2022 : L’année du rap d’Atlanta

Abonnez-vous à Popcast !

Podcasts Apple | Spotify | Brodeuse | Amazon Musique

Ce fut une année de transformation à Atlanta, avec sa scène hip-hop souffrant d’une série de crises. Le mois dernier, Takeoff, du trio influent Migos, a été tué à Houston. En mai, Young Thug et Gunna ont été arrêtés dans le cadre d’une vaste enquête RICO.

Ce sont quelques-uns des plus grands innovateurs stylistiques et artistiques de la ville, et leur absence a laissé un trou dans la chaîne de continuité artistique d’Atlanta. Lil Baby reste la plus grande star de la ville, mais tout autour de lui, il y a de l’instabilité.

Sur Popcast de cette semaine, une conversation sur l’année perturbatrice dans les cercles de rap d’Atlanta, la vitesse à laquelle le son de la ville évolue et les artistes planant dans les coulisses et attendant les projecteurs.