est de la conférence All-Three Rivers.

Payne Miller (Mike Vaughn)

DL- Payne Miller, Princeton, jr. : Miller s’est démarqué dans les deux sens sur la ligne pour les Tigers. Il a réussi 71 plaqués (20 en solo) dont un plaqué pour une défaite, un demi-sac et trois échappés forcés. Il a fait l’unanimité dans la division Est de la conférence All-Three Rivers des deux côtés du ballon.

Bennett Williams (Mike Vaughn)

DL- Bennett Williams, Princeton, jr. : Williams a terminé troisième de l’équipe pour les plaqués avec 89 (27 en solo). Il a également réussi 3 ½ sacs, récupéré trois échappés et en a forcé un. Il a été élu dans la première équipe All-Three Rivers Conference East Division.

Danny Cihoki (Mike Vaughn)

KG – Danny Cihocki, Princeton, père : Cihocki était une machine à plaquer pour les Tigers, enregistrant 102 plaqués (44 en solo). Il a également eu deux sacs, une interception, une rupture de passe, un échappé récupéré et un échappé forcé. Il faisait partie de la première équipe All-Three Rivers Conference East Division.

Tristan Redcliff (Jen Heredia)

KG – Tristen Redcliff, Hall, jr. : Redcliff a mené les Red Devils dans les plaqués avec 92 (31 en solo). Il a fait six plaqués pour la perte et a enregistré un sac. Redcliff a également récupéré deux échappés en aidant Hall à un record de 5-5 et une place en séries éliminatoires 4A.

Antonio Rodríguez

KG – Antonio Rodriguez, La Salle-Pérou, sr. : Rodriguez était le leader de la défense des Cavaliers, enregistrant un record d’équipe de 73 plaqués (49 en solo). Il a eu 12 plaqués pour perte, deux sacs, deux ruptures de passes et un échappé récupéré. Il était All-Kishwaukee River / Interstate 8 White Division.

Ryan Brady (photo soumise/St. Bede Academy)

DB- Ryan Brady, St. Bede, père : Brady était le meilleur plaqueur de la région, effectuant 126 arrêts (46 en solo). Il a également intercepté quatre passes, forcé un échappé et récupéré un échappé. Le choix de la première équipe de la division Est de la conférence All-Three Rivers a aidé les Bruins à établir un dossier de 7-3 et une place en séries éliminatoires 1A.

Teegan Davis (Mike Vaughn)

DB- Teegan Davis, Princeton, père : Le joueur de football défensif NT de l’année avait un talent pour le ballon, interceptant huit passes – en retournant deux pour des touchés – et récupérant un échappé. Davis n’a pas eu de passe sur lui avant les quarts de finale 3A. Le choix unanime de la division Est de la conférence All-Three Rivers a réalisé 52 plaqués.

Maçon Lynch

DB- Mason Lynch, La Salle-Pérou, sr. : Lynch était fort dans le champ arrière défensif, réalisant 64 plaqués (47 en solo) avec deux plaqués pour perte, trois ruptures de passes, trois interceptions et deux échappés forcés. Il a également joué le porteur de ballon, renvoyé plusieurs coups de pied pour des touchés et a même rempli un match au quart-arrière. Il était All-Kishwaukee River / Interstate 8 White Division.

Élie Endress

P- Elijah Endress, Bureau Valley, so. : Endress a récolté en moyenne 31,2 verges sur 17 bottés de dégagement. Il a démarré cinq bottés de dégagement à l’intérieur de la ligne des 20 verges et a eu une longueur de 43 verges. L’entraîneur du BV, Mat Pistole, a déclaré qu’Endress avait exécuté la stratégie consistant à se diriger vers la ligne de touche, ce qui n’a abouti qu’à deux retours contre le Storm toute la saison.

Mention honorable: Brett Aimone, La Salle-Pérou, jr., LB ; Joseph Bacidore, Hall, jr., LB ; Carlos Benavidez, Princeton, jr., K ; Ben Burke, St. Bede, père, OL/LB ; Caleb Burrell, La Salle-Pérou, sr., DB; Brady Byers, Princeton, père, DB ; Braiden Freeman, Mendota, so., WR; Callan Hueneburg, St. Bède, sr. RB/DB ; Landon Jackson, St. Bede, père, LB ; Leo Lopez, Hall, jr., OL ; Creed McCormick, La Salle-Pérou, sr., OL ; Andres Medina, La Salle-Pérou, so., LB; Ian Morris, Princeton, so., OL/LB ; Brady Ruestman, Fieldcrest, jr., QB/P ; Connor Scott, Bureau Valley, jr., LB ; Isaac Smith, Mendota, père, WR/DB ; Trenton Topolski, Fieldcrest, sr., LB