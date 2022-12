2022 : l’année la plus chargée de l’Okanagan Humane Society

L’année dernière a été la plus occupée pour l’Okanagan Humane Society (OHS) en ce qui concerne le sauvetage et la prise en charge des animaux ainsi que l’aide aux frais de stérilisation, de stérilisation et de soins vétérinaires, pour les animaux de compagnie des résidents à faible revenu ou ceux qui rencontrent certains obstacles.

À la mi-décembre, il y avait 137 animaux sous la garde d’OHS et jusqu’à présent cette année, plus de 500 animaux de compagnie ont trouvé leur foyer pour toujours.

Romany Runnalls, la présidente de l’OHS, a déclaré qu’elle n’avait jamais vu un besoin aussi important que celui que l’organisme de bienfaisance a vu en 2022.

“Il est vraiment important dans notre communauté de contrôler la population animale, à la fois pour les portées indésirables de chatons et de chiens”, a-t-elle déclaré.

Runnalls a déclaré que le travail que OHS a pu faire est en partie dû aux dons qu’il reçoit de la communauté ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui aident la société, car il existe plus de 140 foyers d’accueil.

Alors que 2022 touche à sa fin, OHS demande à ceux qui pourraient être en mesure de faire un don de faire un don au sauvetage de l’organisme de bienfaisance ainsi qu’aux programmes d’assistants pour animaux de compagnie.

Ou, soyez un ange pour les animaux dans la communauté locale en faisant un don à Angels for Animals et votre don sera égalé. Cliquez ici pour plus d’informations, Découvrez comment vous pouvez aider.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

bien-être animalAnimauxChatsChiensOkanaganAnimaux de compagnie