2022 Community Shield ajoute un chapitre à la rivalité Liverpool-Manchester City

Samedi, le Community Shield 2022 est la scène pour Liverpool et Manchester City pour reprendre là où ils se sont arrêtés il y a une saison. Encore une fois, les deux équipes s’affrontent en concurrence directe avec de l’argenterie en jeu.

Les aspirations des deux équipes pour la saison dépassent de loin un résultat réussi dimanche. Mais cela n’enlève rien à la volonté des deux clubs. Non seulement ce jeu présente un autre titre. Le Community Shield 2022 offre aux deux clubs la possibilité de lancer la campagne à venir avec élan.

Développement d’un derby

Seule la plus mince des marges séparait ces deux clubs lors de la campagne précédente. Un point séparait les deux en championnat. Un but a séparé les deux en demi-finale de la FA Cup. De toute évidence, la nécessité de se lancer est dans l’esprit des deux équipes entrant dans le match de dimanche.

Le Community Shield n’a aucune incidence directe sur les autres compétitions cette saison. Pourtant, Jurgen Klopp et Pep Guardiola reconnaissent le match de dimanche comme un tremplin potentiel. Ici, leurs équipes respectives peuvent ouvrir la saison sur une note positive. Le résultat et la compétition pèsent peu à eux seuls. Cependant, une solide performance contre leurs principaux rivaux dans chaque compétition pose des bases importantes à la fois pour une défaite ou une victoire.

À la fin de la saison dernière, les deux clubs sont tombés face au Real Madrid en Ligue des champions. Lors de la dernière journée de la Premier League, City a renversé un déficit de 2-0 pour décrocher une quatrième couronne EPL au cours des cinq dernières saisons. Attendez-vous à ce que les deux parties reprennent directement à partir de cet endroit dans le Community Shield 2022.

Au cours des dernières saisons, l’expérience de Liverpool d’être à court de succès a alimenté les saisons suivantes. Il est plus que probable que la revanche de Liverpool soit l’attitude clé des Reds à Wembley.

Dans le même temps, Manchester City est toujours affamé malgré une énième victoire en Premier League. La nature ambitieuse de Pep Guardiola en tant qu’entraîneur exige la perfection. Cela commence dans le Community Shield 2022.

Se préparer pour le Community Shield 2022

Les signatures des deux côtés sont bien adaptées aux exigences de leurs nouveaux clubs. L’arrivée d’Erling Haaland offre à City un avant-centre de premier ordre et avec tout le talent créatif du club, il a tout ce dont il aura besoin pour exceller. Pour égaler, Liverpool a ajouté un attaquant de qualité à ses rangs. Darwin Núñez n’a pas la même réputation que son homologue bleu ciel. Pourtant, son rythme et son rythme de travail complètent bien le système de Klopp. Le prix auquel il est arrivé s’accompagne de la stigmatisation d’une pression supplémentaire, tout comme la concurrence toujours présente à Liverpool.

Le profil des deux attaquants, cependant, a vu d’autres signatures solides dans les deux clubs passer sous le radar. Après le départ de Fernandinho, City a renforcé son milieu de terrain avec l’ajout de Kalvin Phillips de Leeds. Le jeune prometteur Julian Alvarez offre plus de profondeur en haut. Les Reds ont été tout aussi actifs. Liverpool s’est assuré les services des adolescents passionnants Fabio Carvalho et Calvin Ramsay pour renforcer les options au milieu de terrain et à l’arrière droit, respectivement.

Alors que certains des visages de ce week-end seront nouveaux, la compétition intense entre leurs clubs sera tout sauf tout au long de la saison. Ces nouveaux visages peuvent s’attendre à en avoir une idée réelle dimanche.

PHOTO : Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images