2022 a été une autre année record. Les experts disent que nous devons nous préparer à davantage de catastrophes liées au climat

2022 a été la cinquième année la plus chaude jamais enregistrée, a rapporté mardi le service climatique européen Copernicus.

Elle était de 0,3 C au-dessus de la moyenne 1991-2020 et de 1,2 C au-dessus de la moyenne préindustrielle (1850-1900), ce qui en fait la huitième année consécutive que les températures mondiales étaient supérieures de plus de 1 C à la moyenne préindustrielle. La NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration publieront leurs conclusions conjointes le 12 janvier, qui seront probablement au même classement ou similaire, comme les années précédentes.

Le fait que ce soit une autre année dans le top 10 n’est probablement pas une surprise pour la plupart des gens, mais les experts disent qu’il est préoccupant que la tendance au réchauffement se poursuive même à la lumière d’un phénomène de refroidissement appelé La Nina.

“Il est inhabituel qu’avec La Nina, qui devrait apporter des températures plus fraîches, que nous soyons en ce moment sur le point d’être confirmés [as one of the] les années les plus chaudes », a déclaré Mélie Monnerat, gestionnaire de projet au Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo.

“Même si 2022 n’a peut-être pas été aussi chaude que 2021, elle est toujours ridiculement élevée.”

Il existe un modèle océanique appelé El Nino-oscillation australe (ENSO), où les températures dans une partie particulière de l’océan Pacifique central et oriental se réchauffent ou se refroidissent de quelques degrés. Quand il fait plus frais, c’est une année La Nina. Quand il fait plus chaud, c’est une année El Niño.

Ces deux modèles ont des effets variables dans le monde, selon l’endroit où vous vous trouvez. Mais une année El Nino se traduit généralement par une température mondiale annuelle plus chaude.

Cependant, les trois dernières années ont été des années La Nina – et aussi certaines des années les plus chaudes jamais enregistrées, avec des effets ressentis à travers le monde et le pays.

En 2021, Lytton, en Colombie-Britannique, a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée au Canada, à 49,6 °C. Elle a également été presque rayée de la carte à la suite d’incendies de forêt meurtriers. Et en 2022, dans le monde, les catastrophes climatiques ne manquaient pas, notamment inondations au Pakistan et au Nigeria, sécheresse en Somalie et vagues de chaleur record en Europe .

C’est un rappel qu’à mesure que la planète se réchauffe, nous connaîtrons de plus en plus de catastrophes liées au climat, et nous devons être mieux préparés, disent les experts.

REGARDER | Ce que nous pourrions attendre du climat en 2023 :

Anticipation climat 2023 : enjeux et innovations clés | À propos de ça Andrew Chang et Johanna Wagstaffe, météorologue à CBC et animatrice de Planet Wonder, discutent des principaux moments climatiques de l’année dernière et de la manière dont ils pourraient faire allusion à ce à quoi nous pouvons nous attendre cette année. De plus, un test de goût de cricket.

Les années les plus chaudes jamais enregistrées

Selon plusieurs agences climatiques, La Nina devrait passer au neutre d’ici l’été. Après cela, il est possible que nous puissions passer à un autre El Nino, ce qui signifie que nous pourrions voir l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées, battant peut-être 2016 lorsque la température était d’environ 1,01 C au-dessus de la moyenne.

“Dans notre rapport, nous couvrons que les huit dernières années ont été les huit années les plus chaudes jamais enregistrées. L’année dernière, nous avons dit que les sept dernières années ont été les sept années les plus chaudes jamais enregistrées”, a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de le service Copernicus sur le changement climatique. “La réalité est que le climat dans lequel nous vivons en ce moment, notre infrastructure n’est pas adaptée à cette fin.”

Elle a également noté que, sans La Nina en place, 2022 aurait été encore plus chaud.

Si nous avançons 10 ou 15 ans dans le futur, 2022 sera probablement considérée comme une année plus fraîche que la moyenne – Samantha Burgess, directrice adjointe, Copernicus Climate Change Service

Burgess a déclaré qu’à mesure que les gaz à effet de serre continuaient d’être émis, il est probable que les années à venir deviendront de plus en plus chaudes.

“Si nous avançons 10 ou 15 ans dans le futur, 2022 sera probablement considérée comme une année plus fraîche que la moyenne”, a-t-elle déclaré.

