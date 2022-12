2022 : l’année passée en revue | Charge rapide 137

Décembre a commencé, les calendriers de l’avent sont ouverts et Spotify Wrapped a pris le contrôle des médias sociaux, ce qui signifie que nous sommes prêts à déclarer 2022 pratiquement terminé.

Ce fut une grande année pour la technologie. Nous avons eu notre premier capteur de caméra pour smartphone de 1 pouce, Apple a commencé ses premiers pas hésitants loin de l’encoche, et il reste encore du temps à Elon pour détruire Twitter pour de bon.

Mais quels ont été les meilleurs, les pires et les produits les plus étranges à arriver sur le marché cette année ? Dom, Henry et Lewis sont prêts à parcourir l’épave de l’année et à partager leurs favoris – et plus encore.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission dans le lecteur YouTube ci-dessus. Alternativement, si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts.

Si vous avez des idées ou des opinions sur la programmation d’aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires YouTube ou via Twitter – nous serions ravis d’en discuter dans l’émission.

