2022 : Les chansons de l’année

Il est plus facile que jamais d’être en désaccord sur les meilleures chansons de l’année – il y a tout simplement tellement de musique à consommer, et les peser les unes contre les autres semble de plus en plus futiles.

Mais il y avait un certain – OK, un peu – consensus parmi les critiques de musique pop du New York Times cette année. Eh bien, principalement juste Ice Spice. Mais les listes sont également larges et profondes, y compris des coupes de Cardi B, Beyoncé, Residente, Ethel Cain, Mitski, NewJeans, Tyler ICU, Lil Kee, Aldous Harding, Stromae et bien d’autres.

Dans le Popcast de cette semaine, une conversation sur les chansons de l’année, et les endroits parfois insolites où elles sont apparues.