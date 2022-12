2022 de Ben Stokes, celui de la révolution des tests, de la retraite de l’ODI, du rachat du T20 et de la superbe capitainerie à Rawalpindi | Nouvelles du cricket

Au début de l’année, le test de cricket anglais semblait brisé.

L’homme qui allait finalement le réparer était également un peu brisé, Ben Stokes luttant contre une tension latérale lors des quatrième et cinquième matches d’une série Ashes que l’Angleterre a perdu 4-0, une raclée qui est survenue au milieu d’un malaise plus large d’une victoire en 17 Test allumettes.

Mais Stokes a depuis retrouvé une santé grossière et donc, de manière à peine croyable, l’équipe de test d’Angleterre. Sous le capitanat de Stokes et les méthodes d’entraînement de Brendon McCullum, ‘Bazball’ est né. Cette marque de cricket ultra-positive a remporté neuf victoires sur 10, au cours desquelles des records de vitesse ont été brisés et des attaques de bowling adverses battues. C’est l’Angleterre de Ben Stokes.

Nous avons eu un aperçu, même si nous ne le savions pas à l’époque, de ce à quoi pourrait ressembler l’Angleterre de Ben Stokes lorsqu’il a brisé 89 points en une session lors d’une centaine de balles de 114 contre les Antilles en mars, son premier siècle depuis son revient d’une pause santé mentale et de la mort de son père, Ged.

Cependant, nous avons ensuite eu un autre aperçu de ce que l’Angleterre avait servi au cours des 18 mois précédents – un effondrement au bâton – avec une capitulation à la Grenade soumettant les touristes à une défaite 1-0 en série. Joe Root a démissionné de son poste de capitaine peu de temps après, avec un homme en pole position pour lui succéder.

Stokes semblait le seul candidat réaliste avec peu d’autres, sauf lui et Root, garantissant une place dans le XI à ce moment-là. Le test à terme des piliers du bowling Jimmy Anderson et Stuart Broad était même en suspens avec le duo exclu de la série West Indies par le directeur général par intérim du cricket masculin Sir Andrew Strauss.

On s’est demandé s’il était sage que l’Angleterre donne les rênes à son joueur le plus important et le plus influent, en particulier celui qui avait pris du temps hors du sport l’année précédente pour se concentrer sur son bien-être. Ces questions se sont rapidement évaporées et il semble maintenant stupéfiant qu’elles aient même été posées en premier lieu. Les résultats et le style ont montré que Stokes était définitivement la bonne personne.

Peu de temps après avoir été nommé et avoir clairement indiqué qu’il voulait que Broad et Anderson reviennent dans le XI d’Angleterre, Stokes a réduit en miette l’attaque de bowling du Worcestershire tout en battant pour Durham dans le championnat du comté. Dix-sept six ont été fumés dans son score de 161 sur 88 balles – cinq d’entre eux en autant de livraisons du pauvre spinner Pears Josh Baker.

Ce fut une manche de flair et de force, à l’instar de laquelle il a encouragé ses compatriotes anglais à jouer au test de cricket. Il a obtenu ce qu’il voulait. L’Angleterre a marqué 22 centaines de tests en 2022, dont beaucoup depuis que Stokes a pris les commandes incroyablement rapidement.

Ce fut un cent mesuré, mais en aucun cas lent, de 157 balles de Root qui a permis à l’ère Stokes de démarrer victorieusement un dimanche matin nuageux contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s. Tous les nuages ​​​​métaphoriques qui persistaient encore au-dessus de l’Angleterre ont été supprimés car ils ont remporté un test pour la première fois depuis août. Il n’y a pas eu de retour en arrière. Gagne beaucoup. Fonctionne à profusion. Les fans aiment à nouveau tester le cricket.

Stokes a atteint la limite de la victoire lors du prochain test à Trent Bridge, devant une foule bondée du cinquième jour qui avait profité de l’offre de billets gratuits, mais seulement après que Jonny Bairstow eut fait exploser les Black Caps dans tout Nottingham dans un post- assaut de thé, atteignant son siècle à partir de seulement 77 boules.

Le skipper a ensuite eu un bref aperçu à la fin des deux tests suivants, enfilant ses lunettes de soleil John Lennon sur le balcon alors que Root et Bairstow propulsaient l’Angleterre vers des victoires surprenantes sur la Nouvelle-Zélande à Headingley et l’Inde à Edgbaston. La poursuite réussie contre l’Inde, un record de 378, a été réalisée en seulement 76,4 overs. L’Angleterre était quatre sur quatre dans la première partie de l’été test.

