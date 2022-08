2022 marque une année fructueuse pour le gestionnaire des placements de retraite du secteur public de la Colombie-Britannique

Ce fut une grande année pour la British Columbia Investment Management Corporation (BCI). La société d’investissement basée à Victoria est le gestionnaire de placements de nombreux régimes de retraite du secteur public de la Colombie-Britannique, ainsi que des fonds d’assurance qui fournissent plus de trois millions de polices d’assurance Autoplan chaque année et une couverture d’avantages sociaux à plus de deux millions de travailleurs et 225 000 entreprises, et aussi fiducies et dotations publiques.

BCI a réalisé un rendement annuel des placements de 7,4 % pour le compte des régimes de retraite du secteur public de la Colombie-Britannique pour la période d’un an se terminant le 31 mars 2022. Les stratégies de placement mondiales internes actives de BCI ont ajouté 11,5 milliards de dollars à l’actif net sous gestion (AUM ), portant l’actif sous gestion total de BCI à 211,1 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus importants investisseurs institutionnels au Canada.

Le rendement annuel a dépassé le résultat de référence combiné du marché de 4,6 %, et la surperformance de 2,8 % générée par les activités de placement de BCI équivaut à 4,4 milliards de dollars créés pour les clients des régimes de retraite de BCI, aidant à renforcer la situation financière des régimes dont les membres totalisent près de trois quarts de million de personnes en Colombie-Britannique

À plus long terme, sur une période de 10 ans, BCI a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 9,1 %, comparativement à un résultat combiné de référence du marché de 8,0 % pour ses clients des régimes de retraite. Dépasser l’indice de référence de 1,1 % au cours de cette période équivaut à 13,2 milliards de dollars en valeur générée, note Ramy Rayes, vice-président directeur, Stratégie de placement et risque de BCI. « Si vous regardez nos résultats d’une autre manière, le taux de rendement élevé de BCI au cours de la dernière décennie signifie que, pour chaque tranche de 100 $ qu’un membre d’un régime de retraite a reçu en prestations de retraite, 75 $ en moyenne ont été créés et fournis par l’investissement stratégique continu de BCI. activité.”

Son succès en matière d’investissement a valu à BCI le prix Canadian Investment Review 2021 Pension Leadership Award for Sustainable Investing, le prix 2021 Responsible Investment Association Leadership Award for Integration, et a obtenu une première place dans la liste des leaders 2021 des 30 répartiteurs d’actifs les plus responsables de la Responsible Asset Allocator Initiative. BCI a également obtenu une 10e place dans le classement 2021 Global Investor 50 d’Infrastructure Investor – une liste des plus grands investisseurs institutionnels dans les infrastructures mondiales.

Les résultats d’une planification réussie

Les portefeuilles bien diversifiés et les stratégies d’investissement sophistiquées de BCI contribuent à protéger le capital des clients malgré les turbulences imprévisibles du marché – des impacts qui vont actuellement de la pandémie de COVID-19 en cours à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ces mêmes stratégies continueront de bien servir les clients dans le contexte actuel d’inflation mondiale.

“Il est impératif de planifier à l’avance”, déclare Rayes. Bien que vous ne sachiez jamais quels événements spécifiques peuvent influencer les marchés mondiaux, « vous devez avoir un processus en place pour être agile lorsqu’ils se produisent. Avoir à la fois les gens et le plan signifie être en mesure d’offrir ce succès à long terme à nos clients.

S’efforçant d’étendre encore sa capacité à saisir les opportunités d’investissement mondiales, BCI a récemment ouvert un bureau à New York pour son programme de capital-investissement, et un bureau à Londres, au Royaume-Uni, conçu pour soutenir les investissements dans les infrastructures et les ressources renouvelables, ouvrira d’ici la fin de l’année an.

Se concentrer sur les talents

Un facteur clé de la croissance de BCI est sa reconnaissance que les gens sont essentiels au succès de l’entreprise.

C’est pourquoi, en plus des distinctions d’investissement, ils sont tout aussi fiers d’être nommés l’un des meilleurs employeurs de la Colombie-Britannique, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des employeurs pro-famille du Canada pour la troisième année consécutive, souligne Rayes.

Alors que la société est passée à plus de 600 employés contre environ 200 en 2016, BCI reconnaît qu’il n’est pas toujours facile d’attirer des personnes talentueuses. Ainsi, au-delà des carrières enrichissantes, elle s’est concentrée sur la création d’une culture accueillante et diversifiée qui reconnaît également la place de l’entreprise dans la communauté.

Parallèlement au soutien de l’entreprise à des initiatives telles que United Way Southern Vancouver Island, les programmes d’alphabétisation Junior Achievement of BC qui ont été offerts à 2 600 étudiants de la Colombie-Britannique, BCI a récemment doublé le temps de bénévolat de son personnel – maintenant, les employés reçoivent deux jours de congé payés par an pour faire du bénévolat dans la communauté avec une organisation de leur choix, note Rayes.

Et, reconnaissant la nécessité de poursuivre son investissement dans l’avenir, BCI a mis en place un solide programme étudiant coopératif et de stages qui offre aux étudiants des établissements d’enseignement postsecondaire de partout au Canada des expériences de travail enrichissantes – un investissement essentiel dans sa prochaine génération d’investissements et de stages. professionnels de l’entreprise.

Pour en savoir plus, visitez BCI.ca

FinancesPlanification financière