“Nous atteindrons 1,5 degré ce siècle”

2023 a déjà battu des records de température hivernale à travers l’Europe.

Le rapport Copernicus a également noté que les émissions de CO2 et de méthane – deux des principaux contributeurs au réchauffement climatique – ont augmenté en 2022 : le CO2 de 2,1 parties par million et le méthane de 12 parties par milliard.

Les moyennes annuelles de la température globale de l’air à une hauteur de deux mètres estiment l’évolution depuis la période préindustrielle (axe de gauche) et par rapport à 1991-2020 (axe de droite), selon différents ensembles de données pour 2021. (Service Copernicus sur le changement climatique/ECMWF)

Ce n’est pas conforme à l’objectif du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat d’essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 C d’ici la fin du siècle en réduisant rapidement les émissions.

“Nous atteindrons 1,5 degrés ce siècle”, a déclaré Burgess. “Ce qui est inquiétant, c’est que nous y parviendrons probablement dans la prochaine décennie.”

À l’heure actuelle, nous sommes à 1,2 degré de réchauffement au-dessus de la moyenne préindustrielle, a-t-elle déclaré, et si nous faisons une extrapolation linéaire de la quantité de gaz à effet de serre actuellement dans l’atmosphère, cela nous amène au début des années 2030.

Mais le but de cela, a-t-elle ajouté, n’est pas d’être alarmiste. C’est pour rappeler à quel point nos choix sont importants, de la façon dont nous consommons à la façon dont nous votons.

Ce graphique montre les prévisions actuelles du Copernicus Climate Change Service pour le moment où la Terre atteindra un réchauffement de 1,5 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle. (Copernic)

Et ce n’est pas parce que nous atteindrons 1,5 °C que ce sera comme ça pour toujours, a-t-elle dit, et cela ne signifie pas non plus que nous ne devrions pas essayer activement de nous adapter ou d’atténuer le changement climatique.

“Ce n’est pas un bord de falaise”, a déclaré Burgess à propos de la température de 1,5 ° C. “Chaque fraction de degré compte. Cela compte pour les types de vagues de chaleur que nous avons en été et les implications que cela a pour les parties vulnérables de notre communauté. Cela compte pour les écosystèmes, que les poissons puissent se reproduire ou non, que la bonne proie l’espèce est disponible à la bonne saison pour qu’elle s’épanouisse.”

“Il reste beaucoup de travail à faire”

En ce qui concerne le Canada, Monnerat note que le gouvernement fédéral a déployé sa Stratégie nationale d’adaptation, qui vise à lutter contre les conséquences du changement climatique – par exemple, en créant de nouvelles stratégies à mesure que les vagues de chaleur augmentent à travers le pays, dans des endroits comme Toronto.

“De nombreux objectifs de la stratégie nationale d’adaptation ont un échéancier allant de 2024 à 2025”, a-t-elle déclaré. Cela, a-t-elle noté, est à court terme – comme faire face à des vagues de chaleur extrêmes et persistantes – mais avec des objectifs plus larges à l’horizon 2040.

“Il reste beaucoup de travail à faire. Certaines régions du Canada se réchauffent deux fois plus vite que la moyenne du reste de la planète”, a déclaré Monnerat. “Et puis le Nord est triple [that]. Et avec le dégel du pergélisol et la fonte des glaces, ce sont des défis très spécifiques qui sont abordés dans la Stratégie nationale d’adaptation. »

Les gouvernements doivent réexaminer où les maisons sont construites afin d’éviter les impacts des inondations et des incendies de forêt, a-t-elle ajouté.

Elle a également noté que le Centre Intact dispose d’outils permettant aux propriétaires de se préparer à des événements tels que les inondations – qui sont l’une des conséquences les plus importantes et les plus coûteuses du changement climatique pour les propriétaires dans certaines régions du Canada – ainsi que les incendies de forêt.

Pendant ce temps, Burgess a déclaré qu’en tant que mère, cela l’inquiète que son fils ne puisse pas voir et profiter des paysages et de la faune qu’elle a elle-même appréciés. Mais elle n’a pas perdu espoir pour l’avenir.

“Cela m’empêche de dormir la nuit”, a-t-elle déclaré. “Mais également, je pense que je suis porté par l’optimisme et l’activisme climatique de la prochaine génération.”