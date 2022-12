2022 est la pire saison grippale depuis deux décennies. Voir la montée dans les charts.

Le début féroce de cette saison grippale a cédé la place à des niveaux de transmission record – et à des pressions sur le système de santé américain.

Au cours de la semaine se terminant le 26 novembre, plus de 34 000 tests positifs pour la grippe ont été signalés aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) par des laboratoires aux États-Unis, comme indiqué dans la ligne orange du graphique ci-dessous. C’est plus de tests de grippe positifs que ce qui a été rapporté au cours d’une seule semaine au cours d’une saison grippale enregistrée, remontant à 1997.

La trajectoire éclipse les six dernières saisons grippales, y compris celle relativement mauvaise de 2019-2020 qui a immédiatement précédé le début de la pandémie de Covid-19 (représentée par la ligne noire).

Keren Landman et Rani Molla

Une partie de cette forte augmentation des cas est liée au fait que plus de personnes sont testées pour la grippe que les années précédentes. Au cours du mois de novembre, environ deux fois plus de tests de dépistage de la grippe ont été effectués dans des laboratoires cliniques à l’échelle nationale qu’au cours de la même période l’année dernière (environ 540 000 contre 265 000). Plus de tests signifient que plus de cas seront détectés.

Cependant, il y a des signes avant-coureurs qui corroborent qu’il s’agit vraiment d’une mauvaise saison. Les hospitalisations pour grippe ont été hors des tableaux et augmentent rapidement. Lors d’une conférence de presse lundi, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré qu’il y avait déjà eu 78 000 hospitalisations pour grippe cette saison, soit près de 17 Américains sur 100 000. C’est “le plus haut que nous ayons vu à cette période de l’année depuis une décennie”, a-t-elle déclaré. Conformément aux tendances passées, les taux d’hospitalisation les plus élevés se retrouvent chez les adultes de 65 ans et plus.

Ce qui rend ces taux d’hospitalisation élevés particulièrement préoccupants, c’est leur chevauchement avec des poussées d’autres virus, ce qui fait que de nombreuses personnes tombent suffisamment malades pour nécessiter une admission. L’un d’eux est le RSV, qui emballe les hôpitaux pédiatriques depuis plus de six semaines. Et tandis que Walensky a noté qu’il y avait des signaux que la transmission du VRS ralentissait dans certaines parties du pays, les hospitalisations de Covid-19 ont récemment commencé à augmenter.

Une raison importante de la convergence de ces ondes virales : les faibles niveaux d’anticorps à l’échelle de la population contre de nombreux rhumes et la grippe. Les mesures préventives de l’ère pandémique ont retardé les premières infections chez de nombreux enfants – ce qui, bien que bon pour la santé de chaque enfant, signifiait qu’un nombre plus élevé que d’habitude était susceptible de contracter une infection grave lorsque ces mesures préventives ont été levées. (Plus d’informations sur le concept de « dette d’immunité » et comment il peut être dangereusement mal interprété ici.)

Nous pouvons encore aplatir la courbe de la saison grippale

Les Américains ne font pas non plus tout ce qu’ils peuvent pour se protéger des virus respiratoires : seulement un quart des adultes et 40 % des enfants ont reçu un vaccin contre la grippe cette saison, et 15 % des adultes éligibles à une dose de rappel Covid-19 mise à jour en ont reçu un .

Cela représente d’importantes occasions manquées de prévention : le vaccin contre la grippe de cette année devrait être particulièrement efficace, a noté Walensky, car il correspond bien aux souches de grippe en circulation, qui varient d’une année à l’autre. Cependant, cela ne fonctionne que si les gens l’obtiennent.

De plus, bon nombre des mesures préventives dont l’efficacité a été prouvée pendant la pandémie de Covid-19 sont largement inutilisées, même si elles seraient également utiles pour prévenir la propagation d’autres maladies respiratoires. Il n’y a pas eu de grand effort pour mettre en œuvre un niveau élevé de ventilation et de filtration à l’intérieur des bâtiments américains. Seul un quart des Américains ont changé leur comportement pour réduire l’exposition virale. Et une minorité d’Américains portent fréquemment des masques en dehors de chez eux.

Au milieu de la vague de grippe, les pénuries de médicaments compliquent les efforts pour prévenir les maladies graves et traiter les infections bactériennes qui peuvent suivre à la suite de certaines infections grippales. De plus, les pénuries de personnel qui se sont intensifiées à la suite de la pandémie ont mis les hôpitaux pédiatriques dans la position de prendre en charge une vague massive d’enfants malades avec encore moins de ressources qu’auparavant. Bien que les organisations de soins de santé pédiatriques aient appelé à une déclaration d’urgence nationale pour soutenir leur réponse à cette poussée, aucune n’a été publiée.

Aux États-Unis, les infections grippales culminent normalement entre décembre et février. Il reste à voir si la flambée actuelle de grippe précoce se traduira par un pic de grippe précoce – ou prédit plutôt une période prolongée de transmission virale extraordinairement élevée, avec des charges de plus en plus écrasantes pour les travailleurs de la santé à mesure que de plus en plus de personnes tombent gravement malades.

Après quelques années pénibles, on ne sait pas combien de pression supplémentaire le système de santé américain peut absorber.