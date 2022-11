2022 NewsTribune Boys Cross Country All-Area Team – Shaw Local

Érik Garcia

Erik Garcia, La Salle-Pérou, sr. : Garcia s’est classé quatrième au La Salle County Meet et neuvième au Gary Coates Invitational de Princeton. En séries éliminatoires, il s’est classé 15e au Classe 2A Metamora Regional pour passer au Metamora Sectional.

Maison d’Elie

Elijah House, Bureau Valley, sr .: Le coureur de cross-country de l’année NewsTribune Boys s’est qualifié pour la rencontre d’État de classe 1A avec une cinquième place au Seneca Regional et une 10e place au Oregon Sectional. Il s’est également classé quatrième au Gary Coates Invitational de Princeton et au Three Rivers Conference Meet.

Anthony Kelson

Anthony Kelson, Mendota, donc. : Kelson a obtenu sa première place dans l’État de classe 1A avec une 10e place au Rock Falls Regional et une 17e place à la section de l’Oregon. Il s’est classé quatrième au La Salle County Meet, cinquième au Gary Coates Invitational de Princeton et huitième au Three Rivers Conference Meet.

Caleb Krischel

Caleb Krischel, Fieldcrest, donc. : Krischel a terminé deuxième du Lowpoint-Washburn Invitational et 12e du Gary Coates Invitational de Princeton. Il a terminé 14e à la classe 1A Eureka Regional pour passer à la section Elmwood.

Kyler Mc Ninch

Kyler McNinch, Amboy, père : McNinch a remporté le Gary Coates Invitational de Princeton et s’est classé troisième au Rocket Run et au NUIC Meet. Il a terminé 12e à la classe 1A Rock Falls Regional et a raté de peu l’état avec une 22e place à la section de l’Oregon.

Benjamin Roth

Benjamin Roth, Bureau Valley, sr. : Roth s’est classé septième au Boiler Invitational, 10e au Gary Coates Invitational de Princeton et 14e au Three Rivers Conference Meet. Il a terminé neuvième à la classe 1A Seneca Regional pour se qualifier pour la section de l’Oregon.

Preston Rowe

Preston Rowe, Henry-Midland, jr. : Rowe s’est classé quatrième au Tri-County Conference Meet et a pris 12 au Boiler Invitational. Il a terminé 18e à la classe 1A Seneca Regional pour se qualifier pour la section de l’Oregon.