La deuxième partie a commencé avec la seule défaite de l’équipe sous Stokes à ce jour – une manche contre l’Afrique du Sud à Lord’s – mais plutôt que l’Angleterre soit trop agressive, le chat était qu’ils étaient trop timides et que d’anciennes fragilités s’étaient glissées. Les fans n’ont pas besoin se sont inquiétés. Une réponse dirigée par Stokes arrivait, l’Angleterre infligeant une manche aux Proteas à Emirates Old Trafford, une semaine après avoir subi l’une des leurs dans le nord de Londres.

Le skipper avait peut-être été trop capricieux avec la batte plus tôt cet été alors qu’il tentait de marteler la façon dont il voulait que son équipe joue, mais lors du test de Manchester, le jour où son documentaire sur les verrues et tout sur Amazon, Phénix des cendresa été libéré, il a marqué un superbe 103 sur 163 balles au tempo parfait.

Stokes était alors le briseur de jeu avec le ballon un jour plus tard, renvoyant les frappeurs sud-africains Keegan Petersen et Rassie van der Dussen lors d’une période herculéenne de 14 avant le deuxième nouveau ballon avant que l’Angleterre ne gagne en trois jours.

Grand moment Ben à nouveau.

Une nouvelle victoire de trois jours lors du test final à The Kia Oval signifiait une victoire en série et un glorieux été doré. Mais comment le Bazball fonctionnerait-il au Pakistan en décembre ? Très bien, comme il s’avère. L’Angleterre a balayé 3-0 une équipe locale certes épuisée en quilleurs, avec la victoire à Rawalpindi probablement la plus belle de ses neuf victoires en tant que skipper de Stokes. Sur les terrains les plus plats, son capitanat a atteint de nouveaux sommets.

Après avoir vu son équipe devenir la première à battre 500 le premier jour d’un test, la déclaration audacieuse de Stokes au thé le quatrième jour, plaçant le Pakistan sur un 343 tentant en quatre sessions, a donné à son équipe le temps de prendre 10 guichets et il a ensuite aidé à assurer ils les ont eus, retardant l’utilisation de la nouvelle balle pendant que l’ancienne s’inversait, puis la mettant finalement en jeu avant que le spinner Jack Leach ne prenne le dernier guichet avec environ 10 minutes à jouer le cinquième jour.

“Je ne pense pas avoir vu une meilleure semaine de capitanat”, a déclaré Sky Sports Cricket Nasser Hussein. “Chaque décision prise par Stokes était juste.”

Stokes a continué à prendre des décisions intelligentes au cours des deux prochains tests – des terrains inventifs, des changements de bowling astucieux – et certains incroyablement audacieux, aussi – donnant au spinner de jambes Rehan Ahmed ses débuts à 18 ans et 126 jours – alors que l’Angleterre gagnait à Multan et Karachi, trop.

Les décisions intelligentes et audacieuses de Stokes au cours des sept derniers mois ont révolutionné l’équipe de test anglaise. Après avoir subi une série cauchemardesque d’Ashes l’hiver dernier, l’Angleterre pourrait devenir un cauchemar pour l’Australie l’été prochain.

L’année de Stokes au cricket à balles blanches, quant à elle, a été celle de la retraite dans le format 50 ans et du rachat dans la version 20 ans et plus.

Le joueur de 31 ans a quitté les internationaux d’une journée en juillet en raison d’un calendrier “insoutenable”, affirmant que les joueurs ne sont “pas des voitures que vous pouvez simplement faire le plein d’essence”. La décision de Stokes rappelle aux organisateurs du jeu que s’ils veulent voir plus des meilleurs joueurs, alors peut-être jouer moins au cricket.

Stokes continue cependant de jouer au cricket T20, et l’Angleterre lui en est éternellement reconnaissante.

Ses manches intelligentes de 52 non éliminées ont assuré la victoire sur le Pakistan lors de la finale de la Coupe du monde au MCG, trois ans après que ses manches intelligentes de 84 non éliminées se sont révélées essentielles pour assurer la victoire sur la Nouvelle-Zélande lors de cette inoubliable finale de Coupe du monde de 50 victoires à Lord’s.

Grand moment Ben à nouveau.

Stokes, qui avait mené l’Angleterre devant le Sri Lanka et en demi-finale avec un autre coup invaincu une semaine plus tôt en Australie, s’est retrouvé debout dans une finale de Coupe du monde T20 six ans après avoir été abattu et en larmes après avoir été fumé. pendant quatre six successifs par Carlos Brathwaite des Antilles lors de la pièce maîtresse de 2016.

C’était tout un retournement de situation. Mais c’est le revirement de test qu’il a orchestré pour lequel l’année de Stokes restera dans les mémoires. Cette douleur des cendres que lui et l’Angleterre ressentaient en janvier semble il y a une vie maintenant. D’être battu à battre des records, avec Stokes le catalyseur.