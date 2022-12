2022 est l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les journalistes mexicains

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – L’année la plus meurtrière en au moins trois décennies pour les journalistes et les travailleurs des médias mexicains touche à sa fin, avec 15 meurtres – une situation périlleuse soulignée par une attaque effrontée évitée de justesse cette semaine contre l’un des journalistes les plus éminents du pays. Deux hommes armés à moto ont tiré sur le véhicule blindé du journaliste de radio et de télévision Ciro Gómez Leyva à 200 mètres de son domicile jeudi soir. Le journaliste a décrit l’attaque et posté des photos de son véhicule sur les réseaux sociaux.

La solidarité s’est développée au sein de la presse mexicaine au milieu du carnage, et ses membres font de plus en plus de bruit après chaque meurtre. Ils ont également repoussé un récit gouvernemental de longue date selon lequel les victimes n’étaient pas de vrais journalistes ou étaient corrompues.

Pourtant, les meurtres – 15 recensés par l’Associated Press – ont continué d’augmenter.

Cette année, bon nombre des morts étaient des journalistes de petites villes qui dirigeaient leurs propres points de vente avec peu de moyens. D’autres étaient indépendants, y compris pour des publications nationales, dans de grandes villes comme Tijuana.

Jeudi également, des assaillants ont visé le journaliste Flavio Reyes de Dios, directeur d’un site d’information en ligne à Palenque, une ville de l’État méridional du Chiapas. Un véhicule sans plaque d’immatriculation l’a suivi puis a fait sortir sa moto de la route, blessant le journaliste, a déclaré le groupe de défense de la presse Article 19.

Cet incident a attiré peu d’attention. Mais c’est aux informations nationales que des coups de feu ont été tirés sur Gómez Leyva, qui est l’un des journalistes les plus connus du Mexique. Il est un critique régulier du gouvernement et une cible fréquente des tirades du président Andrés Manuel López Obrador contre les critiques de la presse.

Néanmoins, López Obrador a condamné vendredi l’attentat contre Gómez Leyva. Tout en reconnaissant qu’ils avaient leurs différences, le président a déclaré: “Il est totalement répréhensible que quiconque soit attaqué.”

Jan-Albert Hootsen, le représentant mexicain du Comité pour la protection des journalistes, a déclaré que cette année, le seul pays à avoir vu plus de journalistes tués est l’Ukraine, qui lutte contre l’invasion russe.

« Nous avons commencé à collecter des données sur les homicides de journalistes en 1992, et c’est à la fois le plus grand nombre de meurtres de journalistes en une seule année, et nous pouvons également dire que jusqu’à présent, cela semble être le « sexenio » le plus meurtrier (l’élection présidentielle de six ans au Mexique). terme), ce qui signifie la période la plus meurtrière d’un seul président mexicain si la tendance actuelle se poursuit », a déclaré Hootsen.

« Andrés Manuel López Obrador, à la fois pendant la campagne et en tant que président, a réussi à politiser le journalisme au Mexique plus qu’il ne l’a jamais été de mémoire récente », a déclaré Hootsen.

Katherine Corcoran, auteur de “In the Mouth of the Wolf: A Murder, a Cover-up and the True Cost of Silencing the Press”, a déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles les meurtres de journalistes sont restés obstinément élevés au Mexique est que les responsables gouvernementaux sont derrière de nombreux d’eux.

“C’est une sorte de corruption gouvernementale qui est menacée ou une sorte d’empire gouvernemental qui est menacé lorsqu’ils s’en prennent à ces journalistes”, a déclaré Corcoran, ancien chef du bureau de l’Associated Press au Mexique.

L’autre facteur est que la presse mexicaine est devenue plus indépendante et agressive, a-t-elle déclaré. “Les journalistes touchent vraiment une corde sensible et c’est ce qui les fait tuer.”

Le livre de Corcoran s’est concentré sur le meurtre en 2012 d’un de ces journalistes, Regina Martínez du magazine d’information national Proceso. Elle a déclaré que le meurtre de Martínez dans l’État de Veracruz, sur la côte du golfe du Mexique, a renversé le récit du gouvernement qui avait longtemps dépeint les journalistes tués comme victimes de leur propre corruption. Martínez était bien connu, respecté, éthique et considéré comme irréprochable.

Depuis l’assassinat de Martínez en avril 2012, au moins 86 autres journalistes et professionnels des médias ont été tués au Mexique, selon les données du Comité pour la protection des journalistes.

Bien qu’il y ait plus de solidarité parmi les journalistes mexicains, ils reçoivent encore peu de soutien du public mexicain. Lorsqu’un journaliste est tué, des dizaines de collègues se rassemblent pour protester, mais il n’y a généralement pas de vague de colère de la part de la société en général.

Corcoran a déclaré que cela découlait d’une longue période pendant laquelle une grande partie de la presse mexicaine faisait partie de la machine gouvernementale et recevait des sommes importantes en échange d’une couverture positive.

“Cette idée de payer la presse va hanter la presse mexicaine pour toujours, car elle a existé et est revenue par intermittence”, a-t-elle déclaré.

López Obrador martèle fréquemment ce point lors de ses conférences de presse quotidiennes. Son administration a coupé une grande partie de ces paiements gouvernementaux et il dit que c’est la raison pour laquelle il reçoit une couverture critique. Tout comme l’ancien président américain Donald Trump l’a fait, López Obrador rejette toute couverture médiatique critique comme venant de journalistes corrompus qu’il appelle ses adversaires.

En février dernier, alors que cinq journalistes avaient déjà été tués, le président a déclaré que les journalistes « mentent comme ils respirent ».

Pourtant, Hootsen a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que des responsables fédéraux de l’administration actuelle soient à l’origine de la violence visant les journalistes. Cependant, a-t-il dit, “il est très décevant de voir que même si le gouvernement ne persécute pas activement les journalistes, il a fait très peu pour empêcher la persécution des journalistes par d’autres acteurs, étatiques ou non étatiques”.

En l’absence de cette protection, les journalistes mexicains sont devenus beaucoup mieux préparés aux situations de violence en créant des réseaux formels et informels de soutien et de réponse rapide, ainsi qu’en renforçant les liens avec les organisations de la société civile, a-t-il déclaré.

Mais lorsqu’il y a des attaques contre des journalistes, elles conduisent rarement à des arrestations et encore plus rarement à des condamnations.