2022 NewsTribune Boys Golf All-Area Team – Shaw Local

PREMIÈRE ÉQUIPE

Jake Delaney

Jake Delaney, St. Bede, père : Delaney a mené les Bruins avec une moyenne de 38,3 sur neuf trous. Il a été cinq fois médaillé dans des compétitions doubles et triangulaires, a remporté le Rock Falls Invitational et s’est classé deuxième dans le Princeton Invite et le Three Rivers Conference Meet. Delaney s’est classé quatrième au Class 1A St. Bede Regional pour aider les Bruins à remporter le titre.

Jaden Egger

Jaden Eggers, Princeton, père : Eggers a été médaillé à neuf reprises dans la compétition et 14 fois meilleur marqueur d’équipe. Il s’est classé cinquième au Rock Falls Invitational et sixième au Three Rivers Conference Meet. Eggers a terminé neuvième à égalité au Classe 2A Geneseo Regional pour gagner une place en coupe. Il a mené les Tigres avec une moyenne de 40.

Carter Fenza

Carter Fenza, La Salle-Pérou, sr. : Fenza a été quatre fois médaillé dans les matchs de la Conférence Interstate 8, a remporté le tournoi de Princeton et s’est classé troisième à l’invitation d’Ottawa et cinquième aux invitations LP et Streator. Fenza a pris la troisième place au Class 2A Mendota Regional pour aider LP à progresser en équipe.

Brendan Pouf

Brendan Pillion, St. Bede, père : Pillion a été médaillé à trois reprises lors de compétitions doubles et triangulaires et a terminé avec une moyenne de 38,4. Il s’est classé troisième au Rock Falls Invitational et quatrième aux invitations de Riverdale, Kewanee et Princeton. Pillion s’est classé deuxième au Class 1A St. Bede Regional pour aider les Bruins au titre.

Landen Plym

Landen Plym, Hall, donc. : Plym a connu de solides séries éliminatoires, remportant la classe 1A St. Bede Regional pour aider Hall à terminer deuxième. Il a tiré un 80 au Riverdale Sectional pour gagner un voyage dans l’État. Plym a terminé avec une moyenne de 38,1, s’est classé deuxième aux tournois de Kewanee et de Princeton et a terminé troisième au Three Rivers Conference Meet.

Coleman Rundle

Coleman Rundle, La Salle-Pérou, sr. : Rundle a mené la région avec une moyenne de 37,2. Il a réussi un trou d’un coup au parcours de golf de Spring Creek et s’est classé cinquième à la rencontre de la conférence Interstate 8. En séries éliminatoires, il a terminé cinquième au Class 1A Mendota Regional pour aider LP à progresser en équipe, et il a tiré un 80 au Sterling Sectional, tombant en séries éliminatoires pour la place finale de l’État.

DEUXIÈME ÉQUIPE

Owen Aughenbaugh, Mendota, jr. ; Lucas Bernardi, Fieldcrest, père ; Wyatt Novotny, Bureau Valley, fr.; Karter Patterson, Princeton, sr .; Grant Plym, Hall, sr. ; Carson Rowe, Henry-Senachwine, f.